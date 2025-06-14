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Ãí3 Sarah Stein Lubrano, ¡ÈThis article won¡Çt change your mind. Here¡Çs why,¡É The Guardian, 5 May 2025
Ãí4 Caroline Le Pennec, ¡ÈVote choice formation and minimal effects of TV debates : Evidence from 61 elections in 9 OECD countries, ¡ÉWorking Paper 26572, National Bureau of Economic Research, December 2019
Ãí5 Dylan Matthews, ¡ÈDo presidential debates usually matter? Political scientists say no,¡ÉTheWashington Post, October 2012
Ãí6 L¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¤Û¤«¡ØÍ½¸À¤¬¤Ï¤º¤ì¤ë¤È¤¡§¤³¤ÎÀ¤¤ÎÇËÌÇ¤òÍ½ÃÎ¤·¤¿¸½Âå¤Î¤¢¤ë½¸ÃÄ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¡Ù¿åÌîÇî²ðÌõ¡¢Ò¦Áð½ñË¼¡¢1995Ç¯¡£
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