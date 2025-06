昨年に引き続きEVIL STAGEに登場となったMakiは隅から隅までとにかく全力だった。ボールの握り方なんてどうでもいい、とにかく思いっきり投げればいいんだと1曲目の「シモツキ」からパンチ力が抜群。いきなり大汗をかきながらド迫力なビートに荒ぶる歌声でガツンと食らわせたのだが、その後に続けた「斜陽」が圧巻だったはず。 ◆ライブ写真 「全員の頭が狂っちまうまでやり続ける」と山本響(Ba,Vo)が宣言し、佳大(G)も「やろうぜ!」と声を合わせていた通り、その盛り上がりや熱狂に満足せず、まさかの「斜陽」から「斜陽」の「斜陽」という3タテ。EVIL STAGEに集まったのはそんな挑発に黙っているような観客ではなく、焚き付けられたフロアは大爆発。ダイバーも続出し、「オレも一緒だぜ!」と山本はその反応をエネルギーとして食らい、さらに強靭な歌声を響かせるという素晴らしき循環も生まれていった。 「虎」以降の後半戦はどちらかと言えばテンポを押さえ、1曲1曲を刻み込むスタイルだったが、張り詰めた空気感もギリギリのラインを超えるか超えないかのところまで踏み出すのも一緒。溢れ出す激情も変わらない。山本は声を枯らさんばかりに歌い叫び、佳大も全身をしならせてギターをかき鳴らす。土台をしっかり支えながらグルーヴを生み出すまっち(Dr)の存在感もいい。 その3人のアンサンブルの妙が鳴り響いたのが「world’s end」。沈みこみながらエグるオルタナ的アプローチ、ザラつきが沁みるサウンド感に加え、佳大とまっちの見せ場もたっぷりなアウトロも惹きつけられるポイントになっていた。 そして、「怒りも憎しみも楽しさも、全部出していく」という山本の言葉から何気ない日常の何気ない気持ちも全部抱きしめようと歌う「Lucky」を届け、その激情の叩きつけ方がテンポ感以上の鋭さを生み出していた「ストレンジ」を投下。ひっきりなしにダイバーも飛び交い、ライヴならではの狂騒が広がっていき、そんな熱がほとばしる空間で鳴らした「憧憬へ」は実にアンセミック。いい余韻が残る中、まだ少し時間があると確認し、締めくくりは死ぬ気でやる、と改めて伝えてからの「こころ」。自らのエネルギーも時間も、すべてを使って届けたいことがある。Makiの真っ向勝負はとても痛快だった。 取材・文◎ヤコウリュウジ撮影◎半田安政 ◾️セットリスト 1. シモツキ 2. 斜陽 3. 斜陽 4. 斜陽 5. 虎 6. world’s end 7. Lucky 8. ストレンジ 9. 憧憬へ 10. こころ ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 / 開演10:45 / 終演20:30(予定)▼6月14日(土)出演者04 Limited Sazabys / […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、Makiからの熱い挑発「怒りも憎しみも楽しさも、全部出していく」 first appeared on BARKS.