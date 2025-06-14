¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤À¤±¤Ç100²¯Ä¶¡ª¡¡¡í¶â¤Ë¤Ê¤ë¡íµðÂç»ÜÀß¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤Ï¡©
°õÀ¾»Ô¼¯¹õÃÏ¶è¤Î½»Âð³¹¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç·¿DC¡£·úÀßÁ°¤Ï¶õÄ´ÀßÈ÷¤ÎÁû²»¤äÅÅ¼§ÇÈ¤ÎÏ³½Ð¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
´ë¶È¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤Ê¤É¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë»ÜÀß¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢½µ¥×¥ì¤Ï"¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¶äºÂ"¤ÈÌ¾¹â¤¤ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î½¸ÀÑÃÏ¡¢ÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¤òÊâ¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Ö¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤æ¤¬¤ß¤ò¥ë¥Ý¤¹¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°õÀ¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¥°¡¼¥°¥ë¤ÎDC
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£Ìµµ¡¼Á¤ÊµðÂç¥Ó¥ë¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¸÷·Ê
³¥¿§¤Î±À¤¬Äã¤¯¿â¤ì¹þ¤á¤¿5·îË¿Æü¡¢µ¼Ô¤ÏÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¤Ë¤¢¤ëËÌÁíÀþ¡ÖÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥óÃæ±û±Ø¡×¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
±ØÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¤¬À°Á³¤ÈÎ©¤ÁÊÂ¤Ö¡£¿·¶½½»ÂðÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¸÷·Ê¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±°Û¼Á¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅìÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Ìó1ËüÖ¤Î¹Âç¤ÊÃó¼Ö¾ì¤¬Éõº¿¤µ¤ì¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¶õ¤ÃÏ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
±Ø¤«¤éËÌÅìÊý¸þ¤ËÊâ¤¯¤³¤È5Ê¬¡¢³¹¤ÎÉ½¾ð¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Áë¤Î¤Ê¤¤µðÂç¤Ê¥Ó¥ë·²¤À¤Ã¤¿¡£³°´Ñ¤ÏÌµµ¡¼Á¤Ç¡¢¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â¤¤Ê½¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï·ÙÈ÷°÷¤¬Î©¤Ä¡½¡½À¤³¦Ãæ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊDC¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î°ìÂÓ¤Ï°õÀ¾»ÔÂçÄÍÃÏ¶è¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¡¼¥ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¡£¤½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¤µ100m¤ÎDC¡Ö»°°æ½»Í§³¤¾å¡¦ÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡£¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¶âÂ°¼Á¤ÎµåÂÎ¤Î¹½Â¤Êª¤ÈÌµÉ½¾ð¤Ê¥Ó¥ë¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡×¤ÎDC¡¢ÎÙÀÜ¤·¤ÆÃæ¾®´ë¶ÈÀìÌç¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡Ö¾¦¹©Ãæ¶â¡×¤ÎDC¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ü¤Ë¤âÁõ¾þÀ¤òÇÓ¤·¤¿ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î¤è¤¦¤ÊDC¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÂ³¤¡¢·úÀßÃæ¤Î·úÊª¤âÊ£¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö°õÀ¾»ÔÆâ¤Ë¤Ï¡¢DC¤Î½¸ÀÑ¥¨¥ê¥¢¤¬3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2000Ç¯Á°¸å¤ËºÇ¤âÁá¤¯³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÂçÄÍÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤âº®ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êDC°ì¿§¡£¤¢¤ë´ë¶È¤Î¸¦½¤»ÜÀß¤¬DC¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÎã¤â¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë»°ÏÂ¶ä¹Ô¡Ê¸½»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë¤¬·ú¤Æ¤¿¹â¤µ90m¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤â¶á¤¯²òÂÎ¤µ¤ì¡¢DC¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Âç¼ê¶ä¹Ô¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¤µ90m¤Îµì¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡£ÃÏ¸µÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶á¤¯²òÂÎ¤µ¤ì¡¢DC¤Ø¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
Í¼¹ï¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢³ÆDC¤«¤é¿Í¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È¸½¤ì»Ï¤á¤¿¡£Áë¤Î¤Ê¤¤µðÂç¤ÊÈ¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡²¿¿Í¤«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê³°¹ñ¿Í¡£¤À¤¬¡¢Á´°÷¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡Ö¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç......¡×
ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë·úÊª¤Î¼ÂÁü¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ï²¿¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¡¢DC¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê»ÜÀß¤«¡£DC¤ÎÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼ÒRSI¤Î¿ù±ºÆü½ÐÉ×¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖDC¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¡º÷¤äÆ°²è±ÜÍ÷¡¢SNSÅê¹Æ¡¢¥«¡¼¥Ê¥ÓÁàºî¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤¢¤é¤æ¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤ÎDC¤ËÆÏ¤¡¢½Ö»þ¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¼ê¸µ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÃæ¿´¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢DC¤Ç¤Ï²¿¤è¤ê¤â°ÂÁ´À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤òÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤áÆþ¤ê¸ý¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤â¸·½Å¤Ç¤¹¡£³°¸÷¤ò¼×¤ë¤¿¤áÁë¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÊª¤Î³°ÊÉ¤Ë¤ÏÅÅ¼§ÇÈ¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¥·¡¼¥ë¥É¤â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´À¤Èµ¡Ç½À¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿Àß·×¤Î¤¿¤á·úÊª¤Î³°´Ñ¤â¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÌµµ¡¼Á¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
°õÀ¾»ÔÂçÄÍÃÏ¶è¤ÎDC¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡Ö¶¦Ï¢¤ìÄÌ²á¶Ø»ß¡×¤Î·Ù¹ðÈÄ¤¬¡£Æþ´Û»þ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÆþ´Û¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤Ç¡¢¸·½Å¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÖÀª¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
Î©ÃÏÁª¤Ó¤â¥·¥Ó¥¢¤À¡£
¡ÖÃÏÈ×¤¬¹Å¤¯¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤³¤È¡£ÅÅÎÏ¶¡µë¤ÈÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹°õÀ¾»Ô¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎDCÅ¬ÃÏ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
DC¤ÎÆâÉô¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¤Î¤Ï¡Ø¥Ç¡¼¥¿¥Û¡¼¥ë¡Ù¡£¹â¤µ2m¡¢Éý80Ñ¤Û¤É¤Î¥é¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤òÃ´¤¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¼ýÇ¼¤µ¤ì¡¢1¥é¥Ã¥¯Åö¤¿¤ê¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤Ï²ÈÄí8À¤ÂÓÊ¬¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£°õÀ¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë2000¡Á3000¥é¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊDC¤¬¿ôÂ¿¤¯Î©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DC¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÇ®¤òÎä¤Þ¤¹¶õÄ´¤âÉÔ²Ä·ç¡£ÄäÅÅ¤ËÈ÷¤¨¤¿Èó¾ïÍÑÅÅ¸»¤ä¡¢¤½¤ÎÇ³ÎÁ¡Ê½ÅÌý¡Ë¤òÃß¤¨¤¿ÃÏ²¼¥¿¥ó¥¯¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Û¤É¤ÎµðÂç»ÜÀß¤Ç¤â¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Ï¤ï¤º¤«¡£¡ÖÀßÈ÷¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ï¶Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÅµ¤¤ä¶õÄ´¤Î´ÉÍý¡¢·ÙÈ÷¡¢¶ÛµÞÂÐ±þ¤òÃ´¤¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢10¿ÍÁ°¸å¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¸Î¡¢DC¤Ï"¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é"¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¢£DC¤ÏÍø±×¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿»ö¶È
°õÀ¾»Ô¤Ë¤ÏÂçÄÍÃÏ¶è¡¢¤½¤³¤«¤éËÌ¤ËÌó3Ò¤Î¼¯¹õ¡Ê¤«¤°¤í¡ËÃÏ¶è¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¡Ö°õÀ¾ËÒ¤Î¸¶±Ø¡×¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ëËÒ¤ÎÂæÃÏ¶è¤ËDC½¸ÀÑÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¡£
DC¤Ï¡¢¹ñ²È¤ä´ë¶È¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ò°·¤¦À¼Á¾å¡¢½êºßÃÏ¤ä±¿±Ä¸µ¤¬Èó¸ø³«¤Î¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£»Ô¤Î·ÐºÑ¿¶¶½²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ÔÆâ¤ËÌó30Åï¤ÎDC¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬ÎáÏÂ°Ê¹ß¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¶áÇ¯¤Ï²¤ÊÆ¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯³°»ñ¤¬³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤¬¿ôËüÖ¤ËµÚ¤Ö"¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥±¡¼¥ëDC"¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°õÀ¾ËÒ¤Î¸¶±ØÁ°¤Î¾¦¶È¥â¡¼¥ëÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢2ÅïÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç·¿DC¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤à¡£Ê¿Æü¤ÎÄ«¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ïºî¶È°÷¤¿¤Á¤¬ºî¶ÈÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÄ«Îé¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿
