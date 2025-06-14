µÄ°÷¤Ï¡ÖÈðëîÃæ½ý¤¢¤ëÄøÅÙ³Ð¸ç¤·¤Ê¤¤¤È¡×Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤¬¥³¥á¥ó¥È¡¡ºØÆ£ÃÎ»öÄÉµÚ¤·¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤µ¤ó¤¬2025Ç¯6·î13Æü¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿SNS¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÎÆÃ½¸¤Ë¡ÖµÄ°÷¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤È´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖSNS¾å¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ã¤ÆÅöÁ³¥À¥á¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÇÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Éµ¶¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ëºòº£¤ÎÁªµó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌäÂê¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤È¤·¤ÆÃÎ»ö¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝÆâ»á¡£ºòÇ¯¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¡¢NHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤¬¡Ö¹õËë¤ÏÃÝÆâ»á¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë¥á¥â¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃÝÆâ»á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÌµ¸ÀÅÅÏÃ¤ä¤¤¤¿¤º¤éÅÅÏÃ¤¬Áý¤¨¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÝÆâ»á¤Ï24Ç¯11·î¤ËµÄ°÷¼¿¦¡£¤½¤Î¸å¤âÆ±¤¸¤¯É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿Áý»³À¿¸©µÄ¤¬ÃÝÆâ»á¤òÈãÈ½¤·¡¢ÃÝÆâ»á¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢25Ç¯1·î¤Ë¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Ï¤ÉÛ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÄ°÷¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤È´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤â¤Á¤í¤ó°¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖºØÆ£¤µ¤ó¡¢Áý»³¤µ¤ó¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤¹¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£SNS¾å¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ã¤ÆÅöÁ³¥À¥á¤À¤·¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìõ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËµÄ°÷Â¦¤âÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
MC¤Î´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÈðëîÃæ½ý¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¿´¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í°ì¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ...¡×
Ï¤ÉÛ¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²¶¤Ï°¦ÃÎ¸©Ì±¤Ê¤Î¤ÇÊ¼¸Ë¸©À¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ü¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾å¤Ç¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤òÏÃ¤µ¤»¤ÆÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Þ¤ò³È»¶¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤ò¸·½Í¤ÊÌÌ»ý¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë´äËÜ¥¢¥Ê¡£Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡ØµÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾åSNS¤ÇÈðëîÃæ½ý¤Ï³Ð¸ç¤¹¤Ù¤¡ÙÇØ¶ÚÅà¤Ã¤¿¡×¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ»á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÁêÂÐ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÇÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¡£¤¨¡¼¤È¡¢¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É...¡×¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤µ¤ó¡¢¡Ø°ìÈÌ¤Î¡Ù¸©Ì±¤ÈÆ±¤¸´¶¤¸Êý¡¢¸«Êý¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Í¡£¾¯¤·¸«Ä¾¤·¤¿¡×¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤¬°ìÈÖ¤Þ¤È¤â¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£