2025年6月14日放送の「ぶらり途中下車の旅」は南北線の旅。

旅人は、石井正則。

南北線

南北線は目黒駅から赤羽岩淵駅を結ぶ路線。

埼玉高速鉄道と相互運転を2001年から行っており、住宅地から都心を結ぶ便利な路線です。

今週の旅人：石井正則

1973年生まれ。神奈川県出身。俳優として数多くの映画・舞台・テレビ番組で活躍する一方、自転車や写真、コーヒーなど多彩な趣味人です。

コーヒー好きが高じて巡った喫茶店は2000店を超えるのだとか！身長158cmの小さな体に、たくさんの好奇心が詰まっています！

おじゃましたところ 西ケ原駅 旧古河庭園 駒込駅 Moi mimi 東大前駅 forein 飯田橋駅 神楽坂ココチーノ 市ケ谷駅 Nature Designs 永田町駅 鰻 北白川 Moi mimiforein神楽坂ココチーノNature Designs鰻 北白川

庭園のバラだけじゃない？！外壁修復が終わった洋館の中は大正時代そのまま！

【最寄駅】

南北線「西ケ原駅」から徒歩7分

JR京浜東北線「上中里駅」から徒歩7分

【所番地】東京都北区西ケ原1丁目27-39

【電話番号】03-3910-0394

【営業時間】9:00〜17:00（最終入園16:30）

【休園日】年末年始（12月29日〜翌年1月1日まで）

【ホームページ】https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-furukawa/

【Instagram】https://www.instagram.com/tokyo_9gardens/

【X（旧Twitter）】https://x.com/kyufurukawa

【補足】2025年の「春のバラフェスティバル」は6月30日（月）まで

Moi mimi（駒込駅）

店主の「カワイイ」を形にした青いスイーツ&ドリンク！一番人気ブルーバスクチーズケーキとは？

【最寄駅】

南北線「駒込駅」から徒歩6分

JR山手線「駒込駅」から徒歩3分

【所番地】東京都豊島区駒込2丁目13-9 小川ビル

【営業時間】11:30〜19:00（L.O.18:30）

【定休日】月・火（※営業日はInstagramをご確認ください）

【Instagram】https://www.instagram.com/moimimi_cafe/

部屋のアクセントに！オシャレな輸入時計とインテリアの専門店

【最寄駅】

南北線「東大前駅」から徒歩15分

都営三田線「白山駅」から徒歩3分

【所番地】東京都文京区白山5-2-6

【電話番号】03-5990-9542

【営業時間】11:00〜19:00

【定休日】不定休

【ホームページ】https://forein.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/forein.official/

【X（旧Twitter）】https://x.com/forein_official

街のイタリアンで人気のスイーツ「イチゴのブリュレパフェ」。パフェなのにブリュレ？

【最寄駅】南北線「飯田橋駅」から徒歩5分

【所番地】東京都新宿区神楽坂3丁目1-15 シャトー寿寿 1階

【電話番号】03-6280-8811

【営業時間】

ランチタイム 11:30〜15:00

ディナータイム 15:00〜23:00（L.O. 22:00）

【定休日】なし

【ホームページ】https://cococino.co.jp/shop_kagurazaka-cococino.html

【Instagram】https://www.instagram.com/kagurazaka.cococino/

Nature Designs（市ケ谷駅）

花で暮らしを溶け込ませる「フラワーベース」のショールーム

【最寄駅】南北線「市ケ谷駅」から徒歩15分

【所番地】東京都新宿区納戸町35-1F

【電話番号】03-5228-2479

【営業時間】11:00〜16:00

【定休日】土・日・祝

【ホームページ】http://nature-designs.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/nature_designs_official/

鰻 北白川（永田町駅）

うなぎの新ブランド「でしこ」って？養殖で貴重なメス鰻を地焼きでいただけるお店

【最寄駅】南北線「永田町駅」3番出口から徒歩30秒

【所番地】東京都千代田区永田町1丁目11-28 合人社東京永田町ビル 1F

【電話番号】03-6206-7476

【営業時間】11:00〜21:00（L.O.20:00）

【定休日】不定休

【ホームページ】https://unakita.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/kitashirakawa2024

【X（旧Twitter）】https://x.com/kitashira_unagi

【予約サイト】https://www.tablecheck.com/ja/unakita/reserve/message