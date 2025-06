「OVER ARM THROW、始めます!」とサウンドチェックからそのまま板付きでライブになだれ込んだことを考えると、サウンドチェックで演奏して、観客に手を振らせた「Stardust」もセットリストに数えてもよいだろう。1曲目でも多く観客に聴いてもらいたいという気持ちが窺えたが、横浜の3ピースバンド・OVER ARM THROWはそんなところも含め、結成から22年、ライブハウスを拠点に活動してきた生粋のライブバンドの心意気を見せつけた。 ◆ライブ写真 この日3人が演奏したのは、メロディックパンクをバックボーンに持ちながら、メロディのオリジナリティと巧みなハーモニーワークで差を付ける全9曲だ。早速、観客がダイブを始めた1曲目の「Thanks」から、イントロを聴いただけで色めき立つ観客の反応を見れば、OVER ARM THROWのことをそんなに知らない人でも、この日のセットリストが彼らの代表曲ばかりであることがわかるはず。 中でもバンドと掛け合うように観客が拳とともにシンガロングの声を上げた「ZINNIA」と、観客のシンガロングがEVIL STAGEに響き渡った「Dear my songs」の2曲は、大きな一体感が生まれたという意味でこの日のハイライトだったと言ってもいい。特に「Dear my songs」では鈴野洋平(B, Cho)が演奏中、観客の中にダイブするガッツも見せた。 鈴野が「呼んでくれてありがとうございます。もうほんとそれだけです。これからもよろしくお願いします!」と言うと、2020年に『The Very Best of PIZZA OF DEATH III』に提供した「Polestar」から後半戦が始まる。菊池信也(Vo, G)がギターをトレブリーに鳴らしながら「Let me believe」「closing」と繋げると、観客のダイブはどんどん激しくなる。「Let me believe」は歌のリズムが変わるサビが魅力で、ライブハウスで観客の気持ちを鷲掴みにしてきた彼らの曲作りのうまさが滲み出る。 菊池のエモーショナルな歌からなだれこみ、今日イチの激しさで観客がダイブした「All right, all wrong」は、彼らのライブの最後を飾ることが多い曲だが、この日はそこで終わらなかった。 この日の最後を飾ったのは、サプライズ的に披露した新曲「Sphere」だ。ライブで新曲を初披露するところはライブバンドならではだが、なぜ、今日“ここで”だったのか。その理由を鈴野はこう語った。「結成から21年なのか、22年なのかわからないけど、3枚しかアルバムを出していません。最後に出してから8年経ちました。次はいつできるかわかりません。さっきやった「Polestar」はPIZZA OF DEATHがチャンスをくれてできた曲です。毎年、<SATANIC CARNIVAL>に出ているだけでは納得できません。自分達が進んでいることを証明するために新曲を作りました」。 菊池と鈴野が交互に歌いながらサビでは歌声を重ねるその「Sphere」、寺本英司(Dr, Cho)がダン・ダン・ダンと刻むリズムが跳ねるポップパンクナンバー。いや、パンクという言葉を使う必要はないかもしれない。この日、披露した他の8曲とはちょっと異なる趣を聴きとろうと観客が耳を傾けている。曲のエンディングは、なんとメンバー3人がアカペラで聴かせるハーモニーワーク。そこにはメロディを磨き上げながら、自分達ならではの持ち味としてハーモニーワークも追求してきたバンドの矜持が感じられた。 取材・文◎山口智男撮影◎半田安政(EVIL STAGE) ◾️セットリスト 1. Thanks2. The dancing rain3. ZINNIA4. Dear my songs5. Polestar6. Let me believe7. […]

