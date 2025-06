ミュージカル『SPY×FAMILY』の再演製作発表記者会見が13日に都内で開催され、ロイド・フォージャー役の森崎ウィン(Wキャスト:平方元基)、ヨル・フォージャー役の唯月ふうか(Wキャスト:和希そら)、そしてアーニャ役を演じる子役4名……泉谷星奈、月野未羚、西山瑞桜、村方乃々佳が登壇した。 遠藤達哉の人気コミック「SPY×FAMILY」(集英社「少年ジャンプ+」連載中、累計発行部数3800万部突破

