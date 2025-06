【GibsonフライングV84年製アルダーボディ】(大阪府 ホントはストラト好き 55歳) 初めて投稿させて頂きます。 マホガニーボディのバリッとしたVの音も好きですが、ストラトの様な材料のVの音はどうなんだろうと思い購入。購入後直ぐにフロントPUをディマジオスーパーディストーションからフレッドに交換。トグルSWとボリュームポッドの位置変更 フレットをジェスカーに打ち替えしました。ビンテージとは呼べない年式ですが自分が弾き込んでビンテージの様な音に成長させて行きたいと思ってます。 ◆ ◆ ◆ これはDesigner’s Seriesってやつですね。かなーりレアなのではないでしょうか。ギブソン本家がアルダーでVを作っちゃったってやつ。さてどんな音がするんでしょう。当時のギブソンとしては、アルダーのストラトにハムを乗せたメタル・ギタリストが横行していたことに対する回答だったと思うんですが、意外とスルーされちゃったという悲しいストーリーを背負っております。会議で喧々諤々やった景色が目に浮かぶなあ(妄想タイム)。マホガニーだって、粘り&甘みのぶっといトーンなのか周波数特性が狭くジャキッと抜けるサウンドなのか、心材と辺材では全く違ったりもするので、アルダーと言えどもサウンドには個体差があるんでしょうね。てか、ネックがメイプルである時点でVサウンドとは全く違いそう。気になる。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

