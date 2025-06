四星球のライヴが終わるや否や、EVIL STAGE名物のスライド式転換台に乗ってステージに登場したサバシスター。全員がサングラスをかけ、わざとらしいくらいのポージングをビシッと決めてサウンドチェックへ。このサングラスはサバのライヴのオープニングでお馴染みとなったものだが、「バカ正直でカッコつけられないバンドがカッコつける」というところが観客を和ませる演出である。そのままスッとサウンドチェックに入ると、サバシスターの名を世に知らしめるキッカケとなった「ジャージ」を全力で1コーラス披露。超速の転換システムも相まって超ハイスピードで展開していくEVIL STAGEのいいところだが、サウンドチェックもまたライヴのひとつとなっており、1日通してバンドの本気が一切途切れない。サバシスターもまた「リハとかサウンドチェックとか関係ねえ」と言わんばかりのスタートを切った。SEの「Ca Va?」(ビッケブランカ)が浮いていると感じるくらい、サングラスを外したその顔つきは鋭い。 ◆ライブ写真 「SATANIC CARNIVAL! 2回目のこのステージ、PIZZA OF DEATHの長女としてぶちかましに来ました!」。 なち(Vo,G)のデッカい声からドロップした1曲目は「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」。この曲の歌詞だけで言えば、男性目線で「僕の彼女がロックに誘われて道を逸れて行ってしまう」という心配を歌った歌だ。しかしOiコールと2ビートを矢継ぎ早に展開するストロングスタイルな楽曲は、“これこそが私の正道だ”という強靭な意志を表明している。 さらにサバシスターのPIZZA OF DEATH所属とメジャーデビューの同時発表を飾った「覚悟を決めろ!」を披露。時に叫ぶような歌をガツンとぶつけるなちの姿そのものが今日に懸ける想いを物語っているようだ。PIZZA OF DEATHを愛し、今ではPIZZA OF DEATHに所属するバンドになったサバシスターだからこそ、SATANIC CARNIVALとはひとつのフェスではなく“背負うべき場所”なのだろう。気合いの入り方、歌への没入の仕方が段違いである。 ただ、サバシスターが素晴らしいのは、ラウドな音楽に特化した<SATANIC CARNIVAL>だからと言って獰猛なライヴをするわけでもなく、あくまで楽しさとポップネスと自由さをステージ上でぶん回しているところだ。なちがHi-STANDARDに着火されてパンクにのめり込んだストーリーはこれまでに何度も語られているが、だからと言ってパンクロックの型に倣う楽曲が軸になっているかと言えば違う。むしろ型に囚われない自由を表明し続けることが彼女達の核たるメッセージであり、サバシスターはそのアティテュードにこそ自らのパンクを見出しているのだと思う。パンクを愛するがゆえ、先人の作った型にはハマらない。自分の信じる音楽を堂々と放つことこそが、何より強い武器になる──《2本離してピースを決めろ 覚悟を決めろ!》という一節は、そんなサバシスターらしさを端的に表している。上記した2曲から一転して笑顔が弾けた「ナイスなガール」もそうだ。私は私だ。私を貫くからこそ面白いんだ。そういう意志が無濾過でバンバン飛んでくる歌、歌、歌である。 「PIZZA OF DEATH FAMILYの一員として今年もSATANIC CARNIVALに呼んでもらって、嬉しく思います。初めて観てくれた方もたくさんいると思いますが、一緒に歌って欲しい。SATANIC CARNIVAL、ひとつになりたい。嫌なこともたくさん言われてきたし、サバシスターはSATANIC CARNIVALに要らないって言われてきたけど、今日観てくれた人はその目で判断して、自分のものにして帰ってください」。 そんな言葉から大シンガロングを巻き起こして雪崩れ込んだのは「作戦会議」。これもまた、嫌なことに対して殴り返すのではなく、あくまで音楽でアンサーするのが私達だと宣誓する歌だ。トラッドパンクをベースにして急速で転がっていく楽曲もまた、人生を取り巻く気に食わないものの数々を置き去って未来へ急ぐのだという意志を表しているように思う。ギャンギャン弾き倒されるギターも、ガシッと耳を殴るドラムも、とにかく行くのだという気持ち一発で気持ちよくつんのめっている。続けて披露された「ミュージック・プリズナー」は、感極まったような表情で1曲まるまる歌い上げるなちの姿が印象的だ。音楽が大好きだからこそ音楽に悩み、楽しくなりたくて始めたバンドだからこそ嫌な言葉に心が痛むという、音楽人生にラヴレターと独白を同時に捧げるような歌。感情が歌になり歌が感情になる、誠実で正直な人柄がライヴの切実さにそのまま映っている。 「去年もサバシスターはThe BONEZの裏でした。JESSEさんがサバシスターのライヴを観てくれたことがあって、『PIZZA OF DEATHのロゴを背負ってライヴをするなら、他のどのバンドよりも努力しないと認めてもらえない。でもお前らはそれができてる。カッコよかった』と言ってくれました。今日は、他のどのフェスよりもこのTシャツのロゴが重たく感じます。PIZZA OF DEATH所属だから呼んでもらえたわけじゃなくて、カッコいいバンドだから呼んでもらえたっていうこと、しっかり証明して帰ります」。 まさにその言葉を体現するライヴだった。「タイムセール逃してくれ」、「ハッピーなんて」を立て続けにプレイし、最後にはとんでもない大きさの大合唱が巻き起こったが、生まれた時から自分は自分で、だとすれば自分を貫く生き方こそが最もユニークかつ唯一無二なことで、カッコいいことなのだ──という意志が一人ひとりにブッ刺さったことの証明みたいな景色だった。 取材・文◎矢島大地撮影◎岸田哲平 ◾️セットリスト SE1. My girlfriend is PIZZA OF DEATH 2. 覚悟を決めろ! 3. ! 4. ナイスなガール […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、サバシスター、EVIL STAGEにブッ刺す“カッコよさ”の証明 first appeared on BARKS.