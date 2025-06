フジテレビほかにて毎週日曜9時30分から放送中のテレビアニメ『TO BE HERO X』。人々からの“信頼値”によってヒーローランキングが変動する世界を舞台に、10人の個性的なヒーローと、彼らを取り巻くキャラクターたちが次々と登場する。その中で、天才的な頭脳と孤高の存在感をあわせ持つヒーロー・クイーンを演じるのが、花澤香菜だ。人気や信頼が数値化され、ヒーローたちが“信頼”と向き合いながら生きるこの世界。キャラクターとの向き合い方はもちろん、声優として長く第一線で活躍してきた彼女が感じる“信頼”のかたちとは、どのようなものなのか。柔らかく、ときにユーモアを交えて語ってくれたその言葉からは、表現者としての芯と、あたたかい人間味が滲み出ていた。

■『TO BE HERO X』が描く、“信頼”が可視化された世界――『TO BE HERO X』の世界観やストーリーの印象について教えてください。花澤:物語の舞台となるのは、“人気”や“信頼”が数値化されて、それがヒーローたちの強さに直結するという、ちょっとシビアな世界。最初にその設定を聞いたとき、「うわ、これはなかなか生きづらそうだな……」って思ったんです。だって、本来あいまいでもいいはずの“人のイメージ”や“信頼”が、すべて数字で見える化されてしまう。それがランキングとして順位に反映される。そうなると、どうしても順位を気にして、人の目ばかりを意識して行動するようになっちゃうと思うんです。たとえば、誰かが落とした小銭を、すごく頑張って拾ってあげたとしても、「それって本当に自分の意思なの?」「誰かに見られていたから?」って、自分でもわからなくなってしまうような……。ヒーローであるがゆえに、余計に周囲の視線を背負うことになるんだろうなと感じました。でも同時に、信頼されることで強くなるというのは、私たちにも共感できるところがあって。誰かに認めてもらえたり、頼られたりすると、自分でも思っていなかったような力が出たりしますよね。そういう意味では、すごくリアルで、面白い世界観だなと思いました。――そんな世界の中でヒーローとして活躍するクイーンですが、キャラクターの第一印象、演じる中で共感したことはありますか?花澤:クイーンは、子どもの頃からずば抜けた天才で、自分の中に「この世界をどう変えていくか」という明確なビジョンを持っている女性なんです。でもその反面、あまり他人とは関わってこなかった“孤高の存在”でもあって。最初は、どこか危うさを感じるような、そんな印象がありました。けれど、ラッキーシアンなど他のヒーローと出会うことで、彼女の中にあった“しなやかさ”が少しずつ表に出てくるんですよね。それが結果的に、クイーンという存在をより強くしているように感じました。彼らとの関わりが、彼女にとっての救いでもあり、成長のきっかけでもあったのかなって。共感できる部分は正直そんなに多くはないんですけど……でも、あるシーンでちょっとデレっとするところは、「あ、わかる!」って思っちゃいました(笑)。誰しも、特別な人にだけ見せる表情ってあるじゃないですか。小動物とか、親しい人にしか見せないような柔らかい顔。クイーンにも、そんな“隠れた顔”があるんだなと感じました。それから、彼女ってすごく抱え込みやすいタイプなんじゃないかなとも思っていて。自分のことをあまり人に話さないで、すべてを自分で決めてしまう。実は私自身もそういうところがあって、「あ、似ているかもしれない」って思いながら演じていました。――ちなみに、花澤さんにとっての「身近なヒーロー」は誰ですか?花澤:私の身近なヒーローは、うちのおばあちゃんですね。とにかく底抜けに明るくて、ものすごくパワフルな人なんです。たとえば、寝るときに着るパジャマにスパンコールを縫い付けているんですよ。「地味なのはイヤなの」と言って。外出のときも、キラキラのカチューシャやブローチをつけて、いつもおしゃれを楽しんでいます。犬の散歩に行くときでさえ、朝早い時間に、周りに迷惑がかからないように気をつけながら、歌って踊りながら歩いていて(笑)。その姿を見ているだけで元気になります。この前、一緒にランチに行ったんですけど、昼間から焼肉をガンガン食べていて、カルビもペロリと平らげて。「えっ、80代で!?」って驚きましたね。私はというと、ユッケジャンスープをすするので精一杯で。そんな私に、おばあちゃんが「香菜もポテンシャルはあるのよ」って言ってくれて、それが妙に胸に刺さって(笑)。後日ジンギスカンを食べに行ったんですけど、「そうだよね、私もいけるよね!」って調子に乗って、いっぱい食べちゃったんです。そしたら、案の定、次の日から体調を崩してしまって……。「ああ、私はまだヒーローにはなれないな」って、ちょっと悲しくなりました(笑)。でも、おばあちゃんのその生き方や言葉には、すごく勇気をもらっています。私にとって本当に身近な“ヒーロー”です。――素敵なおばあさまですね。また、ご自身が声優として活動される中で「誰かにとってのヒーローになれた」と感じる瞬間はありますか?花澤:私自身がヒーローだとはあまり思わないんですが、それでも作品を通して、「キャラクターに救われました」とか、「元気をもらいました」といった声をお手紙などでいただくことがあって。そういうときに、「ああ、ちゃんと届いているんだな」と実感できて、とても嬉しくなります。