¡ÚÃæÆü¡Û¹â¶¶¹¨ÅÍ£¸²ó´°Åê¤â£¶ÇÔÌÜ¡ÖÉé¤±¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÉé¤±¤¿»î¹ç¡×¡Ä°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ý³Ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿¤È¤³¤í¡×
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£µ¡¡À¾Éð£²¡½£±ÃæÆü¡Ê£±£´Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ï£¸²ó£±£°°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Îº£µ¨£¶ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£´²ó¤Ë¤ÏÄ¹Ã«Àî¤Îº¸Íã¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ÏËÉ¤®¡¢£±£±£¶µå¤Î´°Åê¡£¤À¤¬¡¢£·²ó°Ê³°¤ÏËè²ó°ÂÂÇ¤òµö¤¹ÆâÍÆ¤Ë¡Ö²¿¤òÅê¤²¤Æ¤âº£Æü¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê´°Åê¤Ï¡ËÉ¾²Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ£²ÅÀ¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡¢Éé¤±¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÉé¤±¤¿»î¹ç¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£µ²ó¤Þ¤ÇÀ¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦Í¿ºÂ¤òÁ°¤Ë»¶È¯£²°ÂÂÇ¤ÈÄÀÌÛ¡££¶²ó¤ËÂ¼¾¾¤Î±¦±Û¤¨£²¹æ¥½¥í¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î£±ÅÀ¤Î¤ß¡££±¡½£²¤Î£¸²ó¤Ë¤ÏÁê¼êÅê¼ê¤Î£²»Íµå¤Ê¤É¤Ç£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢¾åÎÓ¡¢ÈÄ»³¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡££¹²ó¤Ë¤â£±»à°ìÎÝ¤ÈÈ¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£»°ÎÝ¤Ë£³ÅÙÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¡¢¤¢¤È£±ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡½¡Ê»°ÎÝ¤Þ¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¡Ë£·²ó¡¢£¸²ó¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉé¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¡×
¡½£·²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂçÅç¤¬¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ
¡Ö²¶¤Î»Ø¼¨¤è¡£¡Ø¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£µ¤Ì£¤Ë¤ä¤í¤¦¤¬¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¡×
¡½¹â¶¶¹¨¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤¿
¡ÖÉé¤±¤¿»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ý³Ï¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¹¨ÅÍ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×
¡½ÀÐÀî¹·¤òµ×¡¹¤Ë¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ
¡Ö¡ÊÀ¾ÉðÀèÈ¯¡¦Í¿ºÂ¤Ï¡Ë±¦¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µåÂ®¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹·Ìï¤Ë¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡£¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢ÀÐÀî¤ò»È¤Ã¤¿¡×
¡½¾¾»³¤¬¥Ù¥ó¥Á³°
¡Ö¸Î¾ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÅÐÈÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ë¤â¤¦Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡Ë³°¤·¤¿¡×