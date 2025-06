<CD Chart Focus>

2025年6月16日付(6月10日発表)のオリコン週間アルバムランキングで、ENHYPEN『DESIRE : UNLEASH』が初週推定売上枚数30.5万枚を売り上げて初登場1位を獲得。昨年リリースした2ndフルアルバム『ROMANCE : UNTOLD』の初週売上を上回る好発進を見せている。

一方、同日付のオリコン週間シングルランキングでは、SixTONESの『BOYZ』が初週推定売上枚数35.6万枚を売り上げ、初登場1位に輝いた。前作『バリア』に続き、14作連続の1位獲得。B'z、嵐、King & Princeに続く男性アーティスト史上4組目となる、オリコン週間シングルランキングでの14作連続初週売上30万枚超えを達成した(※1)。どちらもCDデビューは2020年。“同い年”の2組が躍動したランキングとなった。

ENHYPENの『DESIRE : UNLEASH』は、タイトル通り“欲望”をテーマにした全8曲を収録。タイトル曲の「Bad Desire (With or Without You)」は、「君をヴァンパイアにしたい」という強烈な支配欲を、シンプルなビートと歌唱に乗せて表現したナンバー。繰り返される〈With or without you〉のフレーズが、抑えきれない欲望に囚われた切実さを醸し出し、中毒性を高めている。

ほか、「Flashover」ではEDM特有の徐々に速まるビートがコントロールできないほどに燃え上がる欲望の炎を象徴していたり、理性の向こう側へと誘う「Outside」はアグレッシブなヒップホップだったりと、歌詞やテーマと楽曲との相関関係にも注目。異なる欲望を、いろいろなアプローチと多彩なサウンドで魅せてくれるところに、ENHYPENのポテンシャルの高さを改めて実感することができよう。これまでの洗練された世界観は踏襲しつつ、より官能的かつ根源的な表現へと踏み込んだ本作は、これからの彼らのディスコグラフィにおいてもひとつの重要なターニングポイントとして記憶されることになるのではないだろうか。

■仲間と居場所を守る力 SixTONESが鳴らす闘志のロック

『BOYZ』は、SixTONESにとって15枚目のシングルであり、TVアニメ『WIND BREAKER Season 2』(TBS系)のオープニングテーマとしてもオンエア中の楽曲だ。不良高校生たちが街を守るために戦うというアウトローなアニメの内容を意識してか、曲調はパワフルかつラウドなロックナンバーとなっており、いつになく男臭い一面が覗く。エッジの効いたギターとダイナミックなドラムで幕を開けるイントロから、メンバーそれぞれがワンフレーズずつ歌い継ぐ歌唱パートへ。〈満たされないままだった〉〈守るべきものもない〉などの歌詞に合わせて、憂いを帯びた声色が切なく響く。サビでは一転して、エモーショナルな表情にシフト。〈今、扉を開けるんだ〉〈突き進んでいくだけ〉とストレートに思いを爆発させ、聴き手の心を揺さぶる。

楽曲のテーマは「自分の居場所を見つけ、守りたいもののために戦う強さ」とあるが、現状に満足することなく、仲間とともに走り続けるというメッセージはSixTONES自身の姿とも重なる。ラストに高らかに放たれる〈Climb to the top〉は、そんな彼らの意思表示とも言えよう。

両者ともに最新作で挑んだのは、グループの持つ個性をより研ぎ澄ませ、新たな可能性や未知なる表現を発見すること。それを高い次元でパフォーマンスや歌唱へと昇華したことは、確かな実感としてそれぞれの中に蓄積されていくに違いない。さらなる躍進を予感させる、野心作ともいうべき2作だ。

