¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤¬ÄÔÍÛÂÀ¤È¤Î£Ç£Ì£Ï£Â£Á£ÌÀï¤Øµ¤Àª¡¡¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¿·ÆüËÜ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£µÆü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£±¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÃÄÂÎ¤Î¿·¥ê¡¼¥À¡¼½±Ì¾¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¤¥Ö¤Ïº£Ç¯£²·îÂçºåÂç²ñ¤ÇÄÔ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢Î¾¼Ô£Ë£Ï¤Ë¤è¤ë°ú¤Ê¬¤±¤Ç¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸ø³«Ä´°õ¼°¤Ç²¦¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡ÖºÇ¶á²¶¤¬£Á£Å£×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤µ¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÈãÉ¾²Èµ¤¼è¤ê¤Î¥ä¥Ä¤é¤Î°Õ¸«¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡£±ÉÍÀ¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀï¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡Íø¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼Ô¤À¤±¤À¡£¾¡Íø¤âÇÔËÌ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Îä¤á¤¿ÌÜ¤Ç³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î²²ÉÂ¼Ô¤Ë¤Ï²¶¤¿¤Á¤ÎÆ±¤¸Àï¤¤¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÛ¤Ã¤Æ²¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¡×¤È¹ë¸ì¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¤ò¤³¤ì¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë²¶¤À¡£²¶¤¬¿·ÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢²¶¤ÏÄÔ¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÃ¯¤¬¤³¤ì¤«¤é¿·ÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡À¤Âå¸òÂå¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥²¥¤¥Ö¤ÈÄÔ¤Ï¿·À¤ÂåÀï»Î¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¥¤¥Ö¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¿·ÆüËÜ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£²¶¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼õ¤±¤ÆÎ©¤ÄÄÔ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è°Ê¹ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÉ±ÒÀï¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø³¤³°¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢²¶¤ÎÊâ¤ó¤ÇÍè¤¿ËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤ò¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À²¶¤Ï¤³¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò³¤³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢À¤³¦°ì¤Î»î¹ç¤ò³¤³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì²¦¼Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¶¤È¥²¥¤¥Ö¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëºÇ¹â¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤³¤³¤ËÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤â¤·²¾¤Ëº£²ó¤â°ú¤Ê¬¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¶¤Ï¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¬¾¡¤Î½½»ú²Í¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´°õ¸å¤Ï¥²¥¤¥Ö¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·Á¤Ç°®¼ê¤â¤«¤ï¤·¤¿Î¾Íº¡£Âçºå·èÀï¤Ø¡¢¸ß¤¤¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£