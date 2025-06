突如ステージに出現したのは、おかしなキャラ。頭はちょんまげ、下半身は黒ブリーフ、金のマントに、ライダーの変身ベルトっぽいものを装着。これが…あのちょんまげマンだ! これは四星球のサウンドチェックの一場面だが、お客さんは北島康雄(Vo)が扮するちょんまげマンのファッションチェックをしつつ、すでに大爆笑状態。あまりの盛り上がりと笑いのボルテージに、一度引っ込むことなく、そのままライブをすることに。 ◆ライブ写真 だが、しかし肝心の1曲目をまだ決めかねているという。まさやん(G)とU太(B)のレースで決めるというではないか。それぞれゴムボートが用意され、ロッキーのテーマ曲をBGMに、客席エリアを競艇場に見立ててレース開始だ。スターターを務めるのは、モリス(Dr)が扮する<SATANIC CARNIVAL>のフードを被ったキャラクター…かと思ったら、段ボールで作った狼の被り物をして、MAN WITH A MISSONの一匹になり切るモリス。 「位置について、よーい、フライアゲイン!」と、モリスの一言でいよいよレースがスタートした。MAN WITH A MISSONの「FLY AGAIN」が流れる中、お客さんは“あの手の振り”をしてボートを持ち上げた。スムーズに乗りこなすU太に対して、激流下りのごとく右往左往するまさやん。果たして勝利するのはどっちだ? 結果はU太が勝って、曲は「運動会やりたい」に決定した。ライブ開始から約5分余り経って、ようやく四星球の演奏が始まることになった。 その演奏はコミックバンドだからこその上手さもポップさも持っている。そしてコミックバンドだからこそ笑いも絶えない。白組と紅組に分け、反復横跳びモッシュや“ウォール・オブ・デスを仕切るヤツ”対決、さらにYMCA対決なども挟み込み、お客さんをただ笑わせるだけでなく、四星球のライブに巻き込んでいく。むしろ主役にさせてしまう勢いだ。 また四星球に掛かれば、サタニックの出演バンドはネタになってしまう。「なんでもかんでもランキング」が始まったと思ったら、“<SATANIC CARNIVAL>出演者の中で、生まれ変わったらこの人になりたいランキング”まで盛り込む。3位は04 Limited SazabysのRYU-TA(G, Cho)。四星球のライブ中に「自分のラーメン屋を宣伝してくれ」と言ってきたことがあったそうで、「そんな図太い男になりたい」というのがランクインした理由だった。そして、第2位は10-FEETのKOUICHI(Dr, Cho)、第1位はSHANKの松崎兵太(G, Cho)。 さらに各バンドの曲もパロディを交えてやっちゃう四星球。04 Limited Sazabysの「swim」を、“サビがどうしても「およげ!たいやきくん」になる「swimたいやきくん」”と題して、たいやきボディの段ボールで作られたベースを手に、ハイトーンで歌う北島。ともかくやりたい放題、イジり放題である。 しかしライブが中盤になったときだ。「クラーク博士と僕」でクラウドサーフしながら、感謝するために客席の一番後ろまで行こうとした北島。すると、客席の中にお子さんを発見したではないか。お子さんの横に運んでもらった北島と、お客さんたちに担がれるお子さん。そのお子さんの目を見て、北島はこう叫んだ。「この子が友達を誘ってサタニックに来れるまで、四星球、コミックバンドでやっていきます。生まれ変わっても、僕はコミックバンドやって、四星球やって、みなさんに笑ってもらいにきます!」メチャクチャ、カッコいい。さっきまで笑い転げていたお客さんたちも、“ウォー”と賛美の叫び声をあげた。 8歳のお子さんとクラウドサーフも繰り広げ、世代を超えた狂宴が続くライブでもある。何が飛び出すか分からないハチャメチャぶりと、笑いの波状攻撃で、みんなの気持ちをひとつにさせていく四星球。よく言うケミストリーや化学反応なんてものを超えた、言うなれば“破格反応”がずっと起こり続けた。そしてラストの「ミッドナイトレインボーピーターパン」では、どデカいサークルをみんなで作り、楽しく絡み合って、騒ぎ合って、笑い合う。幸せなサークルモッシュがEVIL STAGEの主役となった。 「今、世界で最高の場所、第1位。<SATANIC CARNIVAL>! おめでとうございます!!」と歓喜する四星球とお客さん。この場にいることができたのは、幸せすぎる。 取材・文◎長谷川幸信撮影◎スズキ コウヘイ(EVIL STAGE) ◾️セットリスト 1. 運動会やりたい2. なんでもかんでもランキング3. UMA WITH A MISSION4. 馬コア5. クラーク博士と僕6. 薬草7. ミッドナイトレインボーピーターパン ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 […]

