6月25日発売の雑誌「Rolling Stone Japan vol.31(2025年8月号)」の表紙が解禁された。FRONT COVERを飾るのは千葉雄喜。様々な人との共作を通じて生まれた唯一無二の音楽、そしてミーガン・ザ・スタリオンとの邂逅や、日本武道館公演に至るまでの”流れ”と”縁”の軌跡を、ロングインタビューでたっぷり語る。千葉雄喜としての1年半、そのすべてが詰まった決定版カバーストーリー。

BACK COVERを飾るのは、結成15周年を迎え、世界規模で進化を続けるBABYMETAL。最新アルバム『METAL FORTH』を軸に、英O2アリーナ単独公演をはじめとした怒涛のワールドツアー、Poppyやトム・モレロらとの越境的コラボレーション、そして”第二期BABYMETAL”としての現在地とこれからを語るロングインタビューを掲載。世界中から届くファンの声、メタルの未来を切り拓く意思、そして3人が信じる音楽の力に迫る──。◆POP RULES THE WORLD今号よりリニューアルする連載特集「POP RULES THE WORLD」では、日本語文化圏の気鋭アーティストをピックアップ。第1弾は、R&Bやゴスペル、ジャズ、ヒップホップなど多様な音楽的背景を持つ5人組HALLEY。異なるルーツを持つ彼らが築くオルタナティブR&B、そのアイデンティティ、ビート感、コード進行、そして「アジアン・ソウル」としての自意識を音楽評論家・田中宗一郎が訊く。◆POP YOURS国内最大規模のヒップホップフェス「POP YOURS 2025」が今年も開催された。2日間で約3万5000人を動員し、\ellow Bucksのヘッドライナー復活、JJJの特別なステージなど、忘れがたいパフォーマンスが次々と展開された。文筆家・つやちゃんが現地で体感した熱狂と祈りの2日間を克明に綴ったライブレポートを掲載。ヒップホップが紡ぐ「物語」を記録した渾身のルポ、ぜひ誌面でお読みください。◆かやゆー(ヤングスキニー)ヤングスキニー・かやゆー連載には、ミュージシャン/俳優の古舘佑太郎が登場。MVに彼女を出演させる”規格外”の表現や、創作観・人生観の違いを語り合うなかで浮かび上がるのは、世代も性格も異なる2人の”尖ったまま”の共鳴と友情だった。◆CLAN QUEENマイの新連載『マイログ』がスタート。CLAN QUEENのベース&映像ディレクターとして活動する彼女が、音と視覚を横断する創作の舞台裏を語ります。第1回はMV制作やチームづくりの哲学まで深掘りしたインタビューと貴重な資料を掲載。◆ブランデー戦記大阪発3ピースバンド・ブランデー戦記が、1stフルアルバム『BRANDY SENKI』をリリース。新たなスタートラインに立った3人が、アルバム制作の裏側や「Fix」「Untitled」などの楽曲に込めた想いを語るインタビューを掲載。◆森高千里JR東海×Rolling Stone Japanの連載企画「Music Traveler」には、2022年にデビュー35周年を迎えた森高千里をゲストに迎えてお送りする。47都道府県ツアーの思い出や、旅先での楽しみ方を語るスペシャルインタビューをお届け。上記以外のコンテンツは追って解禁するので、引き続きチェック!音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan vol.31(2025年8月号)」は6月25日(水)発売。全国の書店、ネット書店、CDショップなどで予約受付中。「Rolling Stone Japan vol.31(2025年8月号)」※Amazonで予約受付中発行:CCCミュージックラボ株式会社発売:株式会社CCCメディアハウス6月25日発売価格:1320円(税込)