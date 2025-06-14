淡路島の繊細な身と上品な旨味が特長の鱧使用！ホテルアナガ「和×フレンチの“イノベーティブ・鱧料理」
淡路島のリゾートホテル「ホテルアナガ」では、淡路島の夏の味覚として知られる高級魚「鱧(はも)」を使用した特別料理を、2025年夏季限定で提供します。
ホテルアナガ「和×フレンチの“イノベーティブ・鱧料理」
所在地 ： 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1109
TEL ： 0799-39-1111
開業 ： 1987年(昭和62年)7月1日
敷地面積 ： 約25,000m2
建築規模 ： 本館／地上2階、地下1階、ヴィラ述べ面積／約5,800m2
客室数 ： ・本館／40室(スイートルーム10室、デラックスツイン8室、
スーペリアツイン8室、スタンダードツイン13室、
スタンダードダブル1室)
・ドギー・ヴィラ／5室 (ドギー・ヴィラ4棟)
レストラン ： レストラン「Anaga」72席
ラウンジ16席 カウンター5席 宴会場(着席80名)
その他施設 ： 屋外プール、ジャグジーバス、ポンツーン、ドギー・ガーデン
テニスコート(オムニコート3面／内：ナイター1面)
宿泊料金 ： 1室2名様利用 お1人様 税込29,000円〜(1泊2食付き)
チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00
淡路島のリゾートホテル「ホテルアナガ」では、淡路島の夏の味覚として知られる高級魚「鱧(はも)」を使用した特別料理を、2025年夏季限定で提供。
また、日本料理「阿那賀」の人気お取り寄せ商品「鱧鍋セット」を、2025年も自宅向けに販売を開始します。
■淡路島の夏を彩る高級魚「鱧」
淡路島の栄養豊富な海域で育った鱧は、小魚や甲殻類を餌にして育ち、初夏から脂がのりはじめる旬の食材です。
淡路島産の鱧は、繊細な身と上品な旨味が特長で、夏の代表的なご当地グルメとして親しまれています。
ホテルアナガでは、2025年の夏、鱧の魅力を最大限に引き出す新たなスタイルの料理として「丸ごと鱧のブイヤベース」や「淡路島鱧ちりの洋風仕立て」「鱧の炙り」など、和とフレンチの技法を融合した“イノベーティブ・スタイル”で提供します。
ここでしか味わえない、唯一無二の鱧料理を楽しめます。
◇Setouchi(瀬戸内)◇
旬の魚介を豪快かつ繊細に仕立てた一皿一皿。
芳醇な味わいのブイヤベースや、季節感あふれるシェフオリジナルの逸品がテーブルを華やかに彩ります。
丸ごと鱧のブイヤベース
＜Setouchi コース内容＞
・近海の魚介のオリゾンタル
・鱧のブイヤベース
・鮑のリゾット
・淡路ビーフのロースト
・メインデザート
◇Heritiers(エリティエール)◇
レストラン「Anaga」で提供するスタンダードコース。
新鮮な魚介の旨みを堪能いただける前菜から、島の恵みを存分に楽しめます。
鱧のサラダ仕立てと淡路ビーフ
＜Heritiers コース内容＞
・アミューズ・ブーシュ
・鱧のサラダ仕立て
・淡路鱧2種の仕立て 鱧ちりと炙り
・鮑を使った一皿
・淡路和牛のロティ
・2種のデザート
・小さな焼き菓子
Heritiers(エリティエール)ご宿泊プラン
■アクセス
＜お車で＞
名神・中国・山陽・阪神高速・第2神明・各高速道路から垂水JCTへ。
神戸淡路鳴門自動車道に入り明石海峡大橋経由、淡路島南ICでお降り下さい。
※神戸からホテルまで約70分、大阪からホテルまで約120分
最寄り：淡路島南ICからは約7分
＜飛行機で徳島空港へ＞
東京→徳島(約80分)、福岡→徳島(約70分)
徳島阿波おどり空港からホテルまで車で大鳴門橋経由 約30分
アクセスMAP
■Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi chef
料理長：島岡 雄一
大阪のイタリアン、フレンチ数軒で修業後、2005年に渡仏し、ハーブを使った摘み草料理や、魚介料理を学ぶ。
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