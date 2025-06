「サタニック、もうすぐはじまっぞ!」とサウンドチェック時から大きなコールを巻き起こして、会場内の温度を上昇させていったのはThe BONEZ。 ◆ライブ写真 サウンドチェックの後もバンドは板付きのまま、ZAX(Dr)の元にJESSE(Vo, G)、KOKI(G)、T$UYO$HI(B)が集まって気合を入れると、ステージ背面のビジョンに鮮烈な“WE ARE THE BONEZ”のアートワークが映し出された。歓声や拍手が沸き起こるなか、T$UYO$HIがフロントでパワフルにベースを奏で「We are The BONEZ」へと突入した。強靭でいてしなやかなアンサンブルに、早くも観客が飛び跳ねて、シンガロングを大きくしていく。その一体感たるや凄まじい。JESSEはステージを跳ね回りながら、「聞こえねえな」「もっともっと」と煽り、観客の声を大きくしていきながら続く「Love song」へ。ド派手でエネルギーに満ち満ちたアンサンブルとキャッチーで陽性なメロディに、会場内が明るさを増して、めちゃくちゃ元気な観客たちがステージ前方をもみくちゃにしていく。 「元気にやってっか。サタニック呼んでくれてありがとう。呼ばれたからには“ライブバンド”をお見せします」と放ち、JESSEはグロウルのようにパワフルな唸りをあげて「New Original」での士気をグイグイと上げていく。ソリッドなサウンドのエンジンになるように腕をぶん回しながら、観客に手を上げさせ、シンガロングのボリュームを上げていく。JESSEが「サークル作りたいやつは作れ、モッシュしたいやつはモッシュしろ。お前らライブハウスキッズだろ? 好きにやれ」と言うと、ワン、ツー、スリー、フォーの合図でフロアに巨大なサークルを生んでいった。そこに続いた「Rusted Car」では観客が隣の人と肩を組んで楽しそうにステップを踏みながらサークルを作り、歌う、そんな幸せな光景が広がった。 後方までびっしりと埋まったSATAN STAGEにいくつものサークルが出現し、沸騰して、うねりを帯びていく。その絶景に居ても立っても居られないという感じで、「Adam & Eve」ではJESSEがフロアへと乗り出し、観客に支えられるようにして盛り上げた。倒れそうな観客を見つけると、「そこ、全員で助けろよ」と声をかけながら、ライブハウスさながらの密度で汗を飛ばしていく。 「<SATANIC CARNIVAL>、最後のKenさんまで繋いでいきましょう」というZAXの言葉で折り返した後半。The BONEZのステージは、まだまだ勢いを増していく。ダイナミックなビートが会場を駆け、剛柔併せ持ったサウンドが観客の体をとらえ、高くジャンプさせる「You and I」、さらにお馴染みのドラミングに歓声が巻き起こって頭からシンガロングのボリュームが上がっていく「Thread & Needle」へとなだれ込む。「これだけ人がいるから、一丸となって能登のことを思いながら腹から声を出して、歌え!」とJESSEが叫ぶ。フロアには“のとをおもう”というタオルを掲げた観客の姿が見える。そのタオルを手渡されたのかJESSEがタオルを高く掲げ、観客の歌声をもっともっとと大きくしていった。「(歌声や思いを)受け取った!」という声とともに、KOKIによるメロディアスなギターがアンセミックに鳴り響き、カタルシスたっぷりだ。 ラストはこれがなくては終われない、「SUNTOWN」へ。フロアのサークルは一段と大きくなって、後方には二重のサークルも出現しみんな肩を組み楽しそうに歌っている。開放的なサウンドと高揚感とが会場に満ちるなかJESSEは、「生きろ。もがけ。もがいてでも生きろ」「やれる、お前はやれる。後ろのやつも、隅っこのやつも、やれっから。バンドマンに見せてやれ、お前らの本気を」と叫び、自らも歌声を張り上げた。40分の間飛び跳ね続け、声をからし、感情をもみくちゃにされながらも、心地よい充実感が満ちてくる。パワーのあるステージだった。 取材・文◎吉羽さおり撮影◎中河原理英(SATAN STAGE) ■セットリスト 1. We are The BONEZ2. Love song3. New Original4. Rusted Car5. Adam & Eve6. You and I7. Thread & Needle8. SUNTOWN ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 […]

