·ÄÂç¡¦ÃæÄ®¸øÍ´´ÆÆÄ¡¢²£ÉÍ£Æ£Í¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡¡¸½Ìò¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤â¡Ö·Ä±þ°Ê³°¤Ç´ÆÆÄ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Î·ÄÂç¤Ï£²£²Ç¯¤Ë£³Éô¤Ø¹ß³Ê¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë£²Éô¾º³Ê¡£ÃæÄ®¸øÍ´´ÆÆÄ¡Ê£³£¹¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ºòµ¨¤ÏÍ¥¾¡¤Ç£±Éô¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡¡Ö·Ä±þ°Ê³°¤Ç´ÆÆÄ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃæÄ®´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¡¢£Ê£±²£ÉÍ£Í¤«¤é¥¶¥ó¥Ó¥¢¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤Î£Ú£Å£Ó£Ã£Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Æ£Ã¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢¥½¥Ã¥«¡¼Éô¤Î´ÆÆÄ¤ÎÍ¶¤¤¤¬Èó¸ø¼°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¸½Ìò¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¼«Ê¬¤ò¸Ø¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢£Ï£Â²ñÄ¹¤é¤«¤é¤ÎÇ®¿´¤ÊÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£²£°£²£´Ç¯£±·î¡¢¡Ö¥½¥Ã¥«¡¼Éô¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¤È²á¤´¤¹¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬¡¢¸½Ìò¤Ç¤ä¤ë»Ñ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤È´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ò·èÃÇ¡£Àõ³¤Í§Êö»á¡Ê£³£·¡Ë¤«¤é´ÆÆÄ¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¥×¥í·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢Áª¼êÌÜÀþ¤Î»ØÆ³¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¿´Íý¤Ê¤É¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢ÅÄÃæ¼ç¾¤â¡Ö¤è¤ê³Ë¤ÎÉôÊ¬¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»î¹çÃæ¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ä´¶¾ð¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£Àï½Ñ¤äµ»½Ñ°Ê¾å¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Í´Ö·ÁÀ®¤â½Å»ë¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡ÃæÄ®¡¡¸øÍ´¡Ê¤Ê¤«¤Þ¤Á¡¦¤³¤¦¤¹¤±¡Ë£±£¹£¸£µÇ¯£¹·î£±Æü¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£¹ºÐ¡£·²ÇÏ¡¦¹âºê¹â¤òÂ´¶È¤·¤¿£²£°£°£´Ç¯¤Ë£Ê£²¾ÅÆî¤ËÆþÃÄ¡¢·ÄÂçÆþ³Ø¡££°£·Ç¯¤ÎÂàÃÄ¸å¤Ï·ÄÂç¥½¥Ã¥«¡¼Éô¤ËÆþÉô¤·¡¢£°£¸Ç¯¤Ë¤Ï´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°£±Éô¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡££±£°Ç¯¤Ë£Ê£²Ê¡²¬¤Ç¥×¥íÉüµ¢¡££±£²Ç¯¤«¤é£±£¸Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿²£ÉÍ£Í¤Ç¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤ÈÉû¾¤òÎòÇ¤¡££±£¹Ç¯¤«¤é¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£²£³Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡££²£´Ç¯£±·î¤Ë·ÄÂç¥½¥Ã¥«¡¼Éô¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££Ê£±ÄÌ»»£±£¸£³»î¹ç£±£µÆÀÅÀ¡£