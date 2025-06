俳優で歌手の田中健が6月14日、自身のアメブロを更新。俳優で声優の戸田恵子との2ショット写真を公開した。

田中は「中村梅雀さんライブの豪華ゲストはお二人」と書き出し、「ドラマ撮影が終わって金髪に染めた髪もスタイリッシュ」と、ドラマ『特捜9』に出演している元V6の井ノ原快彦について紹介。「梅雀さんバンドとのコラボも最高で、仲の良さも伝わる素晴らしいステージでした」と絶賛した。

続けて「赤いドレスに身を包んだ歌姫の登場に更に会場は盛り上がり、梅雀さん、井ノ原さん、戸田さん3人のOn the Sunny Side of the Streetは、心のチリを払ってみんなで元気に仲良く歩もうねと、メッセージに溢れて更なる盛り上がりを見せました」とつづり、楽屋着を着た戸田との2ショットを披露した。

最後に「素晴らしいステージで、一日かぎりは勿体ないかぎり」とつづり、ブログを締めくくった。

投稿を見た読者からは「素敵な2ショット最高」「戸田さんもお若いですね」などのコメントが寄せられている。