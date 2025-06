日本企業研究を専門とするウリケ・シェーデ氏(米カリフォルニア大学サンディエゴ校教授)は、日本の先端企業が採ってきた戦略は、貿易摩擦が頻発しても、レジリエンス(強靭性)を発揮すると指摘する。日本企業の“強み”はどこにあるのか?(通訳=近藤奈香)

「失われた30年」――バブル崩壊以降の1990年代から2010年代の日本は“停滞”し続けたとして、当然のようにこう評されていますが、本当にそうなのでしょうか。

ドイツ出身で米国に住む外国人として来日するたびに、「日本」に対する日本人自身の認識とのギャップを感じます。「日本はダメだ。希望はどこにもない」という悲観論をあまりに頻繁に耳にするのです。



人口減少、高齢化、経済成長の鈍化、政府債務の増大、地方の過疎化など、現在の日本がさまざまな問題を抱えているのは事実です。しかしいずれも、どの先進国も直面している問題です。

失われていなかった30年

そんななか、たとえば東京のような人口規模で、これほど快適で清潔で安全な大都市は、世界的に見ても珍しい。日本全体としても、医療制度が充実していて国民の健康状態は良好。経済格差は以前より広がりつつあるとはいえ、他国に比べればはるかに穏やかで、治安も社会秩序も素晴らしく良好に保たれている。

日本の人口規模は世界第12位ですが、GDPもいまだ世界第4位を誇っています。日本企業は、海外生産ネットワークを急成長させていますが、こうした国外での活動はGDPに含まれていません。

もし「失われた30年」が事実なら、今頃、こんな魅力的な日本社会は存在していない。本当は「失われていなかった30年」だったのではないでしょうか。

日本の経済と社会も、着実に変化を遂げています。しかしその変化のスピードはゆっくりです。日本は「スピード」を犠牲にして「安定」を手に入れたのです。「変化に時間をかけること」を日本のリーダーは意図的に選択したのであって、そこには日本社会の好みが反映されています。「スピード」より「安定」を重視することで、低成長が長期化しますが、日本は、比較的平等な社会で、失業者も少ない。「遅い」は日本の「弱み」ではなく「強み」なのです。

〈こう語るのは、米カリフォルニア大学サンディエゴ校教授で、日本企業研究を専門とするウリケ・シェーデ氏だ。

9年以上の日本在住経験があり、一橋大学経済研究所、日本銀行などで研究員・客員教授を歴任。著書 The Business Reinvention of Japan(邦訳『再興 THE KAISHA』)は、大平正芳記念賞を受賞。本書のエッセンスを一般向けにまとめた『シン・日本の経営――悲観バイアスを排す』は広く話題になっている。〉

米国基準の悲観論

私から見ると、「日本はダメだ」という悲観論は、米国で経済学を勉強した日本人が「アメリカ人目線」でつくった物語(ストーリー)にすぎません。経済や市場や企業のあり方に関して、すべて米国を“基準”にした特殊な見方なのです。

2000年代前半のある時点で、日米のエコノミストは、1990年代半ばから2000年代初めまでを「失われた」時代とみなすようになりました。GDPなどマクロ経済データを見て、日本経済が失速しているとして、個人消費を再活性化させる政策が講じられていない、と批判したのです。しかしこの評価は、「GDPの規模と成長率」こそが「国力」を示す最重要な指標だとする考え方、とくに米国の経済学者の特殊な考え方を反映したものにすぎません。

日本は「遅れている」と考える人々は、たとえばシリコンバレーと比較してそう言うのですが、リンゴとオレンジを比較して優劣を決めるようなものです。

これは「良い悪い」の問題ではなく、その国の「文化の選択」の問題です。大量解雇を平然と行うイーロン・マスクのような存在は、いくら有能であっても、日本では受け入れられないのです。(通訳=近藤奈香)

(ウリケ・シェーデ/文藝春秋 2025年6月号)