この日限りの特別なコース料理とのマリアージュを楽しめる！ベンジャミンステーキハウス六本木店「メーカーズディナー」

ベンジャミンステーキハウス六本木店、および東京ガーデンテラス紀尾井町店は、フランスを代表するシャンパーニュブランド「パイパー・エドシック」とコラボレーションし、特別なメーカーズディナーを開催します。

ベンジャミンステーキハウス六本木店「メーカーズディナー」

日程:2025年7月14日(月)東京ガーデンテラス紀尾井町店

2025年7月17日(木)六本木店

時間:開場 18:00/開宴 18:30

料金:27,000円(税込・サービス料込)

この贅沢な一夜では、パイパー・エドシックの厳選されたシャンパンと、この日限りの特別なコース料理とのマリアージュを楽しめます。

シャンパーニュの魅力を最大限に引き出すペアリングを、堪能できます。

特別ゲスト

このイベントには、**パイパー・エドシック、シャルル・エドシック ジャパンカントリーマネージャー・本間寿一氏**が登壇。

世界的に著名なシャンパーニュ企業での豊富な経験を生かし、特別なシャンパーニュの魅力について語ります。

本間寿一氏(シャルル・エドシック ジャパンカントリーマネージャー)世界的に有名なシャンパーニュ企業に長年勤め、その後ビール事業に携わった後、2014年にフランスのラグジュアリーブランド、J.M.ウェストンやボン・ポワンなどを所有するホールディング・カンパニーであるEPIグループの一つ、パイパー・エドシック&シャルル・エドシック ジャパンに入社。

販売・ブランディング強化のために、シャンパーニュ・ビジネスにおける20年以上の経験を活かし、ホテルや百貨店でセミナーを開催、蔵元来日活動のマネージメントなどさまざまな活動を行っています。

【WINE & FOOD ペアリングメニュー】

パイパー・エドシックの魅力を存分に味わえる特別なラインナップ:

- **Essentiel Extra Brut** × ドライエイジングビーフナゲット

- **Rose Sauvage** × ノルウェーサーモンのマリネ オレンジヴィネグレット

- **HORS-SERIE BLANC DE NOIRS**

**COTEAUX CHAMPENOIS AMBONNAY 2022** × カナダ産ロブスターテールのグリル ベイクドシェーブルと共に

- **Essentiel Blanc de Blancs** × カンパチのポワレ ロメスコソース

- **Essentiel Blanc de Noirs** × USDA プライム テンダーロインステーキ オスカー

- **Cafe** × ポッピング チョコレートムース

ショコラムース

●ベンジャミンステーキハウス六本木

所在地 :東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

アクセス:都営地下鉄大江戸線 六本木駅 7番出口より徒歩 1分

東京メトロ日比谷線 六本木駅 4a出口より徒歩 1分

電話 :03-5413-4266

●ベンジャミンステーキハウス東京ガーデンテラス紀尾井町

所在地 :東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町4F

アクセス:東京メトロ 永田町駅 9a出口直結

東京メトロ 赤坂見附駅 D出口より徒歩 9分

電話 :03-3263-5544

