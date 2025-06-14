¥Æ¥ì¥µŽ¥¥Æ¥ó¤Ï¤Ê¤¼Ž¢ÂæÏÑ¿ÍŽ£¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
2025Ç¯1·î10Æü¡¢º£¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¡ÊûçÎï·¯¡¢¼Ì¿¿º¸¡¢µýÇ¯42¡Ë¤ÎÃÂÀ¸ÆüµÇ°¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê¼Ì¿¿¡¦SOPA Images¡¿Getty Images¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¤ÍÛÕ±Õ±¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÂæÏÑ½Ð¿È²Î¼ê¡¢²¤ÍÛèËèË¡Ê¥ª¡¼¥ä¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥Õ¥£¡¼¡Ë¤µ¤ó¤ÎÌÅ¤Ã¤³
º£¤âÆüËÜ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¢¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¡ÊûçÎï·¯¡Ë¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï30Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬»Ä¤·¤¿Ì¾¸À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤â»ä¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î½ÐÍè»ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»ä¤Ï¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¼«Í³¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÈá¤·¤¯¤Æ¿É¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¤¤¤Ä¤«À²¤ì¤ë¡£Ã¯¤â¤¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢»ä¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê1989Ç¯11·î24ÆüTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó15¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤ÎËÜ¿´
¤³¤ì¤Ï¡¢1989Ç¯6·î4Æü¤ËÃæ¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Å·°ÂÌç»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÈà½÷¤ÎÈ¯¸À¤À¡£ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤¬ÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤ë¸½ºß¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤¬¤Ê¤¼¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡×¤Ê¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÖÂæÏÑ¿Í¡×¤À¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Èà½÷¤ÏÂæÏÑ¤Î¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¡ÊÀï¸å¤ËÂæÏÑ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñÂçÎ¦½Ð¿È¼Ô¤È¤½¤Î»ÒÂ¹¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£1953Ç¯¤ËÂæÏÑÃæÉô¤Î±ÀÎÓ¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÏÃæ¹ñ¤Î²ÏËÌ¾Ê½Ð¿È¡¢Êì¿Æ¤Ï»³Åì¾Ê½Ð¿È¡£Éã¿Æ¤Ï¹ñÌ±ÅÞÂ¦¤Î·³¿Í¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ·³¤È¤âÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢1949Ç¯¤Ë¹ñÌ±ÅÞ¤¬¶¦»ºÅÞ¤È¤ÎÆâÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñÌ±ÅÞ·³¤Ë½¾¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Åö½é¤Î¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅÞÀ¯¸¢¤ËÈ¼¤ï¤ì¤ÆÅý¼£¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤È¡¢Ê¼»Î¤È¤·¤Æ·³Ââ¤È¤È¤â¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆÂæÏÑ¼Ò²ñ¤ÎÄìÊÕ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÏÅ¨¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡£ÆâÀï¤ÇÂæÏÑ³¤¶®Î¾´ß¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Ä¹¤¯Ãæ¹ñ¤Î¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤ËÅÏ¤ëÁ°¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢ÊüÁ÷¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èà½÷¤Î²Î¤ò¤³¤Ã¤½¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÈ¿¹¶¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃæ¹ñ·³¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂæÏÑ¤Î·³Ââ¤Î°ÖÌä¤òÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢°¦¹ñ²Î¼ê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Î¡Ö°¦¹ñ¡×¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤È¤È¤â¤ËÂæÏÑ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñ¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñ¡×¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñÂçÎ¦¤ò´Þ¤á¤¿Ãæ¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÀ¯¸¢¤À¡£¤½¤Î¡Ö°¦¹ñ¡×¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Î¶¿¤ÎÃæ¹ñÂçÎ¦¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿Ë¾¶¿°Õ¼±¤È½Å¤Ê¤ë¡£
¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¡ÊÃæ¹ñ¡ËÂçÎ¦¤Ç²Î¤¦¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ø»°Ì±¼çµÁ¡Ù¤¬ÂçÎ¦¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤Ç¤¹¡×
¡Ö»°Ì±¼çµÁ¡×¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡Ä
