完全貸切のサウナ付きヴィラ！リアライズ「calm villa 富士山中湖」

リアライズ「calm villa 富士山中湖」

所在地 : 山梨県南都留郡山中湖村平野650-28

アクセス: 東京から高速道路利用で約2時間

CI/CO : チェックイン16:00 チェックアウト10:00

リアライズは、山梨県・山中湖村にて、完全貸切のバレルサウナ付きヴィラ「calm villa 富士山中湖」を2025年6月1日に正式オープンしました。

この施設は、「心から“ととのう”には、景色・空気・プライベート性のすべてが整っている必要がある」というサウナ好きスタッフの体験から生まれました。

富士山を借景に、季節・時間ごとに変化する自然の表情に包まれながら、五感すべてを解放できる滞在を提供します。

●公式サイト限定特典

公式サイト限定「平日限定連泊割引プラン」を用意されました。

●『calm villa 富士山中湖』の特徴

【特徴(1)】“ととのい”の先にある風景〜富士山を独り占めできるバレルサウナ〜

この施設が誇るのは、富士山の絶景を独占できる完全プライベートのバレルサウナです。

丸みを帯びた樽型の形状が特徴のバレルサウナの内部には、フィンランド製HARVIA社の電気ストーブを採用。

セルフロウリュにも対応しており、温度や湿度は自分好みに調整できます。

前面には大きなアーチ状の窓を設置し、視界いっぱいに富士山を眺めながらととのえる設計です。

外には冷水プールと外気浴チェアを備え、サウナから「熱→冷→休」の導線がシンプルに完結。

自然の音に耳を澄ませながら、心身が解けていく感覚を味わえます。

夕暮れ時や早朝など、季節や時間によって異なる富士山の表情が楽しめるのも魅力のひとつです。

【特徴(2)】「愛犬とサウナ」を当たり前に〜ドッグラン付き貸切宿の新提案〜

本施設のもう一つの魅力が、ドッグラン付き・ペット同伴可の設計です。

愛犬と泊まれる宿は全国的に増えていますが、“サウナ付き”で“貸切”という選択肢は、まだまだ希少です。

敷地内には専用のドッグランがあり、自然の中でリードを外して自由に駆け回れる環境を整えました。

周囲に建物はなく、木々に囲まれた中でワンちゃんも飼い主もリラックス。

日中はたっぷり遊んで、夜は焚き火を囲んで静かに語らう――そんな過ごし方が叶います。

屋外にはBBQグリルも完備しており、食事の時間も非日常を演出。

富士山を背景に、肉を焼き、犬と遊び、サウナで整える。

そんな「ぜんぶ入り」の滞在体験がここにはあります。

“サウナ旅はペットとは行けないもの”という常識をくつがえす、新しい宿泊スタイルがこのヴィラの大きな特徴です。

専用のドッグラン完備

【特徴(3)】窓の先には、いつも富士山〜すべての部屋が「絶景席」です〜

一般的な宿泊施設では「富士山が見える部屋」を選ぶのは一部ですが、このヴィラでは違います。

どの部屋からでも、富士山が見えるように設計されているのです。

リビング・寝室・ダイニング・浴室――すべての空間に大きな窓が設置されており、そこから常に“あの山”が目に入ってきます。

「朝、目を開けた瞬間に富士山がいる」「湯船に浸かりながら、月と山を並べて眺める」――そんな特別な時間が、ここでは日常の延長線にあります。

特におすすめなのが夜のバスルーム。

照明を落として湯船に浸かりながら、窓越しに月明かりに照らされた富士山を見るひとときは、言葉にできない静寂と感動に包まれます。

この景色は、自然に囲まれた山中湖という立地と、建築の工夫があってこそ実現できたもの。

単なる“富士山が見える宿”ではなく、“富士山が暮らしに入り込んでくる宿”という新しい価値を体験出来ます。

リビングからも絶景

●『calm villa 富士山中湖』の利用シーン

・サウナ仲間と「ととのい合宿」

一棟貸切だから、時間も音楽も自由。

朝サウナ、星空サウナ、みんなでととのい尽くす時間を。

・愛犬と“家族旅行+α”

愛犬と走り、サウナで癒され、自然に包まれて眠る。

普通の旅では得られないリセット感が味わえます。

・ワーケーションとしても最適

日中は富士山を見ながら仕事、夕方からはサウナ。

脳も心も整う理想の働き方。

・記念日やプロポーズの舞台に

サウナでととのった後のプロポーズ。

静かな感動とともに一生忘れられない思い出に。

●『calm villa 富士山中湖』の設備概要

・バレルサウナ(HARVIA製電気ストーブ)

セルフロウリュ対応。

温度・湿度を自分で調整できる本格仕様です。

・冷水プール(※冬季は凍結のため利用不可)

サウナ後にぴったりの冷水浴。

気温や季節に応じて利用が可能です。

・外気浴デッキ&チェア

サウナからわずか数歩。

目の前には富士山と空。

これ以上ない「ととのい導線」です。

・専用ドッグラン

自然の中で思いきり走れる広さ。

ノーリードで遊べるから、犬も人も自由になれる時間に。

・ウッドデッキ&BBQグリル

食材を持ち込めば本格BBQも楽しめます。

昼も夜も、自然と一緒に味わうごちそう。

・VOD(Netflix等)は持参アカウントでログイン可能

自身のアカウントでストリーミングサービスが利用できます。

・Wi-Fi完備

ワーケーションや動画視聴にも対応。

快適なネット環境を提供。

・ベッドルーム(最大8名)

広々としたリビングの他に寝室が2部屋。

カップルでも、友人グループでも快適に過ごせます。

・キッチン&調理器具一式

調理道具、食器も完備。

持ち込み食材で簡単な料理もOK。

・駐車場(2台分)

縦列で2台まで対応可能。

都内から車で約2時間の立地です。