¤³¤¦¤·¤¿DC¤Î"·ì±Õ"¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÅÅÎÏ¤À¡£¸½ºß¡¢°õÀ¾»Ô¤ÎÅÅÎÏ¶¡µëÎÌ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í100ËükWµ¬ÌÏ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¡Ö»³Íü¸©Á´ÂÎ¡Ê¿Í¸ýÌó80Ëü¿Í¡Ë¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡×¡ÊÃÏ¸µ»ÔµÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÒ¤ÎÂæÃÏ¶è¤Ç¤Ï14Åï¤ÎDC¤Î·úÀß¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏ¤Ï°ìµ¤¤ËÁý²Ã¤·¡¢¡Ö·²ÇÏ¸©¡Ê¿Í¸ýÌó190Ëü¿Í¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°õÀ¾»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó11Ëü¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎËÄÂç¤ÊÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÁ¥¶¶»Ô¤ÎÊÑÅÅ½ê¤«¤éËÒ¤ÎÂæÃÏ¶è¤ò·ë¤Ö¡¢Ìó10Ò¤ÎÃÏ²¼Á÷ÅÅ¥È¥ó¥Í¥ë¤À¡£23Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢ËÒ¤ÎÂæÃÏ¶è¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Ä¶¹â°µÊÑÅÅ½ê¤â²ÔÆ¯¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Î»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖDC¤Î¾Íè¼ûÍ×¤ò¸«±Û¤·¤¿¡¢ÈÄÁÒ¡ÊÀµÄ¾¡Î¤Þ¤µ¤Ê¤ª¡Ï¡ËÁ°°õÀ¾»ÔÄ¹¤ÎÀè¼ê¤ÎÀïÎ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖºÒ³²»þ¤Ç¤âÄäÅÅ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á÷ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÃÏ²¼¤ËËäÀß¤¹¤ëÀß·×¤â¸ù¤òÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ×ÀÐ¤ÎÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎDC¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÅìµþÅÅÎÏ¥Ñ¥ï¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¤¬ºòÇ¯6·î¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤¿ÀéÍÕ°õÀ¾ÊÑÅÅ½ê¡£¤³¤³¤«¤é±ä¤Ó¤ëÃÏ²¼ÅÅÎÏ¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÔÆâ¤ÎDC·²¤ËÅÅÎÏ¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
°õÀ¾»Ô¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¶È¤äÀ½Â¤¶È¤Ê¤É¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÁêÅö³Û¤ò½õÀ®¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢18Ç¯¤ËÇÑ»ß¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅö»þ¤ÎÈÄÁÒ»ÔÄ¹¤Ï¡Ø¤â¤¦Êä½õ¶â¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾¡¼ê¤Ë´ë¶È¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤ÈµÄ²ñ¤ÇÅúÊÛ¤·¤¿¡×¡ÊÃÏ¸µ»ÔµÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÆÉ¤ß¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤ÎDC¤Î·úÀßÅê»ñ³Û¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î18Ç¯¤Ë¤ÏÌó1500²¯±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï3ÇÜÄ¶¤Î5000²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢±ÑColt¡Ê¥³¥ë¥È¡Ë¼Ò¤ä¹ëAirTrunk¡Ê¥¨¥¢¥È¥é¥ó¥¯¡Ë¼Ò¤Ê¤É³°»ñ·Ï¤ÎDC»ö¶È¼Ô¤¬¼¡¡¹¤È¡ØINZAI¡Ù¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢DC¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¿ù±º»á¡Ë
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤À¡£¿ù±º»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖDC»ö¶È¼Ô¤Ï¼«¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä´ðÈ×¤È¤·¤ÆDC¤ò·úÀß¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥í¥¢¤ò¶âÌÖ¤Ç¶èÀÚ¤ê¡¢¶è²èÃ±°Ì¤Ç´ë¶È¤ËÂß¤·¤¿¤ê¡¢Åï¤´¤ÈÂß¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£ÉÔÆ°»º¶È¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¤¹¡£
DC¤Ï¾¦¶È¥Ó¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤¬¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢AI¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³«È¯ÃÊ³¬¤«¤é¥Æ¥Ê¥ó¥È·ÀÌó¤¬Ëä¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£º£¤ä¡¢DC»ö¶È¤Ï"Íø±×¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹"¤Ç¤¹¡×
¹ë½£¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡õDC³«È¯¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¼ê¤¬¤±¤ë¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤¬³«È¯¤·¤¿DC¡£°õÀ¾»ÔÆâ¤ËDC¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬ÄÂ¼Ú¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