たとえば、いじめに立ち向かう女の子の役を演じたときのこと。実際に似たような境遇にあるご家族の方から、「一緒にアニメを観て勇気をもらいました」というお言葉をいただいたことがありました。そのときは、本当に胸が熱くなりましたね。もちろん、それはキャラクターや作品そのものの力が大きいと思います。でも、そんな力強い物語の一部として、自分が関わることができたことは、声優として何よりの喜びです。■信頼は積み重ねの先に生まれる。花澤香菜の“期待に応える”仕事論――“信頼”がスーパーヒーローを生み出すという設定の本作ですが、花澤さんが他者から「信頼されている」と感じるのは、どんなときですか?花澤:お仕事の中で言うと、最近は特に最終回に突然登場して意味深なことを言って去っていくような、「あれ、この人何者!?」ってなるような役どころを任されることが増えてきたんです。そういうポジションって、物語の流れにすごく影響を与える存在だったりするので、任されるたびに「これって信頼してもらえているってことなのかな? それとも、試されているのかな?」なんて思ったり(笑)。でもやっぱり、何かしらの“期待”を感じられるのは嬉しいですね。たとえば、黒幕だったり、二重人格のキャラクターだったり、自分でも「これ、演じ切れるかな?」ってちょっと不安になるような役をいただいたときに、「あ、もしかして今、少し信頼値が上がったのかもしれない」って、ふと思うことがあります。直接的な言葉があるわけじゃなくても、任せてもらえるということ自体が、一つの“信頼のかたち”なんだなって。そういうときは、見えないものがじんわりと心に届いたような、そんな感覚になります。――そうした信頼関係を築くうえで、特に大切にしてきたことはありますか?花澤:一番大切にしてきたのは、やはり「監督が求めているものに応えること」。もう、それしかないと思っています。つまり、期待にどう応えるか。その積み重ねが、信頼につながっていくのかなと。新人の頃、すごく激しいギャグアニメに出演したことがあって、私はそのときツッコミ役だったんです。でもそのツッコミって、本当に技術がいるもので、ある音響監督さんに「お前はまだお笑いがわかってない。新喜劇を観てから来い!」と言われたことがあって(笑)。最初は戸惑ったんですけど、素直に観てみたら、すっかりハマってしまって。笑いのリズムや間合い、観客との距離感はすごく勉強になりました。自分にとって未知だった世界に踏み込むきっかけをもらえたのは、本当にありがたかったですし、「信頼に応えるって、こういうことなんだな」って実感しました。信頼されるには努力が必要だし、その努力を続けていかないと、きっとこちらの信頼も続かない。だからこれは、きっと一生続く課題なんだと思います。――それで今では、“お笑いの天才”みたいな存在に……?花澤:いやいや、そんなことないです! 恐れ多いですよ(笑)。でも、そうですね……以前ご一緒した監督が、また別の作品でも声をかけてくださると、やっぱりすごく嬉しいです。「またこの人と仕事がしたい」と思ってもらえたのかなって思える瞬間は、特別ですよね。「こんな役もできそうだな」「こういう面も引き出してみたいな」と思ってもらえたことが、次につながっていく。それって、何よりの信頼の証だなと思います。――役者冥利に尽きる瞬間ですよね。一方で、表現の世界では「自分を信じること」と「周囲の評価を信じること」が矛盾する瞬間もあるかと思います。そうした“ズレ”と、どう向き合ってこられましたか?花澤:私、自分の感覚を「絶対」だとは思わないようにしているんです。どんな現場でも、まずは“弾”をたくさん用意しておく。でもそれは、すぐに捨てられるくらいの軽やかさも持っていたくて。だから、アフレコ前に家でセリフを何度も声に出して練習することは、あまりしないんです。もちろん、ト書きやセリフを読んで、「このキャラクターはこういう気持ちなのかな」とイメージを膨らませることはします。でも、あまりにも事前に作り込んでしまうと、それにこだわりすぎて現場で柔軟に対応できなくなってしまう気がして。だから、現場でリテイクを何度もいただいたとしても、「自分が間違っていたんだ」とネガティブに捉えすぎないようにしています。むしろ、その場で新しく見つかる何かがあるかもしれないって、できるだけ柔らかくいたいなって思っています。ズレが生じること自体は当然ある。でも、だからこそ、固執せずに開いておくことが、私にとっての「信じ方」なのかもしれません。――最後に、「クイーン編」を楽しみにされているみなさんへメッセージをお願いします。花澤:まだみなさんにとって、クイーンというキャラクターは「謎の多い存在」だと思います。小さい頃から天才で、人を寄せつけないオーラもあって、近寄りがたい印象があるかもしれません。でも実は、彼女の中には一本しっかりとした“芯”が通っていて、物事を深く考えて、自分なりに世界と向き合っている女の子なんです。そんな彼女の内面に触れてもらえたら、少し親近感が湧いてきたり、「応援したいな」と思ってもらえるようなキャラなんじゃないかなって思います。これから先、クイーンの意外な一面やギャップもどんどん描かれていきますし、人間らしい表情もたくさん見えてくると思います。そして、彼女が活躍する「クイーン編」では、ものすごく熱い戦いも待っています。戦闘シーンもヒーローものの醍醐味の一つなので、ぜひ楽しみにしていてください!(取材・文・写真:吉野庫之介)テレビアニメ『TO BE HERO X』は、フジテレビほかにて毎週日曜9時30分から放送中、毎週月曜12時からNetflix&Prime Videoにて最速配信。