パンク、ラウドロック、ハードコアの祭典<SATANIC CARNIVAL 2025>が本日6月14日(土)11時00分、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11にて幕を開けた。 今週、九州から関東にかけて梅雨入りしたばかりの日本だが、ここ千葉・幕張上空は曇り。最高気温は25度と比較的過ごしやすい気候だ。EVIL STAGEではオープニングアクトのトップシークレットマンが轟音を響かせた。11時30分、トップバッターのENTHが初めてSATAN STAGEに立てる喜びを語った。日本が誇るロックバンドが会場もオーディエンスの心も揺れ動かし、活力を引き立てる巨大なエネルギーの渦を巻き起こし、放出し続ける。2025年の<SATANIC CARNIVAL>も熱く、清々しい。 BARKSでは今年も2日間出演全44組の個別レポートを出来る限りリアルタイム公開していきます。 取材・文◎BARKS編集長 梶原靖夫撮影◎岸田哲平 ◆BARKS内<SATANIC CARNIVAL 2025>特集 ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / 開演11:30 / 終演21:10(予定)・15日 開場09:45 / 開演10:45 / 終演20:30(予定)▼6月14日(土)出演者04 Limited Sazabys / 10-FEET / The BONEZ / coldrain / ザ・クロマニヨンズ / ENTH / ハルカミライ / HERO COMPLEX / 花冷え。 / HAWAIIAN6 […]

