ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÁÀ¤¦»ñËÜ²ÝÀÇ¡Ú¥Þ¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤¬²òÀâ¡Û
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£Åê¿®³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Ø¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¸ì¤é¤º¡Ù¤«¤éÅ¾ºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¡¢Åö»ñÎÁ¤Î°ìÉôËô¤ÏÁ´Éô¤ÎÌµÃÇ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¡¦Ê£À½¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñºÄÆþ»¥¤òÂ³¤±¤ëFRB
¡ÊÁ°Î¬¡Ë¤â¤·¡Ö»ñËÜ¤ÎÆ¨Èò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¸ÌÀ¤Ê¹ñÆâÀ¯ºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤À¤í¤¦¡£½êÍ¤È·Ð±ÄÀÕÇ¤¤ÎÊ¬Î¥¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢½êÍ¤¬Â¿¿ô¤Î¸Ä¿Í¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¡¢Èà¤é¤¬¶½Ì£¤Î¸þ¤¯³ô¼°¤òº£ÆüÇã¤¤¡¢ÌÀÆüÇä¤ê¡¢¤·¤«¤âÈà¤é¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¶âÁ¬Åª¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤ÈÀÕÇ¤¤ò·ç¤¯¤È¤¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï»öÂÖ¤Ï½ÅÂç¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¸¶Íý¤¬¹ñºÝÅª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤ì¤æ¤¨¡¢»ä¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·ÐºÑ¾å¤ÎÍí¤ß¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿Í¡¹¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤íºÇ¾®²½¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÃÎ¼±¡¢²Ê³Ø¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢Î¹¹Ô¡¢¤³¤ì¤é¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¹ñºÝÅª¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¹çÍýÅª¤«¤ÄÍøÊØÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¾ï¤Ë¡¢ºâ¤Ï¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤»¤è¤¦¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ï¹ñÆâ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤è¤¦¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¹ñÆâ¤Ç¤Î¼«µë¼«Â¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ì¤òË¾¤à¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥Ê¡¼¥É¡¦¥±¥¤¥ó¥º¡Ø¹ñ²È¤Î¼«µë¡Ù¡Ë¡£
5·î¤ÎºÇ½ª½µ¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬ÎÌÅª°ú¤Äù¤áÀ¯ºö¡ÊQT¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÆ¹ñºÄ¤ÎÊÝÍ³Û¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤Ç¤ÏÇã¤¤Æþ¤ì¶â³Û¤ò¤à¤·¤íÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÊÆ¹ñºÄ»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö1¤Ä¤ÎÂç¤¤¯Èþ¤·¤¤Ë¡°Æ¡×¤Ë»ñËÜ²ÝÀÇ°Æ
2025Ç¯5·î22Æü¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÏ¢Ë®²¼±¡µÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤éÏ¢Ë®¾å±¡µÄ²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¡Ê¥È¥é¥ó¥×¸ºÀÇ¤Î±äÄ¹¡¢ºÐ½Ðºï¸º¡¢ºÄÌ³¾å¸Â°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ë¡Ö1¤Ä¤ÎÂç¤¤¯Èþ¤·¤¤Ë¡°Æ¡×¤Ë¤Ï¡¢Æâ¹ñºÐÆþË¡¡ÊInternal Revenue Code¡¨ÊÆ¹ñÏ¢Ë®ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê¾ò¹à¡ÊSection 899¡Ë¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤ë°Æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê»ñËÜ²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬¡¢¡Ê1¡ËÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤à³°¹ñ¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ë¼£³°Ë¡¸¢Åª¤ÊÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¿ÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ëº¹ÊÌÅª¤ÊÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤òÆÃÄê¤·¡¢¡Ê2¡Ë¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤äË¡¿Í¡¢¸Ä¿Í¤Ê¤É¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î»ö¶È¤äÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤«¤éÆÀ¤ëÍø±×¤äÇÛÅö¶â¡¢ÍøÂ©¤Ê¤É¤Ë¡ÊÆó¹ñ´Ö¤ÎÁÅÀÇ¾òÌó¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÇÎ¨¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤Î¡Ë½êÆÀÀÇ¤ò¸»ÀôÄ§¼ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼£³°Ë¡¸¢Åª¡¿º¹ÊÌÅª¤Ê²ÝÀÇ¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢²¤½£ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¡ÊÊÆ¹ñ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀÇ¡¢DST¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤ÎÀÇÎ¨¤Ï5%¤Ç¡¢À§Àµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀÇÎ¨¤¬ËèÇ¯5%°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢ºÇÂç20%²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ë¿Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ñËÜ²ÝÀÇ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÂ¾¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÎÁÅÀÇ¾òÌó¤ËÈ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢Æó¹ñ´Ö¤Î¡Ê°ìÈÌÅª¤Ê¡ËÁÅÀÇ¾òÌó¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº¹ÊÌÅª¤ÊÀÇ¤òÂ¾¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¼çÂÎ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤³¤Î¿·¤¿¤Ê²ÝÀÇ¤Îº¬µò¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾Êý¤Ç¡¢³°¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é¤ÏÁÅÀÇ¾òÌó¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÊóÉü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¿ÊóÉü¹çÀï¤«¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