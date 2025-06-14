ÆîÌîÂó¼Â¤òÊÑ¤¨¤¿¡É3Ç¯´Ö¡É¡¡±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿²¸»Õ¤ÎÂ¸ºß¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
ÆîÌî¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½¥æ¡¼¥¹»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤ÈDF¿û¸¶Í³Àª¤Ï6·î14Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤Î¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡Ö¡ØÌ´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¡Ùsupported by adidas¡×¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸½¤ì¡¢¹â¹»À¸¤ÎÉô³è¤Ë»²²Ã¤·°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼èºà¤ÇÆîÌî¤¬¼«¿È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿²¸»Õ¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤È¿û¸¶¤Ï¹â¹»À¸¤È°ì½ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ê¤É¤Î¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡¢4ÂÐ4¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÌó1»þ´Ö´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¹â¹»À¸¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖYOU GOT THIS¡ÊÂç¾æÉ×¡¢¤¤¤±¤ë¡£¡Ë¡×¤È¿®¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ä²¸»Õ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆîÌî¤Ï¡Ö¹â¹»3Ç¯´Ö¥æ¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤¬¤¹¤´¤¯º£¤ÎËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç·§Íµ»Ê´ÆÆÄ¡Ê¸½¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤ÎËÍ¤ÎÆÃÄ§¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ëÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂ®¤µ¤È¤«¡¢¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ø¤ÎÏ¢Â³À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÆ°¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¹¤´¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤È¤Î3Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¹»À¸¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆîÌî¡¢2013Ç¯Àµ¼°¤ËCÂçºå¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ä¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏAS¥â¥Ê¥³¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â»Ë¾åºÇÂ®¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë