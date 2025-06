数々のバンドたちの、あるいはキッズたちの夢を叶えてきた<SATANIC CARNIVAL>。初日の朝一番、午前11時のEVIL STAGEでは、またひとつの野望が果たされる瞬間を目撃することができた。彼らの名はトップシークレットマン。<SATANIC CARNIVAL>へのブリッジを担うイベント<SATANIC PARTY>出演時、「このまま頑張ってカーニバルの方までいけたら完璧!って思います」と語っていた4人は、まさしくその言葉を真にしたのだ。 ◆ライブ写真 定刻を迎えクリック音が鳴り響くと、スクリーンにはバンド名にちなんでドデカいT、S、Mの3文字が。しのだりょうすけ(Vo)が「サタニック、いけるか!」と発破をかけ、メンバーのシルエットが浮かび上がったところで、しのだのざらつく歌声が突き抜ける「スペルマライフ」から激走がスタートした。 その後、息つく暇もなく畳みかけたのは「サッカー部のサノくんを倒す曲」や「キミマインド」。どちらも音割れギリギリで響かせるねぎしのはん(Ba, Cho)とおくゆう(G, Cho)の重低音、そして会場を駆け抜ける正義(Dr)のハイなドラミングが目まぐるしく襲い掛かってくる。肉体的で汗臭いバンドらしさと、電子音を生かしたダンサブルな質感を両立させるトップシークレットマンの音楽性は、<アイムニーディア キミキミキミマインド>とキュートな歌詞を綴る一方で、シャウトを織り交ぜる「キミマインド」にも濃く投影されている。 「朝から元気な皆さんに曲を聴かせたいんですけど、時間が短いんで。だから、僕たちの要素を詰め込みます」という宣誓から新曲「日々、日々、思い出すとキミしか頭にない状態」を経て、ドロップされたのは「僕の心臓をフェラしてくれ」。白にも黒にも染まり切らないぐちゃぐちゃの感傷が、無数のジャンルをマッシュアップした音像によってダイレクトに吐き出されていく。夕暮れを想起させるオレンジのライトの中、フロアへと飛び込んだしのだの背中は哀愁を帯び、客席の胸を掻きむしっていった。 「幕張に来たからと言って、僕らのスタンスは変わんない。僕らは、何かを伝えたくてバンドをやっているわけじゃなかったんですよ。でも、こうやって聴いてくれる人が増えて、何かを届けたいと思うようになりました。毎ライブ見てくれるあなたたちが、実は僕の気づきになっています。音楽を通じて、いろんな対話をすることで人生の大きな気づきを得たい!」とラストに鳴らされたのは「NEU」だ。<新しい朝に怯えている><日々アップデートされていく あなたの反応が怖くなった>とあまりに赤裸々すぎる恐れをしたためた本楽曲は、ステージで暴れ回る彼らの本心を表しているのだろう。 モザイクがかかるほどにグロテスクでも、怪訝な顔を向けられても、不格好なままで生き抜かんとするトップシークレットマンの精神。それは、確かに<SATANIC CARNIVAL>と共振していた。 取材・文◎横堀つばさ撮影◎スズキ コウヘイ(EVIL STAGE) ◾️セットリスト 1. Intro 2. スペルマライフ 3. サッカー部のサノくんを倒す曲(Travis x PsyTrance ver.) 4. 「死にたい」とか絶対言えない 5. キミマインド 6. 日々、日々、思い出すとキミしか頭にない状態 7. 僕の心臓をフェラしてくれ 8. NEU ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 […]