¡Ö»°Ì±¼çµÁ¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñ¡×¤Î¹ñÉã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Â¹Ê¸¤¬Äó¾§¤·¤¿¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¬Ãæ¹ñ¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñ¡×¤¬Ãæ¹ñ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÂæÏÑ¤Î¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¡¢¤¤¤äûçÎï·¯¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Ç¡¢º§°ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ã¿è¤Î¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶èÊ¬¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éã·Ï¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë´ÁÂ²¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤¬¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¶Â§Åª¤Ë¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£Àµ¼°¤ÊÅý·×¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³Æ¼ïÄ´ºº¤Ç¸½ºß¡¢¿Í¸ý¤Î10¡óÄøÅÙ¤¬¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ÏÂæÏÑÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö³°¾Ê¿Í¡×Âè2À¤Âå¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Î»þÂå¤ÏÂè1À¤Âå¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£À¤Âå¤¬²¼¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÂæÏÑ¤Ç¡¢¼ã¤¤¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤¿¤Á¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ÏÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·è¤·¤Æ¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤Î»þÂå¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Î±ýÍè¤ÏÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1990Ç¯Âå¤«¤é·ÐºÑÅª¤Ê´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢°Â¤¤Ï«Æ¯ÎÏ¤òµá¤á¤ÆÂæÏÑ¤«¤éÂçÎÌ¤Î´ë¶È¤ä¿Í¤¬Ãæ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»þÂå¤¬²¼¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë·ÐºÑÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢µðÂç¤Ê»Ô¾ì¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÊÌ¤Î»×¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÊ¶µê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼ËÁÆ¬¤Ç¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÂæÏÑ½Ð¿È¤Î·ÝÇ½¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯5·î20Æü¤Ë½¢Ç¤1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÂæÏÑ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¡ÊÌ±¼ç¿ÊÊâÅÞ¡Ë¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÂæÏÑ¤Ø¤Î¿»Æ©¹©ºî¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ÂæÏÑ·ÝÇ½¿Í¤Ø¤ÎÅö¶É¤ÎÄù¤áÉÕ¤±
ÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÄù¤áÉÕ¤±¤ò¶¯²½¤¹¤ëº¬µò¤Ï¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤¬2025Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿17¾ò¤«¤éÀ®¤ëÂÐÃæ¹ñÀ¯ºö¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë·ÝÇ½½¾»ö¼Ô¤Î»ØÆ³¤È´ÉÍý¤Î¶¯²½¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¸ÀÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃí°Õ¤¹¤Ù¤»ö¹à¤òÄó¼¨¤·¡¢¹ñ²È¤ÎÂº¸·¤òÂ»¤Ê¤¦¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÄù¤ê¤ÎÈÏ°Ï¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÈ¯¸À¤ä¹ñ²È¤ÎÂº¸·¤òÂ»¤Ê¤¦¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ¯¼£Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤é¤É¤¦È³¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÂæÏÑ¤ÇÂÐÃæ¹ñ»öÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹ÔÀ¯±¡ÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤Îî¹¿âÀµ¼çÇ¤°Ñ°÷¡ÊÂç¿Ã¡Ë¤Ï¡¢µÄ²ñ¤Ç¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡ÖÂæÏÑÃÏ¶è¤ÈÂçÎ¦ÃÏ¶è¿ÍÌ±´Ø·¸¾òÎãÂè33Ç·1¾ò¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡ÖÂæÏÑÃÏ¶è¤ÈÂçÎ¦ÃÏ¶è¿ÍÌ±´Ø·¸¾òÎã¡×¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñÂçÎ¦¤Î´Ö¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëË¡Î§¤À¡£¤½¤ÎÂè33Ç·1¾ò¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¡¦ÃÄÂÎ¡¦µ¡¹½¤¬¡¢µö²Ä¤Ê¤¯¤·¤ÆÃæ¹ñÂçÎ¦ÃÏ¶è¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ¯¼£Åª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È³Â§¤Ï50ËüÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó240Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤À¡£
¼ÂºÝ¤ËË¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈ½·è¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¡¢Æ±¾òÎã¤ò¶¯²½¤¹¤ë²þÀµ°Æ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹ÔÀ¯±¡ÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¡¢20¿ÍÍ¾¤ê¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤ÍÛÕ±Õ±¡Ê¥ª¡¼¥ä¥ó¡¦¥Ê¥Ê¡Ë¡¢¸ôÐÐÖª¡¢Ä¥ððÞ¾¡¢ÍÌ¾çÎÖ¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤ÁºÇ½ÅÅÀÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¤ÍÛÕ±Õ±¤µ¤ó¤À¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌ±¿ÊÅÞÀ¯¸¢¤«¤éÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀëÅÁ¹©ºî¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¡ÖºáÌ¾¡×¤Ï¡¢Ëçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¿Í¸ý14²¯¤ÎµðÂç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÂ¸ºß
Îã¤¨¤ÐÃæ¹ñ¤Î¹ñ·ÄÀá¤ò½Ë¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¤Î·ÝÇ½¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î°¦¹ñ²Î¶Ê¡Ö²æÅªÁÄ¹ñ¡Ê»ä¤ÎÁÄ¹ñ¡Ë¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ï¸ÅÍè¤è¤êÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¿ô½½¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¤â¤È¤ËÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ë»¿Æ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
