ミントチョコレート使用！CAFE OHZAN「チョコレートラスク」

CAFE OHZAN「チョコレートラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年6月7日(土)より店頭およびオンラインストアにて、ミントチョコレートを使用した数量限定のチョコレートラスクを販売中。

“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開するCAFE OHZAN(カフェオウザン)。

サクサクに焼き上げたパンドゥミーに濃厚なチョコレートをまとわせたスティックラスクにチョコミントが新登場です。

2025年5月にCAFE OHZAN池袋東武店の限定品として発売し、大人気だった商品です。

CAFE OHZANがミントチョコレートを作るのは、これが初めてです。

CAFE OHZANらしく上品なデザインで、たっぷりのドライフルーツを使用しています。

3本すべてオリジナルのミントチョコレートでコーティング。

それぞれミントの強さを変えており、さまざまな味わいを楽しめます。

ストロベリーののったラスクには、チョコレートに紅茶(ダージリン)を加えて、味わいのアクセントに。

ミント感は控えめで、ホワイトチョコレートの甘さとダージリンの香りが華やかに立つ、上品な味わいです。

オレンジがのったラスクには、チョコレートクランチやピスタチオ、ポピーシードをあわせました。

ザクザクとした食感のトッピングが特徴的。

噛むたびにチョコレートと混ざりあい、味も食感も楽しめます。

ミント感が一番強いのは、ドライレモンがのったラスク。

ミントの葉をイメージしたチョコプレートが可愛らしく、初夏らしいデザインになっています。

甘酸っぱいレモンに爽やかなミントの香りが重なって、チョコミント好きにはたまらない一品に。

ミント好きの方へ向けておつくりした限定商品です。

■スティックラスク3本入 チョコミント/Le Stick Rusk “Chocolate Mint”

画像上から、レモンチョコミント、オレンジチョコミント、ストロベリーチョコミント

商品名 : スティックラスク3本入 チョコミント

価格 : 3本入/918円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2025年6月7日(土)

■販売店情報

直営店

・銀座三越店

お問い合わせ:03-3535-1817

・日本橋三越店

お問い合わせ:03-3274-8230

・東武池袋店

お問い合わせ:03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ:03-6805-7341

・公式オンラインストア

お問い合わせ:0120-129-683

