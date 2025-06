淡路島のリゾートホテル「ホテルアナガ」では、淡路島の夏の味覚として知られる高級魚「鱧(はも)」を使用した特別料理を、2025年夏季限定で提供します。

ホテルアナガ「和×フレンチの“イノベーティブ・鱧料理」

所在地 : 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1109

TEL : 0799-39-1111

開業 : 1987年(昭和62年)7月1日

敷地面積 : 約25,000m2

建築規模 : 本館/地上2階、地下1階、ヴィラ述べ面積/約5,800m2

客室数 : ・本館/40室(スイートルーム10室、デラックスツイン8室、

スーペリアツイン8室、スタンダードツイン13室、

スタンダードダブル1室)

・ドギー・ヴィラ/5室 (ドギー・ヴィラ4棟)

レストラン : レストラン「Anaga」72席

ラウンジ16席 カウンター5席 宴会場(着席80名)

その他施設 : 屋外プール、ジャグジーバス、ポンツーン、ドギー・ガーデン

テニスコート(オムニコート3面/内:ナイター1面)

宿泊料金 : 1室2名様利用 お1人様 税込29,000円〜(1泊2食付き)

チェックイン 15:00/チェックアウト 11:00

淡路島のリゾートホテル「ホテルアナガ」では、淡路島の夏の味覚として知られる高級魚「鱧(はも)」を使用した特別料理を、2025年夏季限定で提供。

また、日本料理「阿那賀」の人気お取り寄せ商品「鱧鍋セット」を、2025年も自宅向けに販売を開始します。

■淡路島の夏を彩る高級魚「鱧」

淡路島の栄養豊富な海域で育った鱧は、小魚や甲殻類を餌にして育ち、初夏から脂がのりはじめる旬の食材です。

淡路島産の鱧は、繊細な身と上品な旨味が特長で、夏の代表的なご当地グルメとして親しまれています。

ホテルアナガでは、2025年の夏、鱧の魅力を最大限に引き出す新たなスタイルの料理として「丸ごと鱧のブイヤベース」や「淡路島鱧ちりの洋風仕立て」「鱧の炙り」など、和とフレンチの技法を融合した“イノベーティブ・スタイル”で提供します。

ここでしか味わえない、唯一無二の鱧料理を楽しめます。

◇Setouchi(瀬戸内)◇

旬の魚介を豪快かつ繊細に仕立てた一皿一皿。

芳醇な味わいのブイヤベースや、季節感あふれるシェフオリジナルの逸品がテーブルを華やかに彩ります。

丸ごと鱧のブイヤベース

<Setouchi コース内容>

・近海の魚介のオリゾンタル

・鱧のブイヤベース

・鮑のリゾット

・淡路ビーフのロースト

・メインデザート

◇Heritiers(エリティエール)◇

レストラン「Anaga」で提供するスタンダードコース。

新鮮な魚介の旨みを堪能いただける前菜から、島の恵みを存分に楽しめます。

鱧のサラダ仕立てと淡路ビーフ

<Heritiers コース内容>

・アミューズ・ブーシュ

・鱧のサラダ仕立て

・淡路鱧2種の仕立て 鱧ちりと炙り

・鮑を使った一皿

・淡路和牛のロティ

・2種のデザート

・小さな焼き菓子

Heritiers(エリティエール)ご宿泊プラン

■アクセス

<お車で>

名神・中国・山陽・阪神高速・第2神明・各高速道路から垂水JCTへ。

神戸淡路鳴門自動車道に入り明石海峡大橋経由、淡路島南ICでお降り下さい。

※神戸からホテルまで約70分、大阪からホテルまで約120分

最寄り:淡路島南ICからは約7分

<飛行機で徳島空港へ>

東京→徳島(約80分)、福岡→徳島(約70分)

徳島阿波おどり空港からホテルまで車で大鳴門橋経由 約30分

アクセスMAP

■Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi chef

料理長:島岡 雄一

大阪のイタリアン、フレンチ数軒で修業後、2005年に渡仏し、ハーブを使った摘み草料理や、魚介料理を学ぶ。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 淡路島の繊細な身と上品な旨味が特長の鱧使用!ホテルアナガ「和×フレンチの“イノベーティブ・鱧料理」 appeared first on Dtimes.