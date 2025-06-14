「EOS R10」が強い！ ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10 2025/6/14
「BCNランキング」2025年6月2日〜8日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
5位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
6位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
7位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
8位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
8位 EOS R50 V・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット
EOSR50V-1430ISSTMPZLK（キヤノン）
10位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
4位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
5位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
6位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
7位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
8位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
8位 EOS R50 V・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット
EOSR50V-1430ISSTMPZLK（キヤノン）
10位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。