「サタニック! ヒーローが来たぞ!」と三木風太(G, Vo)が高らかに叫んで1曲目「Feel so good」の頭からシンガロングを起こしていったのは、北九州・小倉発の3ピース、HERO COMPLEX。 ◆ライブ写真 <SATANIC CARNIVAL>にはこれが初出演だが、待ち望まれたステージであることは冒頭からもみくちゃになってコブシを振り上げ声をあげている観客の熱さからも一目瞭然だ。その観客の熱をぐんぐんと上げるように登場から上裸の柴田慎平(B, Vo)もその歌を響かせ、高杉泰宏(Dr, Cho)は馬力あるドラミングで観客の体を揺さぶっていく。 ツインボーカルとエネルギッシュなバンドアンサンブルで力強く攻めていく「証」、アクセルを踏み込むようにスピードを上げていくメロディックな「ALL SATR」と、前半から前のめりに食らいついていく観客を振り落とさんばかりのボルテージの高いアンサンブルを聴かせる3人。さらに容赦なく、「とことんやろうぜ、サタニック」「もっとこい、もっとこい」という三木の言葉で「GO」と「SILVER」を連投。真っ直ぐに放たれる三木のボーカル、そこに柴田のユニゾンで加速度を増した歌が、会場を勢いよく貫いていくのが気持ちいい。自然と、観客のシンガロングも大きくなっていく。 「HERO COMPLEXです、よろしく。来てくれてありがとう。このステージに出るのが夢でした。<SATANIC CARNIVAL>ありがとうございます。PIZZA OF DEATHと<SATANIC CARNIVAL>にリスペクトを込めて、ぶちかまして帰ります!」と、三木は気概たっぷりに語ってギターを奏でながら「巡る」を歌いはじめる。〈二十代はすぐに終わるらしい 無駄なことなどないと今日も言い聞かせる〉――と、このステージに立つ今という時を刻むように歌うと、観客に「まとめてかかってこい!」と一声かけ怒涛のアンサンブルへと突入した。観客のシンガロングも加わった曲は、ドラマ性を何重にも増しながら輝いていく。 ここに続いたのは新曲であり、今を刻むHERO COMPLEXのアンセムになった「ワールドイズマイン」。観客の“Wow Wow”というシンガロングがあって完成するこの曲だが、コブシを振り、天を仰いで大きく叫ぶように歌う観客の渾身のシンガロングにはグッとくる。目の前に広がる光景に三木は「最高です、ありがとう」と言うと、〈今日みたいな日があるなら 僕らはまだ死ぬわけにはいかないよな〉と「Remember」を歌いだした。「巡る」から続いたの最高にドラマティックな流れに会場の歓喜が増していった。 「みんなのおかげでこのステージに立てました。来年も立つことが今、夢になりました」と三木。続けて「生きててよかったという瞬間をたくさん集めて、またこうして会いましょう」と言って歌ったのは、「いつか言えたら」だった。友へと、真っ直ぐに語りかけるようなメッセージが沁みる1曲だ。観客の胸を熱くしたところで、ラストは駆け抜けていくような「風」と「光」を2曲を連投する。再びもみくちゃとなったフロアに、「光」の〈叫ぶ声届いてるか〉の力強いフレーズが、確かに大きく響きわたった。初の<SATANIC CARNIVAL>で、新たなヒーローの登場を印象付けたステージとなった。 取材・文◎吉羽さおり撮影◎西槇太一(EVIL STAGE) ◾️セットリスト SE1. Feel so good2. 証3. ALL STAR4. GO5. SILVER6. 巡る7. ワールドイズマイン8. Remember9. いつか言えたら10. 風11. 光 ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 […]

