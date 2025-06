セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ 宇宙服Ver. “スティッチ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ 宇宙服Ver. “スティッチ”

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約20×14×31cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーの『リロ&スティッチ』に登場する「ディズニー スティッチ」のぬいぐるみに、宇宙服姿のバージョンが登場。

オレンジ色の宇宙服が目を引くデザインが使用されています。

表情や触角、手が4つになっているのもポイント。

お口をきゅっと結び、きりっとした表情を浮かべています。

ボリュームあるサイズ感なので、飾ったときの存在感もバッチリです☆

宇宙服を着た「ディズニー スティッチ」のぬいぐるみがセガプライズに登場。

2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ 宇宙服Ver. “スティッチ”の紹介でした☆

