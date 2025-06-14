TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤µ¤­¤Û¤É¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤¬¡ÖÇß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¡ÖÇß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÅìËÌËÌÉô¤Ï1ÆüÁá¤¯¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ï2ÆüÃÙ¤¯¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤º¤ì¤â9ÆüÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¤Ç¤¹¡£

µ¤¾ÝÄ£¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£