¤³¤¦¤·¤¿µðÂç¤Ê¥É¥ëÈ¢¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°õÀ¾»Ô¤Ë23Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¡¼¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£¼¯¹õÃÏ¶è¤Ë¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤¬Æ±¼ÒÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëDC¤ò³«Àß¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×
¼ÂºÝ¤Ë¼¯¹õÃÏ¶è¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇµðÂçÍ×ºÉ¡Ê¤è¤¦¤µ¤¤¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê·ø¸Ç¤Ê·úÊª¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¤Ö¡£Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢ÊÉÌÌ¤Ë4¿§¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥°¡¼¥°¥ë¤ÎDC¤À¡£¤³¤ì¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»ñËÜ¤ÎDC¤¬Î©ÃÏ¤·¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ç¤âÂç·¿DC¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î°ìÂÓ¤«¤é¿ôÉ´mÀè¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍ×ºÉ¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡£
¡Ö´ÇÈÄ¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎDC¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
°õÀ¾»Ô¼¯¹õÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¥°¡¼¥°¥ë¤ÎDC¤Ï2023Ç¯¤Ë³«Àß¡£¤½¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¤µ¤ó¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿¤Ê¤é¡×¤È¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î»ÔÆâ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬²ÃÂ®¤·¤¿
¥°¡¼¥°¥ë¤È¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎDC¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢100¸Í¤òÄ¶¤¨¤ë½»Âð¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î²È¤¬Â¤À®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤ÏÌî¸¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¥¸¤ä¥¿¥Ì¥¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¡¢ÉÙ»Î»³¤â¸«ÅÏ¤»¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¡×¤Ç¡¢ÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥óÃæ±û±Ø¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç10Ê¬¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹À¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ê¬¾ù³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÂðÃÏ¤Ï¡ÖÂ¨´°Çä¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬Æþµï¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎµðÂçDC¤Î·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»ÜÀß¤¬·ú¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤é°ìÀÚÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë½»¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¤È¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ÎÅÚÃÏ¤¬ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²¿¤è¤ê¡¢¤¢¤Î¥°¡¼¥°¥ë¤ÎDC¤¬¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
DC¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à70ÂåÃËÀ¤ÏÅÅ¼§ÇÈÂ¬Äê´ï¤ò¾ïÈ÷¡£¡ÖDC¤«¤é¤ÎÅÅ¼§ÇÈ¤¬¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤¿¤ÀDC¼þÊÕ¤ÇÂ¬¤Ã¤Æ¤â°Û¾ïÃÍ¤Ï½Ð¤º¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¶áÎÙ¤Ë½»¤à¼çÉØ¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖDC¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤ÏÆ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢³¹Åô¤âÁý¤¨¡¢¶á½ê¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤Ç¤¤¿¡£¥°¡¼¥°¥ë¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤ÏÍÄÃÕ±à¤Ë¥±¡¼¥¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í£°ì¤ÎÉÔËþ¤Ï¡¢DC¤ÎÊÉ¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥É¥³¥â¤ÎÅÅÇÈ¤¬Æþ¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤â¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎICT¶µ°é¤À¡£»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î»ØÆ³²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¯¹õÃÏ¶è¤Î»ùÆ¸¤¬ÄÌ¤¦¸¶»³¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¤¶õ¤¶µ¼¼¤ò¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬²þÁõÈñ¤òÁ´ÌÌÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤Ç23Ç¯¤Ëºþ¿·¡£Âç²èÌÌ¤ÎÅÅ»Ò¹õÈÄ¡¢¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¥Ã¥È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ÉºÇ¿·ÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¶µ°é¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Á´³ØÇ¯ÂÐ¾Ý¤ÎÆÃÊÌ¶µ²Ê¡Ö¾ðÊóÃµµá¡×¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢3Ç¯À¸°Ê¾å¤Ï½µ3²ó¡¢¤³¤Î¶µ¼¼¤Ç¥¢¥á¥ê¥«È¯¾Í¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³Ø¤Ö¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢DC¤Î²¸·Ã¤Ï¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°õÀ¾»Ô¤Î°ìÈÌ²ñ·×ºÐÆþ³Û¤Ï¡¢17Ç¯ÅÙ¤ÎÌó358²¯±ß¤«¤é¡¢23Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÌó529²¯±ß¤È¡¢1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£¤½¤ì¤ò¸£°ú¡Ê¤±¤ó¤¤¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬DC´ØÏ¢¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ç¡¢23Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇ¼ý³Û¡ÊÌó162²¯±ß¡Ë¤Ï¡¢17Ç¯ÅÙÈæ¤Ç¼Â¤Ë1.5ÇÜ°Ê¾å¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖDC¤Ë¤«¤«¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï·úÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î½þµÑ»ñ»º¤âÂÐ¾Ý¡£¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ïµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë±þ¤¸¤ÆÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÉÑÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÉ¾²Á³Û¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÂ¦¤Ë¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨»þ´ü¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Î×»þ¼ýÆþ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÇ¼ÀÇ¤µ¤ì¤ë¡£·ë²Ì¡¢ËèÇ¯12·î¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÊäÀµÍ½»»¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°õÀ¾»Ô¤Î»ÔµÄ¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿ÀÇ¼ý¤òºâ¸»¤Ë¡¢»Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ô¸µºö¤òÅ¸³«¡£
¡Ö¾®Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î»Ô¥Ð¥¹¤ÎÌµÎÁ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤ÏÊ£¿ô²ó¡¢Êª²Á¹âÆ»Ù±ç¤È¤·¤Æ1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê5Ëü¡Á10Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¡¢»ÔÆâ¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë´ã¶ÀÅ¹¤Ç¤Ï¡¢°õÀ¾»ÔÌ±¸ÂÄê¤ÇÊäÄ°´ï¹ØÆþ¤Ë2Ëü±ß¤ÎÊä½õ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¡¢DC¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Í·µÙÃÏ¤ËÍÑÃÏ¤ÎÍ¾Íµ¤Ê¤·
¤À¤¬¶áÇ¯¡¢°õÀ¾»Ô¤Ç¤ÏDC¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¡¢ÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥óÃæ±û±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ìÀ×ÃÏ¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿DC·úÀß·×²è¤Ç¤¢¤ë¡£
·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Î¤¹¤°ÅìÎÙ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾å15³¬·ú¤Æ¤ÎÂç·¿Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤Ä¡£21Ç¯¤ËÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢4000Ëü¡Á5000Ëü±ßÂæ¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¡¢Á´176¸Í¤¬¡Ö½×¹©Á°¤Ë´°Çä¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤Êª·ï¤À¡£
ÊÌ¤Î½»¿Í¤Ï¡¢¡ÖÀ¾¸þ¤¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¤ÏÉÙ»Î»³¤âÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤â¸«¤¨¤Æ¡¢±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ5Ê¬¡£Çã¤¤Êª¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¤¥ª¥ó¤ÇºÑ¤à¤·¡¢¶¦ÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤ÏWi¡ÝFi¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ËÊØÍø¡£½»¤ß¿´ÃÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¹â¤µ52m¤ËµÚ¤ÖµðÂçDC¤Î·úÀß¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ìÀ×ÃÏ¡£¤¹¤°ÎÙ¤ËÎ©¤Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤«¤é¤Ï·úÀßÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤·¤«¤·Æþµï¤«¤éÄø¤Ê¤¯¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¤ÎÅìÂ¦Ãó¼Ö¾ì¤¬ÆÍÁ³¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö²¿¤«¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È½»¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï±½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Þ¤µ¤«¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤ï¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ¸¢¼Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤Þ¤Þ2Ç¯¶á¤¯¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ï¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºòÇ¯12·îº¢¤«¤é°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤·¤¿Í¤¬Ãó¼Ö¾ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£²¿¤«»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æº£Ç¯4·î3Æü¤ËÆÍÇ¡¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÁ°¤Ë·úÀß·×²è¤ò¼¨¤¹¸ø³«ÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÍÑÅÓ¡§¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¿±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¡§3Ëü500Ö¡¿ÃÏ¾å6³¬¡¦¹â¤µ52.7m¡¿¹©´ü¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î19Æü¡Á¡Û