²¤ÍÛÕ±Õ±¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡¦ VCG¡¿VCG via Getty Images¡Ë
ÂæÏÑ¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó2300Ëü¡¢Ãæ¹ñ¤Ï14²¯¤À¡£µðÂç¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹ÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢Æ±¤¸Ãæ¹ñ¸ì¤ò»È¤¦ÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤È°ã¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
Èà¤é¤¬Ãæ¹ñ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤ÆÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ³§¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸½ºß¡¢ÂæÏÑÅö¶É¤«¤é¤Ë¤é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¤ÍÛÕ±Õ±¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£2000Ç¯¤ËÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿25ºÐ¡£Éã¿Æ¤Î²¤ÍÛÎ¶¤µ¤ó¡¢Êì¿Æ¤ÎÐüÕ¯¤µ¤ó¤Ï¤È¤â¤ËÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¤À¡£
Èà½÷¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ë1970¡¢1980Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÂæÏÑ½Ð¿È²Î¼ê¡¢²¤ÍÛèËèË¡Ê¥ª¡¼¥ä¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥Õ¥£¡¼¡Ë¤µ¤ó¤ÎÌÅ¤Ã¤³¤À¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤°¤Ã¤È¿Æ¶á´¶¤¬Áý¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ì²È¤Ï¡¢¹¾À¾¾ÊµÈ°Â»Ô¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÂæÏÑ¤Î¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤À¡£
Éã¿Æ¤Î²¤ÍÛÎ¶¤µ¤ó¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤éÀ¯³¦¤ËÅ¾¤¸¡¢¹ñÌ±ÅÞ½êÂ°¤ÎÂæËÌ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÌ±ÅÞ¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿»þ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö1¤Ä¤Î¹ñ¤Ë2¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¡×¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¹á¹ÁÊý¼°¡Ë¤Ë¤è¤ëÅý°ì¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤«¤éÂæÏÑÆÈÎ©¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²¤ÍÛÕ±Õ±¤µ¤ó¤Ï°ì»þ´ü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢Èà½÷¤Ï¸å¤Ë¡Ö¼Â¤Ï»ä¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤À¡×¤È¼áÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÈ¯¸À¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¿·Ãæ¹ñÀ®Î©70¼þÇ¯¡£¤³¤³¤Ç»ä¤Ï°ÎÂç¤ÊÁÄ¹ñ¤ÎÈË±É¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡£»ä¤Ï»ä¤ÎÁÄ¹ñ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿Í¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï»ä¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö³¤³°¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¡ØI come from China¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö²ÈÂ²¤ÎÂ²Éè¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Î¤¢¤Î´¶Æ°¤Ï±Ê±ó¤ËËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
¤³¤¦ÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤ÎÆÈÎ©À¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¤¤¸½ºß¤ÎÂæÏÑ¤ÎÌ±¿ÊÅÞÀ¯¸¢¤¬·ãÅÜ¤¹¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·²¤ÍÛÕ±Õ±¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï»þÂå¤È¾õ¶·¤Ï¤È°ã¤¦¤¬¡¢Æ±¤¸¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤Î¡Ö»ä¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤â»ä¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÎÌ±¿ÊÅÞÀ¯¸¢¤Ï²¤ÍÛÕ±Õ±¤µ¤ó¤òÈ³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤½¤ì¤Û¤É°¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÂæÏÑ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ëÃæ¹ñ¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶ìÇº¤ò¡¢À¯¼£Åª¤ÊÎ©¾ì¤«¤éÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²¤ÍÛÕ±Õ±¤µ¤ó¤Ï¡¢Åý°ìÀïÀþ¤òÌÜÅª¤ËÃæ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤¬À©ºî¤·¤¿¡Ö²æÐîÆ±¾§°ì¼ó²Î¡Ê»ä¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸²Î¤ò²Î¤¦¡Ë¡×¤Î²Î¾§¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤Î²Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¿ô¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤È閩ÆîÏÃ¡ÊÂæÏÑ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ÎÃÏÊý¸À¸ì¡Ë¤Ç²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Î²Î¤ÏÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È1¤Ä¤Î²ÈÂ²¤À¡×¤È¾ð´¶¤ËÁÊ¤¨¤ë¡£Ãæ¹ñÊ¡·ú¾Ê¤ÈÂæÏÑ¤Ç¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤ëÕÀÁÄ¤ÎµðÂç¤Ê2ÂÎ¤Î¿ÀÁü¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÁÐÊý¤¬Æ±¤¸Ê¸²½¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
¤³¤Î²Î¤ÏÅö»þ¡¢Âç¤¤ÊÏÀµÄ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤½¤ì¤ËÂæÏÑ¤Î¿ÆÃæÇÉ¤Ï¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢Ì±¿ÊÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ï¤³¤ì¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿äÂ¬¤À¤¬¡¢²¤ÍÛÕ±Õ±¤µ¤ó¤¬ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ä´¶¾ð¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤Î²Î¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
