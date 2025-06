「最高のライヴハウスにしようぜ、今日はー!」とライヴ序盤に叫ぶHATANO(Dr)。今日の会場である幕張メッセをぐっちゃぐちゃのライヴハウスに変質させたのはHAWAIIAN6だ。 ◆ライブ写真 リハの音出しからクラウドサーフしてフロアに戻る観客が数人いて、ぎっしりと埋まったEVIL STAGEの熱気は演奏前から尋常ではない。ABBAの「Dancing Queen」がSEで流れ始めると、観客によるハンドクラップは鳴り止まない。ステージにYUTA(Vo, G)、GURE(B, Cho)、HATANOのメンバー3人が揃うと、「THE LIGHTNING」でショウは始まった。すると、ド頭からクラウドサーフの嵐で会場の温度は急上昇。YUTAの伸びやかなギターフレーズ、GUREのボトムを支えるベースライン、HATANOの疾駆するドラミングといい、三位一体のエネルギーに圧倒されるばかりだ。 「MAGIC」に入ると、明るい歌メロがフロアを明るく照らし、2曲目の時点で完全にHAWAIIAN6の空気に染まっているではないか。「どうかすべての世界が光で満ち溢れますように」とYUTAが告げた後、次は「Stand By You」へ。バンドの演奏は加速し、とんでもない勢いを発揮。YUTAのボーカルを追いかけるGUREのハイトーンコーラスも映え渡っている。「幕張にでっかい輪を作ってくれ!」とHATANOが声を上げ、ここで「RAINBOW,RAINBOW」を投下。フロアど真ん中に巨大な空間が出来上がり、多くの観客が手を上げ、笑顔でシンガロングする光景が広がる。バンドとフロアの境目を完全崩壊させると、そこにさらなる火を注ぐ。「Burn」が放たれるや、怒涛の熱量で駆け抜ける演奏に必死で食らい付くのみであった。 「Haze」を挟み、ライヴはいよいよ佳境へ。「大好きなピザオブデスへ!」とHATANOは前置きし、記念すべきPIZZA OF DEATH RECORDS第一弾アルバム『SOULS』収録の「A LOVE SONG」を披露。2ビートに乗せ、キラキラしたメロディを幕張メッセに轟かせる。もう、フロアの沸騰ぶりは凄まじい限りだ。その盛り上がりを「PROMISE」でさらに高めていた。 「終わりの時間が来ました。次のSTOMPIN’ BIRDでどんな事故が起きるのか、楽しみだな。棒切れ(ドラムのスティック)持ったら、仲間に出会えました。ハイスタ(Hi-STANDARD)ともまた一緒にやれる日が来たら。あなたの街のライヴハウスでまた会いましょうー!」とHATANOは少し長めのMCを挟み、初期衝動全開の「ETERNAL WISH,TWINKLE STAR」、ラストの「I BELIEVE」まで一気に駆け抜けたHAWAIIAN6。演奏後、ダメ押しとばかりに「またライヴハウスで会いましょー!」と繰り返すHATANO。会場の規模感に関係なく、観客と汗まみれになって一体化するステージングこそ、彼らの真骨頂と言えるだろう。今日の舞台は幕張メッセではあるけれど、常に地方で待っているライヴハウスの観客を頭の片隅に置いているパフォーマンスに胸が熱くなったのは言うまでもない。HAWAIIAN6は誰が何と言おうと、生粋の“ライヴバンド”である。幕張メッセにおいても、それを見事に証明してくれた。 取材・文◎荒金良介撮影◎岸田哲平(EVIL STAGE) ◾️セットリスト 1. THE LIGHTNING 2. MAGIC 3. Stand By You 4. RAINBOW,RAINBOW 5. Burn 6. Haze 7. A LOVE SONG 8. PROMISE 9. ETERNAL WISH, TWINKLE STAR 10. I BELIEVE ■<SATANIC […]

