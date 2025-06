NOAが、7月6日よりテレ東系列ほかにて放送開始のTVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』のエンディングテーマ「Merry Go Round」を7月7日にデジタルリリースすることを発表した。併せて、カバーアートも公開となった。 ◆NOA 画像 このタイミングでTVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』公式Xの番宣CMにて「Merry Go Round」の音源の一部も公開された。「Merry Go Round」は、本人とNOAとの多くの楽曲を共に制作をしているSunny、UTAというファンにはお馴染みの制作布陣となっている。NOAは、「 殺し屋たちの裏側にある“人間らしさ”に心を動かされました。すれ違いながらも惹かれ合う想いを、回り続ける“Merry Go Round”に重ねて描いています。この曲が作品の中でどう響いていくのか、僕自身も楽しみにしています。」というコメントを寄せている。 なお、7月6日からの放送に先駆けて、第1話〜第2話の先行上映会の開催が決定、詳しくはTVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』オフィシャルHPなどをチェックしてほしい。 ◾️デジタルシングル「Merry Go Round」 2025年7月7日(月)リリースhttps://noa.lnk.to/merrygoroundPR ◆先行上映会開催決定7月6日(日)からの放送に先駆けて、第1話〜第2話の先行上映会の開催が決定。当日は小林裕介さん、白浜灯奈乃さんが登壇し、本作について語っていただきます。さらにオープニングテーマを担当するimaseさんも登壇いたします。『ホテル・インヒューマンズ』の世界を一足早くお楽しみください。 ・上映内容:TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』第1話〜第2話・日程:2025年6月29日(日)開場17:00 開演17:30 ・会場:東京・池袋HUMAXシネマズhttps://www.humax-cinema.co.jp/ikebukuro/ ・出演:小林裕介(星 生朗 役)、白浜灯奈乃(灰咲沙羅 役)、imase(オープニングテーマアーティスト)※出演者、イベントの内容は予告無く変更になる場合がございます。 ・チケット価格:全席指定 2,500円 (税込)※未就学児入場不可※お一人様2枚までお申し込みいただけます。 ・チケット販売方法:チケットぴあにて販売いたします。受付URL:https://w.pia.jp/t/hotel-inhumans/申込受付期間:6月7日(土)11:00〜6月15日(日)11:00・抽選結果発表:6月16日(月)18:00引換開始日:6月17日(火)10:00詳細:https://hotel-inhumans.com/news/news-18.html ■TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』https://hotel-inhumans.com/ ◆イントロダクションそのホテルの…「お客様は殺し屋様」。 最高のホテルには条件がある。「極上の食事」、「至高の癒やし」、「魅惑の娯楽」…そして、“最新の武器手配”、“安心の身元詐称”、“完璧な死体処理”――!? 死の境界線で 、決して『NOと告げない』二人のコンシェルジュ、生朗と沙羅が応える殺し屋達の願いとは――いざ、鮮烈のキリング・ホテル・ドラマ…開幕! ◆放送情報2025年7月6日(日)23時45分よりテレ東系列ほかにて放送開始!テレ東系列:7月6日より毎週日曜23時45分〜BSテレ東:7月6日より毎週日曜24時30分〜AT-X:7月10日より毎週木曜21時00分〜【リピート放送】毎週月曜9時00分〜/毎週水曜15時00分〜テレビユー山形:7月18日より毎週金曜25時23分〜※放送日時は変更になる場合があります 関連リンク ◆NOA オフィシャルサイト◆NOA オフィシャルX◆NOA オフィシャルInstagram◆NOA オフィシャルYouTubeチャンネル◆NOA オフィシャルTikTok

