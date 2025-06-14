ÉðÅÄ½¤¹¨»á¤¬Ê¡À¾¿ò»Ë»á¤é¤È¹ÓÈø»Ô¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë£±£°£°Ëç¥µ¥¤¥óÂ£Äè
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢·§ËÜ¡¦¹ÓÈø»Ô¤Î¹ÓÈø»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼çºÅ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±«ÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²°³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¡£ÉðÅÄ»á¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÊ¡À¾¿ò»Ë»á¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î·§ËÜ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ£Ç£Ë¾®ÎÓ¹°µ»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìó£±£°£°¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤äµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¸å¤Ë¤Ï¡¢ÉðÅÄ»á¤é¤¬·×£±£°£°Ëç¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢»Ò¶¡Ã£¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Âç´î¤Ó¤¹¤ë»Ò¶¡¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤¤¤¤´À¤«¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ç»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£