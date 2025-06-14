来週の【重要イベント】日銀政策決定会合、FOMC、全国消費者物価 (6月16日～22日) 来週の【重要イベント】日銀政策決定会合、FOMC、全国消費者物価 (6月16日～22日)



――――――――――――――――――― 6月16日 (月) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国5月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国5月鉱工業生産 (11:00)

★中国5月小売売上高 (11:00)

・中国1-5月固定資産投資 (11:00)

・中国1-5月不動産開発投資 (11:00)

・米国6月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

・パリ航空ショー (パリ、～22日)

・米国20年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇プロトコーポレーション <4298> [東証Ｐ･名証Ｐ]：上場廃止

〇ジャパンワランティサポート <7386> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月17日 (火) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

◆国際経済ｅｔｃ

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・ドイツ6月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏6月ZEW景況感指数 (18:00)

★米国5月小売売上高 (21:30)

・米国5月輸入物価指数 (21:30)

・米国5月輸出物価指数 (21:30)

★米国5月鉱工業生産 (22:15)

・米国5月設備稼働率 (22:15)

・米国4月企業在庫 (23:00)

・米国6月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・パレスチナ問題の平和的解決に向けたハイレベル国際会議 (ニューヨーク、～20日)

【海外決算】

[米]レナ―

◆新規上場、市場変更 など

〇マクロミル <3978> [東証Ｐ]：上場廃止

〇エコナビスタ <5585> [東証Ｇ]：上場廃止

〇東都水産 <8038> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月18日 (水) ――

◆国内経済

★4月機械受注 (8:50)

・5月貿易収支 (8:50)

・5月訪日外客数 (16:15)

・日本製鉄<5401>とUSスチール の合併合意の期限

・Japan Energy Summit & Exhibition 2025 (東京、～20日)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国5月消費者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏4月経常収支 (17:00)

・ユーロ圏5月消費者物価指数[確報値] (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

★米国5月住宅着工件数 (21:30)

・米国5月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (19日3:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (19日3:30)

・米国4月対米証券投資 (19日5:00)

・インドネシア中銀が政策金利発表

・アジア最大級のモバイル関連見本市「MWC上海」 (上海、～20日)

・サンクトペテルブルク国際経済フォーラム (サンクトペテルブルク、～21日)



――――――――――――――――――― 6月19日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月白物家電出荷額 (10:00)

・5月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★米国 (ジューンティーンス：奴隷解放記念日) 、ブラジル市場休場

・ユーロ圏4月建設業生産高 (18:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (20:00)

・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・スイス中銀が政策金利を発表

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

・トルコ中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

〇ＤＮＡチップ研究所 <2397> [東証Ｓ]：上場廃止

〇トナミホールディングス <9070> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月20日 (金) ――

◆国内経済

★5月全国消費者物価指数 (8:30)

★日銀金融政策決定会合議事要旨 (4月30日・5月1日開催分、8:50)

・5月食品スーパー売上高 (13:00)

・5月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

・植田日銀総裁が全国信用金庫大会で挨拶 (15:40)

・財務省が国債市場特別参加者 (プライマリー・ディーラー) 会合を開催

◆国際経済ｅｔｃ

★中国6月最優遇貸出金利 (10:00)

・ドイツ5月生産者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏5月マネーサプライM3 (17:00)

・米国6月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★米国5月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)

・ユーロ圏6月消費者信頼感 (23:00)

・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会

【海外決算】

[米]アクセンチュア 、クローガー

◆新規上場、市場変更 など

★伊澤タオル <365A> ：東証Ｓ上場

〇Ｅストアー <4304> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月21日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 6月22日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・東京都議会議員選挙投開票

・日韓国交正常化60周年



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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