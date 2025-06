サンダーがレギュラーシーズンとプレーオフの合計得点でNBA新記録を樹立

オクラホマシティ・サンダーは、6月14日(現地時間13日、日付は以下同)に敵地ゲインブリッジ・フィールドハウスで行われた「NBAファイナル2025」第4戦でインディアナ・ペイサーズを111-104で下し、シリーズ戦績を2勝2敗のタイにした。

サンダーはシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが両チーム最多の35得点に3リバウンド3スティール、ジェイレン・ウィリアムズが27得点7リバウンド3アシスト、アレックス・カルーソが20得点3リバウンド5スティール、チェット・ホルムグレンが14得点15リバウンドを記録。

この試合が「NBAプレーオフ2025」で20戦目となったサンダーは、今年のポストシーズンで2324得点に到達。リーグトップの68勝14敗で終えたレギュラーシーズンに残した9881得点と合わせて、今シーズンに計1万2205得点へ達した。

これは2018-19シーズンにゴールデンステイト・ウォリアーズが記録した1万2161得点を上回り、1シーズンにおける合計得点でNBA新記録となった。

今シーズンのファイナルは2勝2敗で17日にシリーズ第5戦を迎えるだけに、サンダーはこの記録をさらに伸ばすことが確実。前身のシアトル・スーパーソニックス時代の1979年以来、初のNBAチャンピオンに輝くことができるかも必見だ。

🚨 OKC SETS SINGLE-SEASON SCORING MARK 🚨

After tonight's game, the Thunder have scored 12,205 points, setting a new NBA record for most total points scored across the regular season and postseason, passing the 2018-19 Warriors (12,161). pic.twitter.com/ZXrhtNAkRn

- NBA (@NBA) June 14, 2025