²¤ÍÛÕ±Õ±¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì±¿ÊÅÞÀ¯¸¢¤¬Ë¡Åª¼êÃÊ¤Ç°ú¤Äù¤á¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Î1¤Ä¤À¡£¤³¤³¤Ç¤â¤¦1¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
À¯¸¢¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ç¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö±ê¾å¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÎÓ°ÍÚï¡Ê¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤À¡£
2024Ç¯¡¢ÎÓ°ÍÚï¤µ¤ó¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤ÎÏÃ¤À¡£½Ð±é¼Ô¤Î1¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÏÃæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¤ÎÀ®ÅÔ¤Î½Ð¿È¤À¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎÓ°ÍÚï¤µ¤ó¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¼ê¤òµó¤²¡Ö»ä¡¢À®ÅÔ¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÀ®ÅÔ¿Í¤Ç¤¹¡×È¯¸À¤Ç½÷Í¥¤¬±ê¾å
Èà½÷¤ÏÂæÏÑ¤Îµ¹Íö¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂæËÌ»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÄÉã¤ÏÀ®ÅÔ½Ð¿È¡¢¤Ä¤Þ¤êÂæÏÑ¤Î¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢Áû¤®¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÎÓ°ÍÚï¡Ê¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¡Ë¤µ¤ó¡ÊVCG¡¿VCG via Getty Images¡Ë
Èà½÷¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂæÏÑ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤ÏÀ®ÅÔ¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤Ê¤É¤ÈÈà½÷¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬µÕ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÈà½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ë¤è¤ëÈãÈ½¤À¤Ã¤¿¡£
ÎÓ°ÍÚï¤µ¤ó¤Î¡ÖÀ®ÅÔ¿Í¡×È¯¸À¤òÊ¹¤¯¤ÈÈà¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÀ®ÅÔ¿Í¡×¤Î³ØÀ¸¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¼ºË¾¤·¤¿¡¢Èà½÷¤Î¼Ì¿¿¤ÏÁ´Éô¾Ã¤·¤¿¡¢¤â¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÈSNS¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÂæÏÑ¤ÎÃæ¤ÇÈãÈ½¤¬µ¯¤¤¿¡£¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÓ°ÍÚï¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤âÂº½Å¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£ÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¤ÆÁû¤®¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÈ¯¸À¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÇÍÆ°×¤Ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸½ºß¡¢Ì±¿ÊÅÞÀ¯¸¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¿´ÍýÅª¤Ë¤âÂæÏÑ¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÂæÏÑ¿Í¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£¤³¤ì¤¬ÂæÏÑ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿´¶¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ù°´¶¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÓ°ÍÚï¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ®ÅÔ¿Í¡×¤À¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¼«Ê¬¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂæÏÑ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡¢¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÁÄÉã¤¬À®ÅÔ½Ð¿È¤Ê¤é¡ÖÀ®ÅÔ¿Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²¿¤¬°¤¤¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ï¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÁû¤®¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎÓ°ÍÚï¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ®ÅÔ¡¢ÂæËÌ¡¢µ¹Íö¤ÏÉãÊý¤ÎÁÄÉãÊì¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÁû¤®¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÀ®ÅÔ¿Í¡×È¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤Ç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿ÎÓ°ÍÚï¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏµÕ¤ËÃæ¹ñ¤«¤é¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£Èà½÷¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤«¤é¤â¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¤â¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°
¤³¤ì¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÂçÎÌ¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÁÄ¹ñ¤òÊ¬Î¥¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ±Ë¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤À¤È¸À¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂæÏÑ¿Í¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤éÃæ¹ñ¿Í¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¡£
ÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤ëÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£¾¯¤·¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤È¤¯¤ËÃæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÁÐÊý¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÃÎ¤ì¤º·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÁÐÊý¤Î¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¡¢ÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»ä¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¡¢²¤ÍÛÕ±Õ±¡¢ÎÓ°ÍÚï¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂæÏÑ¤Î¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤Î¿´¾ð¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¿´¾ð¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÜ¾Ê¿Í¡×¡ÊÀïÁ°¤«¤é¤ÎÂæÏÑ½»Ì±¤È¤½¤Î»ÒÂ¹¡Ë¤È¤Ï³Î¤«¤Ë°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤ò¹½À®¤¹¤ë°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¯¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ïº£¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£·ÝÇ½¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Èà¤é¤¬»ý¤Ä¿´¾ð¤Ë¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤é¼«¿È¤Îºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤òÃ±½ã¤ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÃÇºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÎÈ¯¸À¤¬ËÜÅö¤ËÂæÏÑ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈà¤é¤Î¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£»ö¾ð¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÂæÏÑ½Ð¿È¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖËÜ¾Ê¿Í¡×¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¡ÖËÜ¾Ê¿Í¡×¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¡»¡»¿Í¡×È¯¸À¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ÎÈ¯Ïª¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤È¤ï¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¥Ä¥¦¥£¡Ê¼þ»Òàñ¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î´ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÂæÏÑÆÈÎ©Ê¬»Ò¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤«¤é·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡£
TWICE¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤µ¤ó¤â¡Ä
Èà½÷¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¦¥£¤µ¤ó¤Î¼Õºá¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÇÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤ò¤«¤Î©¤Æ¡¢Åö»þ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁíÅýÁªµó¤Ç¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤Îèñ±ÑÊ¸¤µ¤ó¤ÎÅöÁª¤ò°ìÄêÄøÅÙ¡¢¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÕ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤ÂæÏÑ¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¢¥á¥¤¥Ç¥¤¡Ê¸Þ·îÅ·¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÌµþ»Ô¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤¹¡£ËÌµþ¤ËÍè¤¿¤éÉ¬¤ºËÌµþ¥À¥Ã¥¯¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂæÏÑ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤Ç¤â¤³¤ÎÂÐÎ©¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤µ¤ó¤¬ÂæÏÑÆîÉô¤Î¹âÍº»Ô¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿»þ¡¢SNS¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¡ÖThank You Taiwan¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î´ú¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡Ö¼Õ¼ÕÃæ¹ñÂæÏÑ¡×¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ãæ¹ñÂæÏÑ¡Ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÎ¾Êý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î´ú¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSNS¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤¬¹³µÄ¤ò»Ï¤á¡¢·ë¶É¡¢´ú¤Ïºï½ü¤µ¤ì¡¢¡ÖTaiwan¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ï³«ºÅÅÔ»Ô¤Î¹âÍº¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î²Î¼ê¤Ç¤¢¤ë²¦°ÊÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ»Ô¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀëÅÁ¤Ë¡Ö¼¡¤ÏÃæ¹ñÂæËÌ¤À¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì±¿ÊÅÞÀ¯¸¢²¼¤ÎÂæÏÑÅö¶É¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤ÎË¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ²¦°ÊÂÀ¤µ¤ó¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òµö²Ä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñÂæËÌ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤¬Ãæ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿¿µ¶¤Î¤Û¤É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×ÏÀµÄ¤¬À¹¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç½îÌ±¤Ë¤è¤ë´¶¾ðÅª¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´üÅª¤ÊÀ¯¼£ÅªÂÐÎ©¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Î½îÌ±¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿´¶¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¸¤ß¤¿¤±¤ó¤«¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ëÃÎ·Ã¤ÏÁÐÊý¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢»ä¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊÁáÅÄ ·òÊ¸ ¡§ ºßÂæÏÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¡ØÂæÏÑÄÌ¿®¡ÙÂåÉ½¡Ë