神奈川からSTOMPIN’ BIRDがEVIL STAGEへやってきた! 結成31年目にして初出演となった<SATANIC CARNIVAL>の舞台に感慨深さを滲ませる……なんてことはなく、リハーサルから「この中に今からライブできるバンドマンいる?」とセオリー知らずで、音を鳴らしもせずにSTOMPIN’ BIRDの空気へ染色していく。フロアから手が上がらなかったため「5分巻きで始めちゃおうか?」とキックオフした本番は、「Wild Ride」で滑り出した。「背中にPIZZA OF DEATHを背負ってる奴、かかってこい!」とアジテートしながら、「I Love Me」「Brandnew World」「I Go」と早急なキラーチューンを連打すればフロアの熱もうなぎのぼりで、もはや敵なし。 ◆ライブ写真 リハーサルでの一件は言うまでもなく、ステージに“一等賞もの”のキッズが表れたり、「サタニック、乾杯」とドロップした「Cheers」で客席から送られてきたシューズに水を入れて乾杯したりと、やりたい放題だ。そんなやんちゃな3人が愛され続けている理由は、今を全力で楽しみ抜く姿勢の裏に、数え切れないほどの汗と不自由があることを知っているから。「やれやれ」といった表情を浮かべながらも、愛おしそうにメンバーを見つめる舞台袖の仲間たちは、STOMPIN’ BIRDがライブハウスで戦い続けてきた証左でもある。 「頑張れって言われることが、しんどい時もあるよな。だから頑張れじゃなくて、頑張ろうぜ!」と1人の人間としてファンを真っ向から抱きしめ、捧げたナンバーは「Ready to Rock?」だ。アリーナクラスの会場でもライブハウスと変わらずに響き渡るTOM(Vo, G)の歌声とYASU(Ba, Vo)の叫び、天まで突き抜けるHOLY(Dr, Cho)のドラミングが、フツフツと血を滾らせていく。時に先陣を切って、折に背中を支えてくれるSTOMPIN’ BIRDの楽曲群は、いつだって私たちの傍に存在しているし、それゆえに同じ歩幅で歩まんとする彼らの言葉には嘘がない。 フロアへ乱入したYASUがカオスっぷりに拍車をかけた「Hurry Up」を終え、YASUはこんな言葉を紡ぐ。 「ここに立つことは、別に夢とかじゃねぇから。何千人の前でやるのも夢だし、横須賀かぼちゃ屋でやるのも夢だから。どんなに広いところでも、狭いところでも、心が無かったら近くねぇんだよ。31年バンドやってきたぜ。夢なんかじゃないぜ。お前らが見ている俺らが全部だ。だから、かかってこい!」 ここまで積み上げてきた、そしてこれから積み上げていくライブのどれもが、エポックメイキングな一夜であること。どこまでも体温の通った音楽を轟かせ続けていくこと。彼らが掲げ続けてきたであろうモットーを改めて宣誓し、「Rockin’ Show」が届けられる。ここにきて、1stアルバム『Let’s Try Our Luck!』のオープニングナンバー、つまり彼らの始まりの歌のひとつを叩きこむ構成も心憎かった。ラストはゆっくりと歌い出したTOMにすぐさまオーディエンスの声が重なった「Brave Song」でゴールテープを切るかと思いきや、「Ready to Rock?」をおかわり。笑いまくった結果、気づけば涙が出てくるようなハートフルなステージを完成させ、さらりと舞台を下りた。 取材・文◎横堀つばさ撮影◎半田安政 ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 / 開演10:45 / 終演20:30(予定)▼6月14日(土)出演者04 Limited […]