Á°½Ð¤Î½»¿Í¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö52m¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤ê¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë·ú¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢·ÀÌó»þ¤Ë¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ½ðÌ¾¤Î¥Ó¥é¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢½»¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢È¾¤ÐÄü¤á¥à¡¼¥É¤âÉº¤¦¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö±ØÁ°¥¨¥ê¥¢¤ÏÅÔ»Ô·×²èË¡¾å¡¢¾¦¶ÈÃÏ°è¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÒ¸Ë¤ä¹©¾ì¤Ï·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢DC¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø»öÌ³½ê¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÏDC¤ò¡Ø»öÌ³½ê¡Ù°·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Îá¤Ë±è¤Ã¤Æ·úÀß·×²è¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤ÊµðÂç»ÜÀß¤¬¡Ø»öÌ³½ê¡Ù°·¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ë½»¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖDC¤¬·ú¤Ä¤Ê¤é°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë½»¿Í¤â¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö³¹¤ÎÃæ¿´¤ËDC¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼þÊÕ¤Î½»Âð¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏDC¤Î¿¿ÎÙ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¾Â¦¤ÎÄ¯Ë¾¤Ï´°Á´¤ËDC¤ÎÊÉ¤Ç¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£Çä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤âÇã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤¯¤«¤É¤¦¤«......ÀµÄ¾¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
°õÀ¾»Ô¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¹Âç¤ÊÍ·µÙÃÏ¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËDC¤ò·ú¤Æ¤ë¤Î¤«¡£
Á°½Ð¤Î»ÔµÄ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£
¡ÖÍ·µÙÃÏ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢½»Âð¤ä»öÌ³½ê¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ø»Ô³¹²½¶è°è¡Ù¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤ÉÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï½»µï¥¨¥ê¥¢¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËDC¤ò·ú¤Æ¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÑÃÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë³¹¤ÎÃæ¿´Éô¤Þ¤Ç²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡×
°õÀ¾»ÔµÄ¤Î·³»Ê½Óµª»á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÒ¤ÎÂæÃÏ¶è¤Çµ¯¤¤¿³°»ñ·ÏDC·úÀßÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢½»Ì±Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿
º£²ó¡¢¥¤¥ª¥ó¤ÎÃó¼Ö¾ìÀ×ÃÏ¤Ë·úÀßÍ½Äê¤ÎDC¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³°»ñ·Ï¤Î»ö¶È¼Ô¤À¡£
¡Ö³°»ñ·Ï¤ÎDC»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢½»Ì±ÀâÌÀ¤äÃÏ¸µ¤È¤ÎÄ´À°¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ôÇ¯Á°¡¢»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤â³°»ñ·Ï¤Ë¤è¤ë³«È¯¤Ç¤·¤¿¡£º£¡¢ÎÙÄ®¤ÎÇò°æ¡Ê¤·¤í¤¤¡Ë»Ô¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê³°»ñ·ÏDC¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÒ¤ÎÂæÃÏ¶è¤ÇDC³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢½»ÂðÃÏ¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤âÃúÇ«¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ¸µ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤ÎºîË¡¤¬¡¢³°»ñ·Ï¤Ë¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
AIÇ®¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢DC¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µðÂçDC¤Î·úÀß·×²è¤Ï¡¢º£Æü¤â¤É¤³¤«¤Î³¹¤ÇÀÅ¤«¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°õÀ¾»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÇò°æ»Ô¤Ç¤â¡¢DC·úÀß¤ò½ä¤ëÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬ËÖÈ¯¡£¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹â¤µ30mµé¤ÎDC¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë·×²è¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¶½»³±ÑÍº
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
»×¤¤¤ä¤ê,
ºë¶Ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥À¥¤¥¹,
À¸²Ö,
Ê©ÃÅ