ñËÜ²ÝÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê»ñËÜ°ÜÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅêµ¡Åª¤ÊÆ°¤¤òÍÞÀ©¤·¡¢¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤ÎÍøÂ©¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ·ÐºÑ»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡ÊCEA¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ß¥é¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¹ç°Õ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ê¹ç°Õ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡Ë¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡×Ì¾ÌÜ¤Ç¤ÎÊÆ¹ñºÄ¤ÎÍø»Ò²ÝÀÇ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÅÀÇ¾òÌó°ãÈ¿¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Èµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥³¥é¥à¤Î3·î27ÆüÉÕ¤Îµ»ö¡Ö¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¹ç°Õ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤¡¡¥É¥ë¤Î²¼Íî¤Ë¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¹ç°Õ¤ÏÉ¬Í×¤«¡×¤ÎQ15¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñËÜ²ÝÀÇ¤Ï°¼ê¤«
¤³¤Î»ñËÜ²ÝÀÇ¡Ê¤½¤ì¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Í½¸«¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»ñËÜ²ÝÀÇ¤¬¡ÖÊÆ¹ñºÄÎ¥¤ì¡×¤ä¡Ö¥É¥ëÎ¥¤ì¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¾¤Ë¤³¤Î»ñËÜ²ÝÀÇ¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤ä¥É¥ë¤ËÇä¤ê°µÎÏ¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¡¢¼ûµë¤Ï°²½¤·¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ï²¼Íî°µÎÏ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡Ê¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ë³°¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é¿·¤¿¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±´üÂÔ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇÂç20¡ó¤Î²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢10Ç¯ºÄ¤Ç4.5¡óÄøÅÙ¤ÎÊÆ¹ñºÄ¤Ë¤ÏÁêÂÐÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ´üÂÔ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÂ¿²É¤ÏÅê»ñÈ½ÃÇ´ð½à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²á¤®¤º¡¢½àÈ÷ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥ë¤ä¥É¥ë»ñ»º°Ê³°¤Î¼õ¤±»®¤Ï¤Û¤«¤Ë¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì±´Ö¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ä¤½¤Î¼õ±×¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¾¤Ë¡¢¡Ê1¡Ë¤³¤Î¿·¤¿¤Ê²ÝÀÇ¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼çÂÎ¤¬¹ñ³°¤ÇÆÀ¤ë¡ÊÇÛÅö¤äÍøÂ©¤Ê¤É¤Î¡Ë½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¹ñÆâ¤ÎÀÇÌ³Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§ÍÆ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¡Ê2¡ËÊÆ¹ñ¤ÇÄ§¼ý¤µ¤ì¤ëÀÇ³Û¤¬¡¢³Æ¹ñÆâ¤ÇÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë½êÆÀÀÇ³Û°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æó½Å²ÝÀÇ¤Î²óÈò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤È³Æ¹ñ¤ÎÀÇÌ³Åö¶É¤Ë»ÙÊ§¤¦ÀÇ³Û¤Î¹ç·×¤Ï¸¶Â§ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê²ÝÀÇ¤ÎÊ¬¡¢½êÆÀÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤Àè¤¬¹ñÆâ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¸º¤ë¤Î¤ÏÅê»ñ²È¤ÎÀÇ°ú¤¸å½êÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¹ñ¤ÎÀÇ¼ý¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åµ¡Ê1¡Ë¤¬¹ñÆâ¤ÎÀÇÌ³Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÝÇ§¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ì±´Ö¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ä¤½¤Î¼õ±×¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¤³¤Î¿·¤¿¤Ê²ÝÀÇ¤ÎÊ¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÇ³Û¤¬Áý¤¨¡¢ÊÆ¹ñ»ñ»ºÅê»ñ¤Î´üÂÔ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂê¤Ï¡¢Àè¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤è¤ê¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ô¾ì¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÍøÊ§¤¤¤òÀáÌó¤Ç¤¡¢¤·¤«¤â¼ÒºÄ¤ä³ô¼°¤Ê¤É¤ÎÍøÂ©¤äÇÛÅö¶â¤«¤é¤ÏÄÉ²Ã¤ÎÀÇ¼ý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ñËÜ²ÝÀÇ¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åê»ñ²È¼«¤é¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë
¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï¥É¥ë¤äÊÆ¹ñºÄ¤Î°ÂÄê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶Û½Ì¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤â¤ËÁýÀÇ¤ÈºÐ½Ðºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ñËÜ²ÝÀÇ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»ñ»º¤Î³°¹ñÅê»ñ²È¤¬¼«¤é¡¢¡ÊÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ë¥É¥ë¤äÊÆ¹ñºÄ¤Î°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤¬¥É¥ë¤äÊÆ¹ñºÄ¤Î°ÂÄê¤òË¾¤àÍýÍ³¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥É¥ë¤äÊÆ¹ñºÄ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤æ¤¨¡Ö¥É¥ë¤Îæ«¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤òÍÑ¤¤¤¿ÊÆ¹ñºÄ¤Î°ÂÄê²½À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¤Ä¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
½Å¸« µÈÆÁ
¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È
¼óÀÊ¸¦µæ°÷¡¿¥Þ¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È