Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¡ÈÌ¾ÃµÄå¡É¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Î®¿ý»Î¤ÎÀ¼¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê ²òÀâÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¿¿¼Â¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ä¡×¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡¿Ëã¿ý¡¦M¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
¡¡¤É¤³¤«¤Ç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¾¯Ç¯Ì¾ÃµÄå¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤ë¡©M¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢³Æ¥×¥íÃÄÂÎ¿äÁ¦¼Ô¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖM¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×Í½Áª1st¥¹¥Æ¡¼¥¸HÂî¤¬6·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¹á¿¥¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£¤³¤ÎÀ¶¿å¤ÎÀ¼¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¢¤ì¡©¥³¥Ê¥ó¡©¥×¥í¿ý»Î¤ÎÀ¼¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡À¶¿å¤Ï¡Ö¥»¥á¥ó¥È¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÄ¶¹¶·âÅª¿ý»Î¡£º£Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢Â¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎËã¿ý¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃçÎÓ·½¡ÊU-NEXT Pirates¡¦¶¨²ñ¡Ë¤ÎµÏ¿Åª¤Ê°µ¾¡¤ÎÁ°¤ËÇÔÀï¡£¤¿¤Àº£²ó¤Ï¥²¥¹¥È²òÀâ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ª¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÎò¤âÄ¹¤¯¡¢¿ý»Î¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤ëÀ¶¿å¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆâÍÆ°Ê¾å¤Ë¤½¤ÎÀ¼¼Á¤À¡£Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤À¼¤Ç¶ÉÌÌ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¤Á¤é¤Û¤é¤È¡Ö¥³¥Ê¥ó¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â¶·¡¦¾¾ÅèÅí¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬À¶¿å¤Ë¡¢¥³¥Ê¥ó¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¶¿å¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¿¿¼Â¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì¤Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥¬¥Á¤Ç»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤ë¤¾£÷£÷¡×¡Ö¥Ð¡¼¥í¡¼½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×½é¤È¤Ê¤ë´§Âç²ñ¤Ç¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£¸½M¥ê¡¼¥¬¡¼36¿Í¤È¸µM¥ê¡¼¥¬¡¼¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¥×¥í5ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¼Ô24¿Í¡¢·×60¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£M¥ê¡¼¥°¤Îºò¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à½êÂ°¤Î4Áª¼ê¤Ï¡¢Í½Áª2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥·¡¼¥É½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Á´»î¹ç¡ÖM¥ê¡¼¥°¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½Áª¤Ï1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2°Ì¤Þ¤Ç¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê¥Ù¥¹¥È8¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Ð¤ÆÍ¥¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë