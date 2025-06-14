石井正則が南北線でぶらり途中下車の旅
2025年6月14日放送の「ぶらり途中下車の旅」は南北線の旅。
旅人は、石井正則。
南北線
南北線は目黒駅から赤羽岩淵駅を結ぶ路線。
埼玉高速鉄道と相互運転を2001年から行っており、住宅地から都心を結ぶ便利な路線です。
今週の旅人：石井正則
1973年生まれ。神奈川県出身。俳優として数多くの映画・舞台・テレビ番組で活躍する一方、自転車や写真、コーヒーなど多彩な趣味人です。
コーヒー好きが高じて巡った喫茶店は2000店を超えるのだとか！身長158cmの小さな体に、たくさんの好奇心が詰まっています！
おじゃましたところ
西ケ原駅旧古河庭園
駒込駅Moi mimi
東大前駅forein
飯田橋駅神楽坂ココチーノ
市ケ谷駅Nature Designs
永田町駅鰻 北白川
旧古河庭園（西ケ原駅）
庭園のバラだけじゃない？！外壁修復が終わった洋館の中は大正時代そのまま！
【最寄駅】
南北線「西ケ原駅」から徒歩7分
JR京浜東北線「上中里駅」から徒歩7分
【所番地】東京都北区西ケ原1丁目27-39
【電話番号】03-3910-0394
【営業時間】9:00〜17:00（最終入園16:30）
【休園日】年末年始（12月29日〜翌年1月1日まで）
【ホームページ】https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-furukawa/
【Instagram】https://www.instagram.com/tokyo_9gardens/
【X（旧Twitter）】https://x.com/kyufurukawa
【補足】2025年の「春のバラフェスティバル」は6月30日（月）まで
Moi mimi（駒込駅）
店主の「カワイイ」を形にした青いスイーツ&ドリンク！一番人気ブルーバスクチーズケーキとは？
【最寄駅】
南北線「駒込駅」から徒歩6分
JR山手線「駒込駅」から徒歩3分
【所番地】東京都豊島区駒込2丁目13-9 小川ビル
【営業時間】11:30〜19:00（L.O.18:30）
【定休日】月・火（※営業日はInstagramをご確認ください）
【Instagram】https://www.instagram.com/moimimi_cafe/
forein（東大前駅）
部屋のアクセントに！オシャレな輸入時計とインテリアの専門店
【最寄駅】
南北線「東大前駅」から徒歩15分
都営三田線「白山駅」から徒歩3分
【所番地】東京都文京区白山5-2-6
【電話番号】03-5990-9542
【営業時間】11:00〜19:00
【定休日】不定休
【ホームページ】https://forein.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/forein.official/
【X（旧Twitter）】https://x.com/forein_official
神楽坂ココチーノ（飯田橋駅）
街のイタリアンで人気のスイーツ「イチゴのブリュレパフェ」。パフェなのにブリュレ？
【最寄駅】南北線「飯田橋駅」から徒歩5分
【所番地】東京都新宿区神楽坂3丁目1-15 シャトー寿寿 1階
【電話番号】03-6280-8811
【営業時間】
ランチタイム 11:30〜15:00
ディナータイム 15:00〜23:00（L.O. 22:00）
【定休日】なし
【ホームページ】https://cococino.co.jp/shop_kagurazaka-cococino.html
【Instagram】https://www.instagram.com/kagurazaka.cococino/
Nature Designs（市ケ谷駅）
花で暮らしを溶け込ませる「フラワーベース」のショールーム
【最寄駅】南北線「市ケ谷駅」から徒歩15分
【所番地】東京都新宿区納戸町35-1F
【電話番号】03-5228-2479
【営業時間】11:00〜16:00
【定休日】土・日・祝
【ホームページ】http://nature-designs.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/nature_designs_official/
鰻 北白川（永田町駅）
うなぎの新ブランド「でしこ」って？養殖で貴重なメス鰻を地焼きでいただけるお店
【最寄駅】南北線「永田町駅」3番出口から徒歩30秒
【所番地】東京都千代田区永田町1丁目11-28 合人社東京永田町ビル 1F
【電話番号】03-6206-7476
【営業時間】11:00〜21:00（L.O.20:00）
【定休日】不定休
【ホームページ】https://unakita.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/kitashirakawa2024
【X（旧Twitter）】https://x.com/kitashira_unagi
【予約サイト】https://www.tablecheck.com/ja/unakita/reserve/message