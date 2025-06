舞台はドイツ2部だが、今季シャルケのGKとして4試合に出場したのがロリス・カリウスだ。



カリウスはリヴァプールでプレイしていたこともあるが、2017-18シーズンのチャンピオンズリーグ決勝レアル・マドリード戦にて失点に繋がるミスをしてしまい、以降その一件を何かと話題にされてきたところがある。



その後はベシクタシュ、ウニオン・ベルリンとレンタル移籍を続け、2022年には無所属期間を経てニューカッスルと契約。それも昨夏に終了し、再び無所属期間を挟んだ今年1月にシャルケと契約を結ぶことになった。





Loris Karius will also now wear the No. 1 shirt for the German side. He’s gotten his confidence back and he’s back to showing his true talent.



