¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡à¸òÂåÏÀá¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¥«¥Ê¥À¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£²²óÌÜ¤Ç£±Ê¬£±£²ÉÃ£¹£³£¹¤Ç£±£µ°Ì¡¢Æ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï£±Ê¬£±£²ÉÃ£¶£¶£¶¤Ç£¹°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë²ÃÆþ¸å¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤³ÑÅÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¸å¤Ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸òÂå¤¬À¹¤ó¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ã£Ò£Á£Ó£È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÑÅÄ¤Ï¡ÖÎÏ¶¯¤¯Éüµ¢¤Ç¤¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê£²ÈÖ¼ê¥·¡¼¥È¤ä¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¤á¤Ë¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À£Ç£Ð¤¬¼«¿È¤Îµî½¢¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£Íý²ò¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ÇÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÉ¬¤ºÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤·¿ÊÊâ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼þ°Ï¤¬¤µ¤é¤ËÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥«¥Ê¥À¤ÎÃÏ¤Ç¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£