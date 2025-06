「ありえないこの景色! 午前中! イクぜ、サウンドチェック!!」Shun(B, Vo)が歓喜の叫びをあげ、直後、バンドサウンドをブッ放し始めたTOTALFAT。メンバー3人の目の前に広がるのは、笑顔を炸裂させながらコブシを振り上げるオーディエンスだ。時刻はまだ11時半前。TOTALFATは過去にも幾多のフェスでトップバッターを任され、オーディエンスの心に火をつけまくってきた。その光景が、今まざまざと目の前で起こっている。だが、本番はこれからだ。 ◆ライブ写真 SEが鳴り響くと同時にハンドクラップが起こる会場に、「午前中からヤバいパーティ会場はここでしょうか!」とShunが言葉を投げつけた。「お祭りでしょ、お祭りといったらパーティしかないよな!」とJose(G, Vo)も言葉を続ける。Bunta(Dr)のリズムを合図に“TOTALFATのパーティ=狂喜の宴”の始まりだ。 ド頭からサビを連発するというライブならでのアレンジで、“Party!! Party!!”とオーディエンスは一気にパーティアニマルに変貌だ。ShunとJoseが歌うグッドメロディに心をつかまれ、TOTALFATのバンドサウンドに全身を刺激され、パーティの楽しさもボルテージも天井知らずの盛り上がり。 それでも3人は満足などしない。「ハシャギ倒しに来た人?」とJoseが言葉を投げつけ、次から次へと曲を畳み掛けるTOTALFAT。この日、彼らがサタニックに用意したのは、キャッチーなメロディ、フックあるサビ、威勢のいいバンドサウンドも最高に味わえるナンバーばかりで、いわばライブのクライマックスに持ってきてもいい曲のみ。こんなことされたら、客席エリアでは止まらない運動会になるしかない。会場の熱気は恐ろしいほど急上昇するばかりだ。 2025年、結成から25周年を迎えたTOTALFAT。7月30日には12枚目となるフルアルバム『FUTURES IN SHILHOUETTE』をリリースすることも発表している。そんなこと言われたら当然、新曲を期待してしまうが、新曲は7月頭の東名阪ワンマンでいろいろ披露するという。そんな来月へのお楽しみも告げながら、ライブは後半へ。 「もっとも過酷で、もっとも楽しい2日間。全てを忘れて楽しむことが許されている日。この2日間、クソ笑って楽しんでいってくれ!」結成から25年目を迎えながら、まったく落ち着くことのないTOTALFAT。いつだって彼らは初々しく、そしてポジティブだ。未来を切り開くためのメッセージだって、彼らの曲には幾つも散りばめられている。そんな曲と音を全身で浴び、ブチ上がっていくオーディエンス。気持ちの奥底から今、湧きあがる勇気やエネルギーを感じながら、TOTALFATと共に上り詰めていく。瞬間風速で終わらない、みんなの心をずっと沸き立たせ続けるTOTALFATが、この日もステージにいた。 取材・文◎長谷川幸信撮影◎中河原理英(EVIL STAGE) ◾️セットリスト 1. PARTY PARTY2. 夏のトカゲ3. New Shit4. No Crime5. Fireworks6. Good Fight & Promise You7. Place to Try8. DA NA NA ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 / 開演10:45 […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、TOTALFAT「この2日間、クソ笑って楽しんでいってくれ!」 first appeared on BARKS.