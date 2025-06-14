Èø¾å¾¾Ìé¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î¿ÆÀÌ´Ø·¸È¯³Ð¡Ö¤Þ¤¿Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡¢¿ÆÀÌ¤¬¡×¡¡½ÂÂô±É°ì¤ËÆÁÀî²È¹¯¡¢DAIGO¤â
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾Ìé¡Ê40¡Ë¤¬TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö°Õ³°¤Ê¿ÆÀÌ¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×È¹ÀëÇ·¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢½ÂÂô±É°ì¤µ¤ó¤È¿ÆÀÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÊý¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾¾Ìé¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¿ÆÀÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£½ÂÂô±É°ì¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¼Â¤Ï¤¤¤í¤¤¤í·Ò¤¬¤ë¤è¡¢¤Ã¤Æ¡£½ÂÂô±É°ì¤µ¤ó¤È·ë¹½¶á¤¤¡¢8¿ÆÅù¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ë¹½¶á¤¤¿ÆÀÌ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Ìé¤Ï23Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª°ìÈÖ±ó¤¤¿ÆÀÌ¤µ¤ó¡×¤Ç¶áÂåÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÉã¡¦½ÂÂô±É°ì»á¤È¡Ö8¿ÆÅù¡×¤Î¿ÆÀÌ¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï½ÂÂô±É°ì¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎDAIGO¤È¤â±ó±ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤«¤éÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Äê´üÅª¤ËÉñÂæ¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¿©»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈÖÁÈ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½ÂÂô²È¤È¤Ï¿ÆÀÌ¤Å¤¤¢¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È¹¤Ï¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¡©¿®»Ò¤â¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¿®»Ò¤Ï¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤ÎËöêã¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾Ìé¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÆÀÌ¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤¬¡Öº£¤µ¤é¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¿®»Ò¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤Í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤â¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡¢¿ÆÀÌ¤¬¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£