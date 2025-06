360度回転して水をまき散らす「バイキンメカ」も！神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「水あそびひろば」

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールでは、2025年6月28日(土)〜9月17日(水)の期間、「水あそびひろば」を夏季限定でオープンします。

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール「水あそびひろば」

期間:2025年6月28日(土)〜9月17日(水)

場所:1F アンパンマンテラス神戸 前

対象:ミュージアムにご入館の方

※天候不良等により休止になる場合があります

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールでびしょ濡れになって、暑さを吹き飛ばしましょう!

■「水あそびひろば」

床から次々と水が飛び出してきて、全身びしょ濡れになって楽しめる「水あそびひろば」。

360度回転して水をまき散らす「バイキンメカ」や、ゆらゆら揺れて、いつ水が落ちてくるのかドキドキする「びっくりバケツ」など楽しい仕掛けもあります。

また、水でっぽうの貸し出しもあるので、ご家族やスタッフと一緒に遊ぶことができます。

床からミストや水のアーチが優しく飛び出すエリアがあるので、小さなお子さまの水あそびデビューにもぴったり。

びしょ濡れになったお洋服をお着替えできるスペースもあるので、思いきり水あそびを楽しめます。

