YMO(YELLOW MAGIC ORCHESTRA)の遺伝子が古都で花開いた。

【画像】テイ・トウワ、スカパラ、岡村靖幸、山口一郎…人気ミュージシャンが勢ぞろいした“YMOトリビュート・コンサート”を見る

音楽業界の主要5団体によって今年設立された一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会による “MUSIC AWARDS JAPAN”。日本版グラミー賞とも称される新しい音楽アワードである。



©CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2025

YMOの楽曲をカヴァーした“海外の大物ミュージシャン”

日本のポップスの振興のためのこの賞で、第1回の“SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025”に選出されたのがYMOだ。

YMOは1978年に細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏の3人で結成されたテクノポップ・バンド。デビュー直後からレコードが海外発売され、2度のワールド・ツアーも敢行した。斬新な音楽性とカリスマ性、ポップさと実験精神を両立させたYMOは国内では大ブームを巻き起こし、セカンド・アルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』、そこからのシングル曲「テクノポリス」「ライディーン」は時代のアンセムとなる大ヒットを記録した。海外においてもその影響力は大きく、マイケル・ジャクソン、エリック・クラプトン、トッド・ラングレンなどの大物をはじめ、多くのアーティストがYMOのカヴァー曲を発表するほど。

もちろん日本でもYMOの影響を受けたアーティストが多数で、YMOチルドレンとも称されるその多くは、これまでYMOやYMOのメンバーと音楽のコラボレーションも行なっている。

京都国際会館でYMOのトリビュート・コンサートを開催

今回、YMOの“SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025”受賞を寿ぎ、さらに2023年に相次いで逝去した高橋幸宏、坂本龍一を偲んで、YMOチルドレンたちによるYMOのトリビュート・コンサート“MAJ A Tribute to YMO - SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025”が京都国際会館で5月20日に開催された。

このコンサートは、YMOの高橋幸宏に見出されてデビューした高野寛がバンド・マスターとなったバンド“モダン・ヴィンテージ・フューチャー・オーケストラ”にさまざまなゲストが参加してYMOの楽曲を演奏するという形式だ。高野寛は2019年にYMOのメンバーも観覧に来たトリビュート・コンサート、“イエロー・マジック・チルドレン”のバンマスに続き2度目の大役となった。

バンド・メンバーはYMOゆかりの豪華陣容

バンド・メンバーはギター、ヴォーカルの高野寛に、イエロー・マジック・チルドレンにも参加していた高田渡の子息でもあるギター、ヴォーカルの高田漣、シーケンサーとホーンのゴンドウトモヒコ、坂本龍一と同じく東京芸大卒で共演経験もあるキーボードの網守将平、そしてリトル・クリーチャーズの鈴木正人がベース、ドラムは大井一彌という布陣。YMOやその関連バンドでメンバーたちと何度も共演してきたゆかりのYMOチルドレンだ。高野、高田、ゴンドウはYMOのサポートもしていたほか、高橋幸宏と原田知世が参加したバンドpupaのメンバーでもあった。

「君に、胸キュン。」のような王道ヒット曲から通好みの曲まで

コンサートのオープニングは、まずYMOとも関わりが深いテイ・トウワによる30分のYMO関連曲しばりのDJセットからスタートした。「君に、胸キュン。」のような王道のヒット曲から「ビー・ア・スーパーマン」「ザ・マッドメン」のような通好みの曲、また「レキシントン・クイーン(アウトサイド)」のような未発売の超絶マニアック曲までYMO関連のメガミックスで会場を盛り上げた。終了後「YMOしばりは難しい。YMOファンのテイ・トウワでした!」と一礼してステージを去り、いよいよコンサートが開幕する。

YMOの楽曲「来たるべきもの」でお馴染みの無限上昇音をイントロとして、まずモダン・ヴィンテージ・フューチャー・オーケストラ単独による「テクノポリス」。1979年に発表された坂本龍一による楽曲で、日本においてYMOの初めてのシングルとなり、CMなどにも使われ大ヒット曲となった。1980年代のYMOブームの嚆矢ともなった一曲だ。坂本龍一による印象的な「TOKIO!」というヴォコーダー・ヴォイスは高野寛が担当。高橋幸宏と並んで高野の師匠とも言えるアメリカのカリスマ的ミュージシャン、トッド・ラングレンもこの「テクノポリス」のカヴァーを発表している。高野寛にとってはいくつもの意味で感慨の深いカヴァー演奏となったのではないだろうか。

続く「中国女」は高橋幸宏作の1曲。イギリスでシングル・カットされてヒットも記録している。ここでは、かつてのpupaを彷彿とさせる高野寛と高田漣のデュエットが披露され、どこかユニゾンで高橋幸宏の声も聞こえてくるような気持ちにもなった。

まず最初は東京スカパラダイスオーケストラのホーン・セクションであるトランペットのNARGO、トロンボーンの北原雅彦、テナー・サックスのGAMO、バリトン・サックスの谷中敦。「コズミック・サーフィン」「シムーン」の細野作品2曲を演奏した。スカパラは高橋幸宏とのコラボレーション作もあるほか、2010年に高橋幸宏がキュレーターだった音楽フェス“ワールド・ハピネス”でYMOのステージにもゲスト参加した。YMOの楽曲の盛り上げどころをよく知っており、オリジナルに忠実なアレンジの「シムーン」はその抒情性を際立たせる演奏だった。高田漣のヴォーカルも、さすが長く細野晴臣バンドにいただけに味がある。

サカナクションの山口一郎も「過激な淑女」を熱唱

そしてサカナクションの山口一郎。サカナクションも2010年、2011年のワールド・ハピネスに出演しており、その際には自分たちの楽曲にYMO作品のフレーズを取り入れるなど、かねてからYMOへのリスペクトを表に出しているアーティストだ。

その山口は中森明菜に提供する予定だった1983年のYMO歌謡曲の代表、「過激な淑女」をまず熱唱。YMOがテレビ出演時に披露したアイドルのパロディ的な大仰な振りを彷彿とさせるアクションで妖しく、華麗に同曲を歌い上げた。同じく1983年に発表された「以心電信」。この曲は21世紀に復活したYMOが原曲を大胆に改変して披露していたが、このときはその21世紀版アレンジとオリジナルのアレンジがマッシュ・アップされたかのような演奏でおもしろかった。

“岡村ちゃん”らしいキレのあるダンスとともに熱唱

ひときわ高い歓声で迎えられたのが岡村靖幸。岡村も2012年のワールド・ハピネスに出演したほか坂本龍一とのコラボレーション作品もあり、以前からYMOのメンバーとのかかわりは深い。ここでは細野作品であるYMO随一のファンク・ナンバー「ザ・マッドメン」を“岡村ちゃん”らしいキレのあるダンスとともに熱唱。この京都国際会館のホールは国際会議のための空間で、フロア席にはテーブルが付いていたりする。なので、禁止されているわけではないが立ち上がったり、踊ったりすることがはばかられる雰囲気がある。ダンサブルな「ザ・マッドメン」を座ったまま聴くというのはもどかしいが、1980年代のYMOのアリーナ公演での着座のままみなおとなしく聴いていたあの頃の様子が脳裏に浮かんだりもする。

さらに「君に、胸キュン。」というYMOの後期を代表するヒット曲で、キュートなアイドルを演じた3人のおじさんの姿が浮かぶ。岡村も両手でハート・マークを作りながら歌うなど楽しいひとときとなった。

坂本美雨は透明感のある歌声を披露

坂本美雨は“イエロー・マジック・チルドレン”でも歌った「音楽」を透明感のある歌声で披露。“イエロー・マジック・チルドレン”ではまだ幼かった愛娘がリハーサルのときに歌に合わせてピアノに登って踊っていたのが印象に残るが、その愛娘も最近のインタビューによるとすっかりお姉さんになっているらしい。時が経つのは早いが、3歳の坂本美雨のために書いたこの曲を、その対象となった本人が42年後もこうして歌い継いでいる。

