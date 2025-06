肉声が空気を震わせた4人の円陣から、耳へと飛び込んできたのは、タナカユーキ(Vo,G)による血の匂いが漂うフロアへの解放宣言。16時過ぎのEVIL STAGEに降臨したSPARK!!SOUND!!SHOW!!(以下、スサシ)のコンセプトは、今宵もどうやら自由とパーティーらしい。 ◆ライブ写真 まずは、ウィーンと形容したくなるほどに唸るシンセサイザーが耳を貫く「スサシのマーチ」をセットし、もはや常連となった<SATANIC CARNIVAL>に2025年バージョンのスサシで改めてご挨拶。自らの行進歌に掲揚したこのナンバーには《正直ジャンルがどうとか よくわからんからとりあえず名乗る “CHAOS POP”》という一節があるが、取り急ぎに名乗ったという“CHAOS POP”は、これ以上ないほどに4人の姿勢を照射していると思う。大地を揺るがすベースサウンドや、頭上まで被った腕から放たれるイチロー(Dr,Cho,169)のリバーブがかったビート、邪悪なムードを纏う乾いたタクマ(Syn,G,Cho)のリフがぐるぐると渦巻き、呪術的に、しかし親しみを持って進軍してくる。それがスサシ流のミュージックだ。 続けて補填された「南無」では、数撃が鳴らされた刹那、無数のクラップを生み出す両手が頭上に掲げられた。いくつもの手が合わさる光景は、さながら祈りの儀式のよう。であるならば、4人と私たちが願うものとは、ありのままでこの地を踏みしめることができる幸福であり、明日を生き抜くエネルギーを受け取ることではないか。《今日も何かに 祈ってる 神々か何かに 祈ってる 縋ってないで 面接に行け それでもダメなら バンドやれ》の数行は、何よりもロックバンドが我々のプリミティブな乾きを満たしてくれると信じているからこそ刻まられたものであり、その心は<SATANIC CARNIVAL>に関わる全ての人々に通底するものであろう。 「パーティーしにきました。パーティーでしかない。パーティーしか要らない」とドロップした「ドカーン」で三位一体となったタナカとタクマ、チヨのラップの連動を見せつけると、毛ほどの隙も与えずに「感電!」へ。「今この時が命だし」「今日死んでも良いし」「死んでも良いと思える夜を作り上げる本気」と吐き出した言の葉は、現在を至高の時間に仕立てるためにフルスイングで命を燃やすスサシの姿を映しだしていく。例え、刹那的になろうとも、後悔とは無縁のハッピーに満ちた空間。それがスサシの言うパーティーである。そんな大宴会にThe BONEZからJESSEを呼び込んで「†黒天使† feat.Jesse」を、ENTHからダト・ダト・カイキ・カイキを迎え入れて「あいどんのう feat.ダト」をプレイしたことは、彼らの人生が仲間と共にあることをひしひしと伝えていた。 「正しさって人によって違うと思うんですよ。でも、音楽の下にパーティーして、生きる気持ちを明日に持っていけるってのは、間違いなく正しいと思ってます」。今を、明日を、未来を懸命に戦うための源がここにあると改めて打ち立てれば、「STEAL!!」がラストに据えられる。かと思いきや、高速バージョンの「感電!」を急遽追加し、ゴールテープをぶった切った。おどろおどろしいサウンドでスサシが示した、肉体に導かれるままに現在を謳歌し、踊り狂おうとするアティチュード。それは、タナカが「これは抵抗であり、存在である」と幾度も咆えた通り、雁字搦めだらけの日々からの解放と生の喜びを告げ知らせるためのカギを握っていた。 取材・文◎横堀つばさ撮影◎岸田哲平 ◾️セットリスト 1. スサシのマーチ 2. 南無 3. †黒天使† feat.Jesse 4. SCAR 5. SKIMMING ME!! 6. ドカーン 7. 感電! 8. あいどんのう feat.ダト 9. MILK 10. JUNGLE BUN DEM 11. YELLOW 12. STEAL!! 13. […]

