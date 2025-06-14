ÎÞ¤°¤à±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡¢´¶Æ°¤Î¥Ï¥°¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡© ¡Ö¹¬¤»¤Ê20Ç¯¤Ç¤·¤¿¡× ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶ÎÞ
½÷Í¥¤Î±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÆÃÁÜ9 final season¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤¬¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤Î¸µV6°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¤òÊú¤¤·¤á¤ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊú¤¤·¤á¤ë±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÀè¤Û¤É¡ØÆÃÁÜ9¡ÙºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ20Ç¯Â³¤¤¤¿series¤ÎËë¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿±©ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¹¬¤»¤Ê20Ç¯¤Ç¤·¤¿¡ÄÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®¤¤¥Ï¥°¤äÅÄ¸ý¹ÀÀµ¤µ¤ó¡¢¿á±ÛËþ¤µ¤ó¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¡¢ÄÅÅÄ´²¼£¤µ¤ó¡¢¿¼ÀîËã°á¤µ¤ó¡¢¸¶º»ÃÎ³¨¤µ¤ó¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö20Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡ª±©ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾®µÜ»³¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¾®µÜ»³»ÖÊÝ¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤ò20Ç¯¤«¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡°æ¥Î¸¶¤¯¤ó¤È±©ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Âç¹¥¤¤ÇÌþ¤·¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¥³¥ó¥ÊÆü¤¬Íè¤ë¤È³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¥Ç¥¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½ª²ó¤Ï¤·¤ó¤ß¤ê´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÅÏÀ¥¹±É§¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×µã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ªÎ»¤òÀË¤·¤à¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃÁÜ9¡×¤ÏÅÏÀ¥¹±É§¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ö·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý9·¸¡×¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç2018Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿·º»ö¥É¥é¥Þ¡£¸ÄÀË¤«¤Ê·º»ö¤¿¤Á¤¬»þ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ò¶î»È¤·¤ÆÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à»Ñ¤ä·º»ö¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ê¤É¤âÉÁ¤«¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤Ï¤À¡¦¤ß¤Á¤³¡¡À¸Ç¯·îÆü1968Ç¯09·î24Æü¡¡°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡¡1994Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖRAMPO¡×¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡£1996Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Ç¤Ê¤·¤ÎÎø¡×¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤È¤·¤Æ¡ÖÆÃÁÜ9¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê·º»ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ê¤É¡£¼ñÌ£¤ÏÎ¹¹Ô¡¢¼Ì¿¿¡¡ÆÃµ»¤Ï¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¡½÷Í¥¶È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ö±©ÅÄ¿Ó¾¦Å¹¡×6ÂåÌÜÅ¹¼ç¤Î´é¤â