続く「パースペクティヴ」も坂本龍一楽曲。この曲は坂本作品だが、かつて高橋幸宏とゴンドウトモヒコが組んでカヴァーしたことがある。坂本龍一の還暦祝いのレコーディングだった。ゴンドウトモヒコのホーンやアレンジにその高橋幸宏ヴァージョンの名残も感じさせ、いま世にいないYMOのふたりにこの演奏と歌を聴いてほしかったなと思う。

ジンジャー・ルートと小山田圭吾が共演

そして登場したのがアメリカからやってきたジンジャー・ルート。最近の来日公演でも尋常ではないYMOリスペクトを発揮してきた彼だけにその熱量はすさまじい。かつてYMOがアメリカのリスナーを強く意識してレコーディングしたアーチー・ベル&ザ・ドレルズのカヴァー曲「タイトゥン・アップ」をアメリカ人のジンジャー・ルートが日本のリスナーに向けて歌っている。ファンキーなギターとファンキーなリズム。それに乗って「ジャパニーズ・ジェントルメン! スタンダップ・プリーズ!」と煽りまくるのだから、観客もついに我慢できなくなっていっせいに立ち上がって踊り出す。この瞬間がこのコンサートのハイライトだと感じた人も少なくないだろう。

「タイトゥン・アップ」に続き、こちらもアメリカのダンス・チャートで人気だったYMO結成のきっかけとなったマーティン・デニーのカヴァー「ファイアークラッカー」だ。ギターで小山田圭吾も参加する。

ジンジャー・ルートがステージを去ると小山田圭吾が2009年のワールド・ハピネスでのYMOとの共演を思い出させるような過激なギターを響かせる「千のナイフ」、そしてコーネリアスとしてカヴァーも発表している「キュー」と続いた。コーネリアスのカヴァーでのアレンジと2000年代のYMOのライヴ・アレンジが一体となったすばらしい演奏だった。

味わいぶかい「マッド・ピエロ」

ここでまたモダン・ヴィンテージ・フューチャー・オーケストラのみの演奏で細野作品の「マッド・ピエロ」。この曲はイエロー・マジック・チルドレンのイベントの演奏してほしい曲リクエストで1位になった記念の曲。あのときの網守将平のアープ・オデッセイでのソロ演奏はすばらしかったが、あれから6年。その間に網守は大貫妙子バンドの欠かせない一員となり、そこで坂本龍一との共演もあった。年月の経過と経験によって、より味わいぶかい「マッド・ピエロ」になったように聴こえた。

最年少の原口沙輔と松武秀樹が演奏に参加した“あの名曲”

坂本龍一とテイ・トウワに大きな影響を受けたというトラックメイカー、作詞作曲家の原口沙輔はこの日の最年少の22歳。現役のYMOを目の当たりにしていない世代ならではな自由さ、伸びやかさを持ってYMOの代表曲である高橋作品「ライディーン」の演奏に参加した。アルバム『テクノドン』で使用されたウィリアム・バロウズの声などさまざまなYMO関連のサンプリングを駆使し、そこはやはりオープニングのDJセットでのテイ・トウワのプレイと共通性を感じさせるものだった。

さらに「ビハインド・ザ・マスク」では、開幕当初からステージ上で圧倒的な存在感を放っていた2台の巨大なモジュラー・シンセサイザー、通称タンスのモーグIIICとイーミュの前に松武秀樹が立った。

この2台のタンスとともに2度のワールド・ツアーを始め、レコーディング、ライヴとYMOのサウンドを支えた伝説の登場だ。

原口が奏でる現代的リモデルな「ビハインド・ザ・マスク」から、YMOが鳴らしていたまさにあの音のオリジナルに忠実な「ビハインド・ザ・マスク」の連なりは順番こそ逆だが世代を超えたYMOの音楽、サウンドの継承を象徴するものだった。この共演は松武秀樹本人の希望で、1970年代から今日までシンセサイザー・サウンド、コンピューター・プログラミングの啓発を行い続けてきた(このコンサートの前後も京都でシンセサイザー教室を開催)松武秀樹らしい演出。YMOでは坂本龍一が担当していたヴォコーダーによる歌も松武秀樹が熱唱。岡村靖幸に引けを取らないダンスも披露して会場を沸かせた。

