来週の主な予定 日銀会合とFOMC 日本消費者物価と米小売売上高 スイス中銀に英中銀 植田総裁 来週の主な予定 日銀会合とFOMC 日本消費者物価と米小売売上高 スイス中銀に英中銀 植田総裁

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来週の主な予定 日銀会合とFOMC 日本消費者物価と米小売売上高 スイス中銀に英中銀 植田総裁



・日銀会合 国債買い入れ方針議論へ 国債市場特別参加者会合に日本CPI、植田総裁講演も

・FOMC開催 トランプの引き下げ要求にもかかわらず金利据え置きへ 貿易・移民政策見極め

・中国政策金利に新築住宅・小売売上高、年次金融会議 景気下支え策期待 米中緊張は緩和

・スイス中銀政策金利 2022年以降はじめてマイナス金利復活か 5月CPIが4年ぶりマイナス

・英中銀と消費者物価指数 賃金伸び鈍化に失業率上昇・雇用者数急減 月次GDPはマイナス



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～19日）



16日（月）

中国新築住宅価格・中古住宅価格・不動産投資（5月）

中国小売売上高・鉱工業生産（5月）

米NY連銀製造業景気指数（6月）

ナーゲル独連銀総裁、金融政策に関する討論会参加

チポローネECB理事、会議開会挨拶

米20年債入札（130億ドル）

G7首脳会議（カナダ、17日まで）

中国習近平国家主席、カザフスタン訪問（17日まで）

OPEC月報



17日（火）

日銀金融政策決定会合、植田日銀総裁記者会見

ドイツZEW景況感指数（6月）

米小売売上高（5月）

センテノ・ポルトガル中銀総裁、インフレについて講演

米5年インフレ連動債（TIPS）入札（230億ドル）

EU環境相会合

イスラエルパレスチナ2国家共存国際会議（NY国連本部、20日まで）



18日（水）

訪日外客数（5月）

英消費者物価指数（5月）※生産者物価指数の公表一時中止、夏に再開予定

米新規失業保険申請件数（14日終了週）

米FOMC、経済予測、パウエルFRB議長記者会見

チャーマーズ豪財務相、講演

マックレム加中銀総裁、講演

エルダーソンECB理事、会議出席

レーンECBチーフエコノミスト、会議出席

パネッタ伊中銀総裁、イベント出席

エスクリバ・スペイン中銀総裁、中央銀行の役割について講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州経済について講演

クノット・オランダ中銀総裁、国際貿易について講演

中国年次金融会議（上海、19日まで）中国人民銀総裁ら金融当局トップ参加

サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（21日まで）プーチン露大統領挨拶



19日（木）

豪雇用統計（5月）

英中銀政策金利

スイス中銀政策金利、シュレーゲル中銀総裁記者会見

デギンドスECB副総裁、ユーロ圏の課題について講演

ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演

ユーロ圏財務相会合

奴隷解放記念日（ジューンティーンス）祝日のため米国市場は休場



20日（金）

財務省国債市場特別参加者会合（プライマリーディーラー、PD）

植田日銀総裁、全国信用金庫大会で挨拶

日銀議事録（4月30日-5月1日開催分）

日本消費者物価指数（5月）

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

ECB経済報告

ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）

米景気先行指数（5月）

米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）

EU財務相理事会



22日（日）

東京都議会議員選挙



※予定は変更することがあります

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