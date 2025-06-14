¡ÖÊÌ³Ê¡×¤Î¥Ý¥Ë¥Æ¿¶¤ê¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¡¢àÄ«¤Î´éá30ºÐ¥¢¥Ê¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×
164¥»¥ó¥Á¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤¿¤»
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î½»ÅÄ¼ÓÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¡ª½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ÇÇØÃæ¤Î³«¤¤¤¿Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤µ¤ï¤ä¤«°áÁõ¤ò¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ç¾Ò²ð¡£¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¤Ç¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×Áí¹ç»Ê²ñ
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ëºÇ¶¯¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¥Ý¥Ë¥ÆÎÉ¤¹¤®¤ë¡£ÈþÇØÃæ¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Ç¥³¥ë¥ÆåºÎï¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ËâÅª¤ÊÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤À¡ª¤Û¤«¤Î¥¢¥Ê¤ÈÊÌ³Ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½»ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£2018Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£¡ÖABEMA Morning¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯4·î¤«¤éÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£