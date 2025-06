セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 プラチナムザッカクーラーバッグを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 プラチナムザッカクーラーバッグ

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約27×21×25cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから『リロ&スティッチ』のクーラーバッグが登場。

飲み物やお弁当、お菓子などを収納できる、レジャーにぴったりなグッズです。

ショルダーベルト付きなので、肩から掛けて持つことも可能。

「ディズニー スティッチ」と「エンジェル」のポップでキュートなデザインを使用した、2カラーで展開されます。

ミント

「ミント」は、「ディズニー スティッチ」のシルエットやフルーツ、お花があしらわれた総柄デザイン。

持ち手やショルダーベルトはピンクで、カラフルで賑やかな色使いがとってもおしゃれ!

前面のポケットには「ディズニー スティッチ」のロゴもデザインされています。

クリーム

「クリーム」は「ディズニー スティッチ」と「エンジェル」デザイン。

ウクレレを弾く「ディズニー スティッチ」に、サングラスやヤシの木、サーフボードなど南国感漂うモチーフがかわいい☆

「ディズニー スティッチ」と「エンジェル」の耳がグラデーションカラーになっているのもポイントです。

ファスナー開閉で口が大きく開くので出し入れもしやすく、使い勝手抜群なディズニープライズ。

セガプライズの『リロ&スティッチ』 プラチナムザッカクーラーバッグは、2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

