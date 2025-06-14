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Loris Karius will also now wear the No. 1 shirt for the German side. He¡Çs gotten his confidence back and he¡Çs back to showing his true talent.— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) June 11, 2025
Happy for you @LorisKarius!!pic.twitter.com/pZE7s7gr8B https://t.co/f4EuaW5NI2