歌入り「東風」の再現は圧巻

いよいよ最終曲となった「東風」は圧巻。松武秀樹が操作するモーグIIICによるオリジナルのままの音色と、ゲストで再び登場した坂本美雨のヴォーカルで会場のYMOファンは大きくどよめくことになった。この「東風」はYMOのデビュー・アルバムの全世界発売版に収録された同曲のヴァージョンを再現し、日本版にはない歌が加えられたもの。かつて吉田美奈子が担当したその英語の歌を坂本美雨が雰囲気たっぷりに美しい声で再現。

モーグIIICのアナログ・シンセならではの太く柔らかい音色とあいまって、YMOのライヴでも披露されたことのない歌入りの「東風」が21世紀のいま見事によみがえっていた。この曲で坂本美雨に歌ってもらうというアイデアも松武秀樹が思いついたものだ。「東風」のレコーディングに参加していた本人だからこその発案だろう。

“イエロー・マジック・チルドレン”の時とはまたちがった新解釈

最後、YMOの「エピローグ」が流れてコンサートは終了。趣旨的にポップな初期、後期からの選曲が多かったが、カリスマティックな中期のYMOには「来たるべきもの」で始まり、「エピローグ」で終わるという1981年の“ウィンター・ライヴ”の構成を再現することで敬意を表したのかもしれない。

テイ・トウワによるDJセットから最終曲「東風」まで2時間強。あっという間の時間だったが、豪華なゲストはもちろん、演奏を担当したモダン・ヴィンテージ・フューチャー・オーケストラがすばらしかった。YMOとの共演経験も豊富な高野寛、高田漣、ゴンドウトモヒコはもちろん、鈴木正人と大井一彌によるリズム隊もYMOの影響を感じさせつつ自分たちのオリジナリティも遺憾なく発揮。このふたりならではなグルーヴでYMO楽曲を支えた。

そしてもちろん、バンドマスターの高野寛。バンド・メンバーやゲストと相談しつつ直系のYMOチルドレンの代表として、アレンジを決め、演奏を指揮した。半年もなかったという短い準備期間にこれだけ神経を使うイベントを成功に導いた功績者はまちがいなく高野寛だ。彼の最新のソロ・アルバム『モダン・ヴィンテージ・フューチャー』(2024)はYMOからの影響を自分なりのポップ・センスで消化、昇華した傑作だったが、このアルバムの制作がかつての“イエロー・マジック・チルドレン”のときとはまたちがったYMO楽曲の新解釈を実現させたのだろう。

YMO遺伝子を受け継ぎ、現代に生きるアーティスト

余談となるが、バンド・メンバー、ゲストはいずれも往年のYMOのコスチューム、ファッションを彷彿とさせる衣装で、音楽面のみならずファッションやデザインでも日本のカルチャーに大きな影響を与えたYMOに対するリスペクトがこんなところにも感じられた。なかでも高田漣は自身も参加した2008年のYMOの欧州公演のTシャツを着用。ライヴの直前に棚の奥から十数年ぶりに発掘し、不思議な縁を感じたと終演後に語っていた。

その終演後のパーティーでは野宮真貴(ピチカート・ファイヴ)、田中知之(ファンタスティック・プラスティック・マシーン)、山口美央子らミュージシャン、漫画家のしりあがり寿など多くの関係者も集った。バンマスの高野寛、ジンジャー・ルート、坂本美雨、松武秀樹がスピーチを行い、YMOへの思慕とそれを受け継ぎ現在を生きるアーティストとしての覚悟をそれぞれ語った。

YMOの音楽的遺伝子はまだまだ続いていくだろう。

INFORMATION

高野寛のワンマンライブ「Modern Vintage Future」が8月30日に東京・I'M A SHOWで開催されます。このライブは、高野が2024年11月にリリースしたデビュー35周年記念アルバム「Modern Vintage Future」を記念して行われます。詳細はこちらからご覧ください。https://sunrisetokyo.com/detail/30547/

(吉村 栄一)